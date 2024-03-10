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المصابون بالصدمة من سموتريتش يتعاونون معه

3/10/2024 2:34:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
عميره هاس
10/3/2024

بدون أي صلة بعدد المقاعد القليلة التي تتنبأ بها الاستطلاعات لبتسلئيل سموتريتش، فإن إسرائيل تقوم بتنفيذ وتحقيق خطته لإخضاع الفلسطينيين، حتى إلى ما وراء الخطوط والحدود التي وضعها هو نفسه بشكل علني. خطة الحسم، كما سماها سموتريتش، هي توأم الانقلاب النظامي. فمن قاموا بوضع الخطتين ومن أيدوهما هم من البيئة المتنامية للمستوطنين الصهاينة المتدينين. أغلبية الإسرائيليين تعارض الانقلاب، الذي يتمثل جوهره في إعطاء الحكومة سلطة سياسية غير محدودة وتقليص مشاركتها في الخدمات الاجتماعية. ولكن أغلبية أكثر من اليهود الإسرائيليين توافق علنا، فعليا وضمنا وفي تك توك، على سياسة هذه الحكومة الانقلابية ضد جميع الفلسطينيين. المذبحة في 7 تشرين الأول كانت الذريعة المباشرة. ولكن بشكل جوهري هذه كانت سياسة القهر منذ 15 سنة تقريبا، وسموتريتش المباشر فقط قام بصياغتها بشكل دقيق.
قبل سبع سنوات، في ربيع 2017، سموتريتش، الذي كان في حينه عضو كنيست في حزب البيت اليهودي، طرح أمام الأوساط الدينية الصهيونية – المغلقة خطته لدولة واحدة بين البحر والنهر لشعب واحد، الشعب اليهودي. كان هناك من استنتجوا بأن القتل الجماعي للأطفال والنساء الفلسطينيين مشمول في خياره الثالث، حرب ضروس ضد الفلسطينيين الذين سيرفضون الهجرة والتسليم بعدم تجسيد حقوقهم القومية في البلاد. في مقال رد في "هآرتس" (3/6/2017) رفض بشكل قاطع التفسير المتطرف الذي أعطي لأقواله. ويبدو أيضا لحقيقة أنه يستند إلى رسائل قام بإرسالها يوشع بن نون حسب المدراش إلى شعوب البلاد التي كان ينوي احتلالها حسب المدراش.
في المقابلة الصريحة التي أجراها مع رفيت هيخت ("هآرتس"، 1/12/2016) ذكر سموتريتش يوشع ورسائله. "نحن سنحسم الصراع. أنا سأنهي أملهم وأقيم دولة"، قال. وعندما سألته كيف ذلك قال: "عندما دخل يوشع بن نون إلى البلاد أرسل ثلاث رسائل للسكان: من يريد التسليم فليسلم، ومن يريد أن يذهب فليذهب، ومن يريد القتال فليقاتل... من يريد الذهاب، سيكون من الذين سيذهبون، أنا سأساعده. عندما لا يكون له أي أمل أو رؤيا هم سيذهبون كما غادروا في 1948". ليس بالصدفة أنه منذ بداية الحرب كان سموتريتش أحد الوزراء والسياسيين الذين صوتوا بحماسة على الحل "الجماعي" للمدنيين غير المشاركين، سكان القطاع، التهجير الطوعي. وعمليات القصف تساعد. هكذا فإن كبار الوطنيين في القطاع سيغادرونه كل يوم خوفا من الدمار والموت، إذا كانت لديهم الأموال والعلاقات المناسبة.
في حينه في 2016، قال سموتريتش لهيخت: "من لن يذهب فإما أن يوافق على سلطة الدولة اليهودية، وعندها يمكنه البقاء هنا، ومن لن يوافق سسنحاربه ونهزمه". عندها ركز عضو الكنيست الشاب على الضفة الغربية وعرض ضمها وتوسيع مشروع الاستيطان وزيادة عدد المستوطنين على اعتبار أنه السلاح الأساسي في عملية الحسم. الآن الهزيمة والحسم هي اسم اللعبة في كل القطاعات. الضفة الغربية المقسمة أصلا تم تحطيمها أكثر بواسطة الحواجز والبوابات المغلقة على نقاط الخروج من القرى والمدن وبواسطة الطرق التي قام المستوطنون بشقها. الإدارة المدنية، الجيش والمستوطنون، يستمرون بطرد الفلسطينيين من أراضيهم. خطوات انتقام اقتصادية بقيادة سموتريتش عملت على تدهور وضع السكان إلى درجة الفقر غير المسبوق منذ سنوات. والحكومة تصادق على بناء المزيد من الوحدات السكنية لليهود. نهاية هذه الحرب الدموية في القطاع لا تلوح في الأفق. وفي داخل إسرائيل اهتم وزير المالية سموتريتش بتقليص المخصصات الحكومية للسكان العرب حتى قبل الحرب. وشرطة صديقه – خصمه ايتمار بن غفير والرأي العام المنفعل يؤكد على أن العرب مواطني اسرائيل لن يتمكنوا حتى من التعبير عن الألم والصدمة على مصير ابناء شعبهم في القطاع.
رأس الحربة في النضال ضد الانقلاب النظامي، أي إخوة السلاح، هو رأس الحربة في تسوية غزة والقتل الجماعي للمدنيين. مئات آلاف الاسرائيليين الذين عارضوا الانقلاب وأفشلوا قبل سنة تقريبا من خلال المظاهرات إقالة وزير الدفاع يوآف غالنت، الذي في 7 تشرين الأول كشف عن عدم الكفاءة المهنية والفشل الوزاري، غابوا عن المظاهرات التي تطالب بإطلاق سراح المخطوفين. وحتى الذين استخفوا باللغة الإنجليزية والمعرفة بالاقتصاد لوزير المالية ولنصف وزير الدفاع الحالي، يشاركون أو يؤيدون، بالصوت والصمت، استخدام قوة الدولة الضخمة ضد الفلسطينيين، في القطاع وفي الضفة الغربية وفي إسرائيل نفسها. أغلبية الإسرائيليين أصيبوا بالصدمة من أقوال سموتريتش الصريحة، التي تعكس بدون زينة موقف الحكومة، الذي يقول بأن إعادة الإسرائيليين الذين اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر ليس الأمر الأكثر أهمية. لكن معظم الإسرائيليين – اليهود غير مصابين بالصدمة من قتل أكثر من 20 ألف طفل وامرأة في القطاع بسبب الجوع ومن خطر الاحتضار والموت والجفاف لسكانه.
عند انتهاء هذه الحرب الفظيعة، من الذي يعرف متى، ستكتشف الأغلبية التي عارضت الانقلاب النظامي أنه قد تم استكماله. الانتقاد القضائي ضعيف ويخضع للنظام أكثر من أي وقت مضى، وجهاز التعليم يوافق وخائف أكثر من أي وقت مضى، ووسائل الإعلام الجماهيرية تردد أقوال الجيش بكل حماسة. صحيح، هذا انتصار.

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