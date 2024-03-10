الاحتلال يشدد إجراءاته عند أبواب المسجد الأقصى

الاحتلال يشدد إجراءاته عند أبواب المسجد الأقصى
التاريخ
3/10/2024 2:34:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قام الاحتلال الإسرائيلي بتشديد إجراءاته عند أبواب الأقصى المبارك، مساء الأحد، ومنع دخول شبان لأداء صلاتي العشاء والتراويح.
ومنع الاحتلال دخول الشباب للمسجد لأداء الصلاة، وسمح بدخول النساء ومن فوق سن الـ40.
وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن الجيش نشر قوات كبيرة من الشرطة في
محيط المسجد الأقصى، خوفا من "اندلاع اضطرابات عنيفة" مع بدء شهر رمضان.
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