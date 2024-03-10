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الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

3/10/2024 2:34:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن الصياد* - (أوريان 21) 19 شباط (فبراير) 2024

من خلال توجيه اتهاماتها إلى (الأونروا) -والتي اتضح أنها خالية من أي مصداقية- تحاول إسرائيل "شطب" قضية اللاجئين التي -من الناحية القانونية- لم يتم التصرف فيها بعد، وذلك من أجل تكريس أكذوبة "أرضٌ بلا شعب، لشعب بلا أرض". هكذا يحاول الإسرائيليون أن ينسى العالم كله كيف نشأت دولتهم.
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كان رئيس الوزراء الإسرائيلي (الذي يحكم للمرة السادسة) بنيامين نتنياهو واضحاً تماماً حين قال حرفيا في اجتماعه مع وفد من السفراء لدى الأمم المتحدة صباح يوم الأربعاء 31 كانون الثاني (يناير) 2024، إن مهمة (الأونروا) يجب أن تنتهي... هذه المنظمة لا تفعل سوى أنها "تُبقي قضية اللاجئين الفلسطينيين حية" وقد حان الوقت لكي تتفهم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن هذا لا بد أن ينتهي.
كما كان لافتًا ومفجعًا بالمقدار نفسه أن تسارع دول غربية عدّة -تصدرتها الولايات المتحدة بطبيعة الحال- باتخاذ ما من شأنه مساعدة إسرائيل/ نتنياهو في تحقيق هدفه البعيد، المتمثل في إلغاء الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أو بالأحرى إلغاء المعنى القانوني لوجودها.
(الأونروا) أو الترسيخ القانوني لحق العودة
فضلاً عن محاولة إثارة الغبار حول نزاهة تقارير المنظمة الدولية وشقيقاتها عشية قرار "محكمة العدل الدولية" في 26 كانون الثاني (يناير) الذي استند إلى حد كبير إلى تلك التقارير، فليس أوضح من تصريح نتنياهو العلني كشفًا وفضحًا لحقيقة الهدف "الاستراتيجي" للحملة الإسرائيلية الشرسة والمفاجئة على "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بزعم مشاركة 12 من موظفيها في هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، أو في التعبير عن الابتهاج به. لاحِظ من فضلك أنهم يتحدثون عن اثني عشر (فردًا) على الأكثر من بين أكثر من ثلاثة عشر ألفًا هم مجموع العاملين في المنظمة الدولية.
لا يريد نتنياهو أن "تبقي (الوكالة) قضية اللاجئين الفلسطينيين حية"، كما قال حرفيا في حديثه الصريح لدبلوماسيين، وهو في هذا ليس أكثر من معبر عن الموقف الإسرائيلي القديم والثابت، والذي يدرك ما تمثله مشكلة اللاجئين، وما يرتبط بها من "حق العودة" من تهديد يتجذر في تفاصيل التاريخ وتضاريس الجغرافيا. فمجرد التذكير بقضية لاجئي 1948، من شأنه تاريخيا أن يقوّض الأساس الذي قامت عليه إسرائيل (الدولة): "أرضٌ بلا شعب، لشعب بلا أرض". أما ما يرتبط بها من مناقشة لمسألة "حق العودة"، مهما كانت تفاصيل الحلول التي سبق اقتراحها إعلاميًا في إطار "اتفاقات أوسلو" الموؤودة، فمن شأنه قطعا أن يُحدث جغرافيا وديموغرافيا ما يغير كل المعادلات والتضاريس.
بمحو قضية اللاجئين الفلسطينيين، يريد الصهاينة تكريس أكذوبة "أرضٌ بلا شعب، لشعب بلا أرض". وبمحاولتهم إلغاء (الأونروا)، يحاول الإسرائيليون أن ينسى العالم كله كيف نشأت دولتهم بتطهير عرقي ممنهج ومنظم للفلسطينيين أصحاب الأرض، على الرغم من أنهم هم أنفسهم لم ينسوا ذلك.
بين أوراقي دراسة صادرة في العام 1994 عن مركز للدراسات الاستراتيجية بجامعة تل أبيب، أعدّها شلومو غازيت، الذي شغل لفترة منصب رئيس الاستخبارات العسكرية، كما عمل منسقًا للأنشطة في الأراضي المحتلة. الورقة البحثية التي كانت ضمن مجموعة أوراق ذات صلة أُعدت استباقًا لما (قد يتم) من مفاوضات قرّرتها أوسلو حول الحل الدائم، وجرى تخصيصها حصرًا لـ"مشكلة اللاجئين الفلسطينيين".
كانت قضية اللاجئين رسميا ضمن قضايا الحل النهائي التي كان من المفترض (حسب مقررات أوسلو) أن يبدأ التفاوض حولها في موعد أقصاه أيار (مايو) 1996، وهو الأمر الذي نجحت المراوغات الإسرائيلية المعهودة في تلافيه على مدى أكثر من خمسة عقود -أي منذ 1948 (هل عرفتم لِمَ لم يتوقف نتنياهو عن القول بأن "أوسلو قد انتهت")؟
تحضيرًا لما قد يكون (لكنه لم يكن أبدًا) من مفاوضات أوسلو حول الحل الدائم، ينبه شلومو غازيت المفاوضَ الإسرائيلي المحتمل إلى أن الخطوة الأولى لا بد أن تشمل "إلغاء (الأونروا)"، ونقل المسؤولية عن المخيمات إلى الدول المضيفة. والهدف من ذلك هو إلغاء "المكانة القانونية/ الرسمية" الخاصة باللاجئ، والذي يكتسب الفلسطينيون بموجبه "حق العودة"، بمقتضى قرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" رقم 194 (11 كانون الأول/ ديسمبر 1948)، الذي نص في بنده الحادي عشر على "وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذي يقررون عدم العود إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، وفقاً لمبادئ القانون الدولي". بالمناسبة، ولمن يهمه الأمر -إذا كان هناك من يهمه الأمر- ما يزال قرار الجمعية العامة من الناحية القانونية الصرفة ساريًا، ولم يتخذ النظام الدولي أي قرار لاحق يفيد بإلغائه أو تعديله.
حتى وإن لم يكن هناك في حكوماتنا (العربية) من يهمه الأمر، أو بذل الجهد اللازم لتفعيل (أو على الأقل التذكير) بالقرارات الدولية، فإن الحاصل هو أن نتنياهو، مثل أسلافه، لم ينس أو يغفل عن حقيقة أن (الأونروا) بحكم وضعها القانوني هي التي ترسخ مكانة اللاجئين القانونية من خلال منح بطاقة اللاجئ، وإنشاء مخيمات اللاجئين كوحدات قائمة خارج مسؤولية الدول الموجودة فيها، ومتميزة عن بيئتها الطبيعية، بكل ما يعنيه ذلك من تبعات قانونية.
موقف إسرائيلي تاريخي ثابت
كما فعل سلفه، نفتالي بينيت، الذي قال كلامًا مشابهًا في حوار له مع قناة (سي. إن. إن) في الثاني من شباط (فبراير) 2023، لم يكن موقف بنيامين نتنياهو من المنظمة الدولية، والذي اتضح جليا في تصريحاته الأخيرة، غير ترديد لمواقف إسرائيلية ثابتة ومتوارثة. ويتذكر متابعو القضية ما كان من اقتراح أميركي في وقت مبكر (هو العام 1949) يقضي بأن تسمح إسرائيل بعودة ثلث العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين "على أن تتحمل الحكومة الأميركية نفقات إعادة توطين باقي اللاجئين في الدول العربية المجاورة". لكن ديفيد بن غوريون، مؤسّس دولة إسرائيل ورئيس حكومتها الأول، سارع إلى رفض الاقتراح الأميركي حتى قبل أن تبت الدول العربية المعنية بأمره. ولا غرابة في الموقف الإسرائيلي الممتد من بن غوريون وحتى نتنياهو، حيث ينطوي اعتراف إسرائيل بمسألة اللاجئين على إقرار بمسؤوليتها عن نشوء المشكلة، فضلاً عمّا يتفرع عنها قانوناً من "حق العودة". ولا غرابة بالتالي في موقف نتنياهو من (الأونروا) التي تمثل التجسيد القانوني لهذه المسألة.
كان من المفترض وقت إنشاء (الأونروا) أن تكون هذه المنظمة "مؤقتة" بحكم قرارَي إنشائها من الجمعية العامة (212 في تشرين الثاني (نوفمبر) 1948، و302 في كانون الأول (ديسمبر) من العام 1949)، وكان من المقرر انتهاء عملها، أو حتى وجودها ذاته، حين يعود اللاجئون الفلسطينيون الذين وُجدت لرعايتهم، إلى بيوتهم ومزارعهم التي استولت عليها ميليشيات الصهاينة في 1948. وهو الأمر الذي بدلاً من أن يتم فتنتهي مشكلة اللاجئين، وتنتفي بالتالي الحاجة إلى المنظمة التي أنشئت لرعايتهم، زاد عددهم باستيلاء إسرائيل (الدولة) على مزيد من الأراضي في حرب العام 1967. ثم كان أن جاء نتنياهو، الصهيوني المراوغ، ليحاول إنهاء قضية اللاجئين أيضًا -لا بعودتهم إلى بيوتهم، كما هو الحل الطبيعي لمثل هذه المسألة- وإنما بالقضاء على المنظمة الأممية التي "تُذكِّر بوجودهم". أو كما قال نصاً أمام العالم كله من أن هذه المنظمة لا تفعل غير أنها "تبقي قضية اللاجئين الفلسطينيين حية" وقد آن لها أن تنتهي.
الخلاصة هي أن للحملة الإسرائيلية على (الأونروا) أهداف عدة، بينها هدفان بارزان:
. الهدف الآني -وأتفق بشأنه مع آفي شلايم، البريطاني الإسرائيلي وأستاذ التاريخ المرموق- يرتبط بقرار محكمة العدل الدولية، واستباقًا لمداولاتها التالية، والحملة الإسرائيلية هنا تعمد على تشويه المنظمة، وإرهاب مسؤوليها، ودفعهم إلى السكوت والصمت عن الانتهاكات الإسرائيلية التي لم تتوقف، فضلا عن النيل من مصداقية تقاريرها وبياناتها التي سبق إعلانها واستندت إليها المحكمة في قرارها (المبدئي). وعلى الأرجح، مثلما يفعل عادة محامو الباطل، حين تعوزهم الحجة، ستكون تلك الورقة "المزيفة" هي الأهم، على الأقل دعائيًا بين الدفوع التي سيتقدم بها الدفاع الإسرائيلي حين تعود المحكمة إلى الانعقاد.
. أما الهدف الاستراتيجي والأبعد أثرا، فيتلخص في محاولة جديدة قديمة لشطب قضية اللاجئين نهائيا، والتي ما تزال من زاوية القانون الدولي قضية حية، ولم يتم التصرف فيها بعد.
وإذن، على الرغم من أن نتنياهو يريدنا أن ننسى قضية اللاجئين بكل أبعادها القانونية والإنسانية، إلا أن موقفه من (الأونروا) وتصريحه الواضح بشأنها يكشف لنا بالوضوح ذاته أنه، كغيره من حاملي لواء الصهيونية كفكرة واستراتيجية للتطبيق، لم ينس ما جاء في أوراق تأسيس المنظمة الدولية من تعريف اللاجئ الفلسطيني بأنه: "الشخص الذي كان يقيم بصورة اعتيادية في أرض إسرائيل (فلسطين الانتدابية) خلال فترة لا تقل عن عامين، قبل نزاع العام 1948، وفقد كلاً من منزله ومصدر رزقه، ولجأ إلى إحدى الدول التي يقدم المعونة فيها جهاز تابع لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين".
وإذا عرفنا أن عدد هؤلاء حسب سجلات (الأونروا) يتجاوز الستة ملايين، فهل هناك تهديد "ديموغرافي" للصهيونية -الفكرة، والاستراتيجية (والدولة)- أكثر من أن يأتي أحدهم يومًا ما ليفتح الملف، ويأخذ القضية إلى حيث يمكن للقانون الدولي أن يعمل ويكون فاعلاً؟

*أيمن الصياد: كاتب صحفي، ومستشار "سابق" لرئيس الجمهورية في مصر (2012). تولى رئاسة تحرير دورية "وجهات نظر"، بعد أن أدار تحريرها منذ العام 2000.

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