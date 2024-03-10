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الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

3/10/2024 2:34:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) باتريك لورانس*‏‏ - (شير بوست) 21/2/2024
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

قبل سنوات عديدة، في زمان ومكان آخرَين، كان لي صديق ألماني ينحدر من هامبورغ. كان كريستوف من النوع المثقف المهذب والمتحضر، وقد تعلَّقت أعمال فنية مثيرة للإعجاب على جدران شقته. وأتذكر كم كان مغرمًا بشكل مفرط بمجموعته من تلك الغلايين الأنيقة والمرغوبة لتدخين التبع، التي صنعها بيترسون من دبلن.‏
‏كان قد مر عام أو نحو ذلك على صداقتنا عندما بدأ كريستوف يتحدث عن الحرب، والرايخ، ومعسكرات الاعتقال، وعبء الشعور بالذنب الذي كان جزءًا مما يعنيه أن تكون ألمانيا في العالم كما كان حالها بعد العام 1945.‏
وأنت تسمع من حين لآخر هذا النوع من الأشياء من الألمان، أو على الأقل فعلتُ أنا على مر السنين. وأنا أشعر دائمًا بالحرج والخجل عندما يتحدث صديق أو أحد المعارف الألمان بهذه الطريقة عن عبء... ماذا أسميه؟... كون المرء ألمانيا. يبدو الأمر كما لو أنهم يتغاضون عن السياسة والتاريخ لصالح المغالطة الخبيثة في ما تسمى حجة الشخصية الوطنية: لقد فعل الألمان ما فعلوه في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين لأن هذا هو من هُم الألمان وهذا هو ما يفعله الألمان. وكان كريستوف في منتصف الأربعينيات من العمر -ولد، إذن، في ستينيات القرن العشرين- وهناك كان يحمل الثقل النفسي المؤلم للذنب الذي لا مفر منه.‏
كنت مغرمًا بما يكفي بكريستوف لمواجهته في النهاية بشأن هذا، مهما كان خطر المغامرة بالحرج. ومع مرور الوقت، وبعد أن فكرت في الحزن الذي شعرتُ به وأنا أستمع إلى جَلد صديقي لنفسه، أدت محادثتنا إلى تمييز لم أنسَه منذ ذلك الحين.‏
"كريستوف"، قلت له وهو ينفث الدخان من أحد غلايين بيترسون ذات مساء، "هناك ذنب وهناك مسؤولية. أولئك الذين خدموا الرايخ، حتى أولئك الذين لم يفعلوا ولكنهم أداروا وجوههم -كانوا مذنبين. وإذا كانوا ما يزالون على قيد الحياة، فإنهم ما يزالون مذنبين. أنتَ لست كذلك. كيف يمكن أن تكون؟ إنك 'مذنب' بلا شيء. إن الماضي يلقي علينا جميعًا مسؤوليات من نوع أو آخر. إنه يتركك مع مسؤولية معينة، نعم، ويجب أن تعرفَها وتحترمها. أما أن تكون مذنبًا وأن تكون مسؤولاً فأمران مختلفان تمامًا".‏
وقد فكرت مرات عديدة، منذ سلسلة الأحداث التي بدأت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في تلك الحوارات التي خضتها منذ فترة طويلة مع كريستوف -رجل ضمير ولكن، يجب أن نقول، ضمير مضلَّل. كيف كان رد فعلنا نح في الغرب على الفظائع الإسرائيلية اليومية في غزة؟ وما الذي حدد ردود الفعل هذه؟ يجب علينا جميعًا في عالم الأطلسي -الأميركيون والفرنسيون والبريطانيون والإيطاليون والبلجيكيون وغيرهم- أن نفكر في هذه الأسئلة. ولكي نفعل، من الضروري أن نفكر في مسألة الذنب والمسؤولية. وليس غريبًا أن يكون رد فعل ألمانيا على بربرية إسرائيل هو الذي يحثنا على إجراء هذا الفحص الذاتي وأن نعطيه الأولوية المطلقة على بقية الأشياء.‏
‏لطالما كان دعم "جمهورية ألمانيا الاتحادية" لـ"الدولة اليهودية" واضحًا لا لبس فيه، ويرتقي إلى حد "الدعم غير المشروط" الذي تقدمه واشنطن، وهي العبارة التي فضلتها هيلاري كلينتون خلال سنوات عملها كوزيرة للخارجية. ويعود هذا الموقف إلى كونراد أديناور، أول مستشار لألمانيا الغربية، الذي أذن بتقديم تعويضات عن الحرب والمساعدات الاقتصادية التي كانت الحاجة تمس إليها بعد أربع سنوات من تأسيس إسرائيل في العام 1948. ولم تنظر ألمانيا إلى الوراء أبدًا. وصف رودولف دريسلر، وهو عضو في البوندستاغ منذ فترة طويلة، تفاني ألمانيا في القضية الإسرائيلية بأنه "سبب ‏‏دولة"،‏‏ والتزام أساسي، أثناء عمله كسفير لبرلين في تل أبيب من العام 2000 إلى العام 2005. وهو موقف غير قابل للتفاوض.
يشكل موقف ألمانيا من أزمة غزة جزءا عضويا من هذا التاريخ بالكامل. لن تفكر بأنه سيكون من الممكن لبرلين أن تقف إلى جانب إسرائيل بشكل أكثر راديكالية مما فعلت، لكن المستشار أولاف شولتس تمكن من أن يفعل. مباشرة بعد أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أضاءت برلين بوابة براندنبورغ (1) باللونين الأزرق والأبيض اللذين يمثلان العلم الإسرائيلي. وهل تذكرون موكب القادة الغربيين الذين سافروا إلى تل أبيب بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) لوضع ختم موافقتهم مع بدء الأعمال الوحشية في غزة؟ كان شولتس من بين الأوائل. وقال المستشار في ذلك الوقت: "في هذه اللحظة، هناك مكان واحد فقط لألمانيا: إلى جانب إسرائيل".‏
‏نشر موقع "الجزيرة" ‏‏مقالاً ممتازًا‏‏ عن السياسة الألمانية والمناخ السياسي في الجمهورية الاتحادية بعد شهرين من أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر). ومن بين أمور أخرى كثيرة، أشار المقال إلى أن ولاية "ساكسونيا أنهالت"، وهي ولاية محافظة اجتماعيا وسياسيا تقع جنوب هامبورغ، تطلب الآن من المهاجرين الوافدين التعهد بالولاء "لحق إسرائيل في الوجود" في طلباتهم للحصول على الجنسية. لا تعهد، لا جنسية.‏
‏يبدو أن ثمة القليل من المتسع للفروق بين الزُّمر السياسية في برلين عندما يتعلق الأمر بالقادمين الجدد إلى "ساكسونيا-أنهالت". وقد ألمحت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية -الأقل تأهيلاً من بين الذين اختيروا لهذا الدور الآن في أوروبا- بحذر في كانون الأول (ديسمبر) إلى أن إسرائيل قد تفكر في إلحاق معاناة أقل بالفلسطينيين في غزة. وبعد عشرة أيام، أعاد شولتس التأكيد على دعم ألمانيا الدبلوماسي للدولة الصهيونية بعبارات أصبحت رتيبة بحلول هذا الوقت. وقال بيان حكومي: "ألمانيا تقف بحزم إلى جانب إسرائيل". وفي ذلك الوقت كان 17.000 من سكان غزة قد قُتلوا.‏
‏وسط هذه الإعلانات والاعترافات المستمرة بالولاء والإخلاص، ثمة شيء مثير للاهتمام. استطلاع للرأي أجري في تشرين الثاني (نوفمبر)، عندما كان عدد القتلى في غزة أكثر بقليل من ثلث الـ29.000 شخص الذين تم تسجيل مقتلهم أثناء كتابة هذه السطور، وافق أقل من ثلث الذين شملهم الاستطلاع من الألمان على دعم حكومة شولتس الثابت للدولة الصهيونية. وفي قراءتي، قد يعكس هذا تغيرًا في الوعي بين الأجيال من الألمان: لم يبق سوى عدد قليل جدًا ممن يتذكرون الرايخ والمحرقة، وقوة الذكريات المستنفدة آخذة في الانخفاض بشكل طبيعي.‏
كيف يمكننا أن نقرأ الدعم الكامل الذي لا يحتاج إلى نقاش لإسرائيل حتى في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل إبادة جماعية ضد سكان يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى جانب الدعم المنهار على ما يبدو لهذا الموقف بين المواطنين الألمان؟ لا أعتقد أننا يمكن أن نفهم هذا من دون الاشتباك مع أسئلة الذنب والمسؤولية.‏
* * *
‏صحيح بما يكفي ومعروف تمامًا أن إصلاح صورة ألمانيا -كأمة، وكمجتمع- كان مشروعا وطنيا منذ السنوات الأولى لإعادة تأهيلها بعد الحرب. وقد حاول الألمان أن يفعلوا الشيء نفسه كشعب. ثمة إذن خطة في سياسة برلين تجاه إسرائيل، ولكن ما يزال هناك وعي بالذنب في الخارج بين الألمان ورغبة طبيعية -وإن كانت لا شعورية- في التكفير عنها. وغالبًا ما يكون هذا واضحًا لا تخطئه العين عندما تكون بين الألمان. هذا ما سمعته في أحاديثي مع كريستوف وعلى مر السنين مع آخرين.‏
‏يقتبس مقال "الجزيرة" المذكور أعلاه من باحث يدعى دانيال مارويكي، الذي يوضح كتابه، "‏‏ألمانيا وإسرائيل: تبييض صفحة وبناء الدولة"‏‏ (هيرست، 2020)، هذا الفرز بمهارة وعناية. كان مصطلح مارويكي وهو يتناول النفسية الألمانية الجماعية هو "الأخلاق". وقال عندما أجرت قناة "الجزيرة" مقابلة معه: "عندما يتحدث السياسيون الألمان اليوم عن إسرائيل، فإن هذا يكون من وجهة نظر أخلاقية". وفي إشارة إلى الدعم الألماني الرسمي لإسرائيل، يضيف مارويكي: "يعتقد جميع السياسيين الألمان البارزين أن هذا هو الشيء الصحيح أخلاقيًا الذي يجب القيام به بسبب الماضي الألماني".‏
‏فكِّروا في هذا. القيادة الألمانية -ونسبة معينة من الألمان، حتى لو ضعُف حماسهم لدولة الفصل العنصري- يفهمون الآن أن الدعم غير النقدي لنظام يصبح مشروعه للإبادة الجماعية والتطهير العرقي أكثر شبها بمشروع الرايخ بمرور كل يوم هو "الشيء الصحيح أخلاقيًا الذي يجب القيام به"، حسب تلخيص مارويكي المفيد. إعلان الموافقة بتقديم دعم مادي وسياسي ودبلوماسي لدولة عنصرية وعنيفة بشكل محموم تستخدم قوة إبادة ضد شعب آخر -هذا هو التزام ألمانيا بعد 79 عامًا من انهيار النازيين. قل لي إذا كان يمكنك التفكير في شيء أقرب من هذا إلى الجنون الجماعي!‏
‏ثمة شيئان يمكن قولهما عن هذا الوضع المنافي للعقل. أولاً، هذا هو المكان الذي يقود إليه بسهولة التصرف بدافع الذنب عندما يكون افتراض الذنب غير عقلاني -عندما يكون خاطئًا، بكلمة واحدة. ثانيًا، وفي صلة مع هذه النقطة الأولى، أن القبول بالذنب كعبء على كاهل المرء بهذه الطريقة يمكن أن يكون غير مسؤول بشكل قاطع ومدمِّر لأنه يقود المرء، أو أمة بأكملها، إلى السير في طريق خاطئ.‏
‏لقد أخطأتُ في العدّ: ثمة شيء ثالث يمكن قوله عن أمة تفهم الذنب -خطأ- على أنه حالة موروثة لا يمكنها الهروب منها ويجب أن تتصرف بشأنها إلى أجل غير مسمى -أكثر أو أقل. إن مثل هذه الأمة تكون عالقة في الماضي -أو كانت عالقة جدًا فيه، أو تركت نفسها لتُجعل عالقة فيه، أو جعلت نفسها عالقة فيه عن قصد. وهذا يفتح لنا إدراكًا يجب ألا نفوته. لقد استثمر الإسرائيليون الشعور بالذنب بين أولئك الذين يسعون إلى لحصول على الدعم منهم منذ فترة طويلة وباجتهاد كبير في ما يمكننا أن نعتبره أساسيا لسياساتهم الخارجية. والمشروع، الذي يتكثف بينما تتلاشى الذاكرة الجماعية، هو حصر مؤيدي إسرائيل في الماضي من أجل تطويق الحاضر -حاضر إجرام إسرائيل وقسوتها المرَضية. وهناك طريقة أخرى لتوضيح ذلك: إن الهدف الإسرائيلي هو منع الآخرين من التصرف بمسؤولية في مواجهة سلوكها.‏
‏الذنب، الذنب، الذنب، الذكريات المطارَدة، التذكير المستمر بالماضي في الكتب والأفلام والمتاحف والنصُب التذكارية: ليس ثمة حاجة إلى إنكار أهوال القرن الماضي، وثمة كل حاجة إلى الهروب من هذه العقدة المشوهة. إن الأعمال الوحشية التي تتكشف يوميًا في غزة تجعل هذه المسألة ملحة. وعندما نفهم أخيرًا الشعور بالذنب ومكانه الصحيح في حياتنا، وبينما نفكر في الأمور، ثمة شيئان يكونان ممكنين على الفور. نحن قادرون على العيش في الحاضر، وليس في الماضي، وليس كسجناء للتاريخ؛ ونحن قادرون على الرد بمسؤولية على الأحداث عند حدوثها في هذا الحاضر الذي أصبح متاحًا فجأة.‏
‏في حالة ألمانيا، سوف تنقلب سياسة برلين تجاه إسرائيل رأسًا على عقب بنفس سلاسة الساعة الرملية. لن يكون هناك دعم أو تغاض عن سلوك إسرائيل الإجرامي، أو الاقتراح بخجل على الإسرائيليين تخفيف ما يفعلون، أو الإذعان له بصمت. كان قادة ألمانيا ليقفوا ويقولون: "أولئك الذين جاؤوا قبلنا فعلوا ما تفعلونه ذات مرة -لأولئك الذين جاؤوا قبلكم. إننا ندين جرائمكم. يجب أن نفعل، هذه مسؤوليتنا، تمامًا كما أدنا الجرائم التي تشوه ماضينا".‏
‏ثمة كل أنواع الاعتبارات الجيوسياسية التي تجعل هذا الانقلاب في الموقف غير مرجح -إن لم يكن مستحيلاً- في الوقت الحالي. من المعقول تمامًا أن تكون القيادة السياسية في برلين متواطئة بينما تتلاعب إسرائيل بالحساسيات الضعيفة للألمان من أجل الحفاظ على الدعم الشعبي لنظام الفصل العنصري. ولكن في عالم أفضل، سيكون ما تخيلته للتو هو رد ألمانيا المصحَّح على إسرائيل والوحش البشع الذي صنعته من نفسها. وفي عالم أفضل من هذا العالم، ستقود ألمانيا الطريق. وفي هذا سنجد عدالة شعرية رائعة: إن ما يجب على ألمانيا أن تفعله هو ما يجب أن تفعله بقية الغرب.‏
سوف يعني هذا التصرف بدافع المسؤولية ضد خطأ أو خديعة الذنب. سوف يتم نزع سلاح الدولة الأكثر خزيًا في العالم، وربما تشرع البشرية في استعادة نفسها.‏

‏*باتريك لورانس Patrick Lawrence: مراسل صحفي في الخارج لسنوات عديدة، بشكل رئيسي لصحيفة‏‏ "إنترناشيونال هيرالد تريبيون"‏‏، وناقد إعلامي وكاتب مقالات ومؤلف ومحاضر. كتابه الجديد، "‏‏الصحفيون وظلالهم" ‏‏صدر الآن عن "كلاريتي برس".
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Guilt and Responsibility: The Case of Germany and Israel
**بوابة براندنبورغ Brandenburg Gate: هي معلم مشهور في برلين، ألمانيا. وهي نصب تذكاري كلاسيكي يعود للقرن الثامن عشر وأصبح رمزا للمدينة والوحدة الألمانية.

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