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الاحتلال يشدد إجراءاته عند أبواب المسجد الأقصى

3/10/2024 2:34:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قام الاحتلال الإسرائيلي بتشديد إجراءاته عند أبواب الأقصى المبارك، مساء الأحد، ومنع دخول شبان لأداء صلاتي العشاء والتراويح.


ومنع الاحتلال دخول الشباب للمسجد لأداء الصلاة، وسمح بدخول النساء ومن فوق سن الـ40.
وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن الجيش نشر قوات كبيرة من الشرطة في محيط المسجد الأقصى، خوفا من "اندلاع اضطرابات عنيفة" مع بدء شهر رمضان.

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