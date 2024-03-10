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بنك ABC يستمر في دعمه لتكية أم علي

3/10/2024 2:34:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد - استمر بنك ABC في الأردن في دعمه لتكية أم علي انطلاقا من مسؤوليته المجتمعية اتجاه الأسر الأشد فقرًا وحاجة في المملكة، حيث شارك في دعم حملة الشتا (دفا) للعام 2023-2024 والتي تهدف إلى توفير شتاء أكثر دفئًا من خلال توفير مستلزمات الشتاء لهذه الأسر مثل مدافئ الكاز، قسائم للكاز، معاطف شتوية للأطفال، وبطانيات.
هذا وقد صرح السيد جورج فرح صوفيا المدير العام لبنك ABC في الأردن، "نحن نؤمن بأهمية العمل التطوعي والخيري في بناء مجتمع أكثر تضامنًا، ونتطلع إلى أن نكون جزءاً من جهود تكية أم علي في تلبية احتياجات الأسر العفيفة والأقل حظًا وتخفيف العبء عن كاهلها".
أشاد السيد سامر بلقر، مدير عام تكية أم علي، بجهود بنك ABC في الأردن بتوفير شتاء دافئ للأسر المحتاجة خلال أوقات البرد القاسية، مؤكدًا أهمية هذا الدعم الدائم للأسر المستفيدة والمعتمدة لدى تكية أم علي.
تقوم تكية أم علي بتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر الأكثر فقراً والأكثر حاجة في المملكة ضمن برنامج الطرود الغذائية الشهرية والتي تقع تحت خط الفقر الغذائي في ألوية ومحافظات المملكة كافة، وتستلم هذه الأسر طرود شهرية تفي بمتطلبات واحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.
ومن الجديربالذكر، أن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك "إلى" الرقمي في البحرين والأردن.

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