الاحتلال يشدد إجراءاته عند أبواب المسجد الأقصى

ومنع الاحتلال دخول الشباب للمسجد لأداء الصلاة، وسمح بدخول النساء ومن فوق سن الـ40. وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن الجيش نشر قوات كبيرة من الشرطة في محيط المسجد الأقصى، خوفا من "اندلاع اضطرابات عنيفة" مع بدء شهر رمضان.

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