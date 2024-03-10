سياسة الصناعة الجديدة تحدد مجالات التدخل لمعالجة التحديات

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- كشفت السياسة الصناعية التي أعلنتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين أخيرا للأعوام (2028-2024) تحديات تواجه القطاع ضمن ثلاثة محاور رئيسية، البيئة التنافسية والإنتاجية، القيمة المضافة للتصنيع، تنويع المنتجات.

كما أظهرت السياسة التي اطلعت "الغد" على مضامينها مجالات التدخل لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي خلال السنوات الخمس المقبلة، ووضع رؤية لمستقبل القطاع وإطلاق العنان للإمكانات بما يحقق اقتصادا متنوعا ومرنا.

والسياسة الصناعية (2028-2024 )، هي بمثابة وثيقة استراتيجية تهدف إلى توضيح الإطار العام لتعزيز التنمية الصناعية في الأردن، وتضع الأساس لخطة عمل السياسة الصناعية يتم من خلالها، تصميم وتنفيذ تدخلات من شأنها إحداث التنمية في القطاعات الصناعية المختلفة.

ويعتمد تحقيق أهداف السياسة على تغييرات كبيرة يتعين إجراؤها ضمن مجالات تغطي مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تعزيز سلاسل القيمة الوطنية، والارتقاء إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، والحصول على التمويل، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتنمية المهارات، وتعزيز ريادة الأعمال.

فيما يتعلق بالمحور الأول، الذي يشمل بيئة التنافسية والإنتاجية تشير السياسة الصناعية إلى تحديات تواجه القطاع في هذا الجانب منها، انخفاض مشاركة القوة العاملة في التصنيع خاصة في المناطق الأقل نموا بسبب نقص المهارات في قطاعات التصنيع الأساسية جراء محدودية الترابط بين النظام التعليمي ومتطلبات قطاع الصناعة ومحدودية التدريب على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ارتفاع معدل دوران الموظفين الذي يثبط الشركات عن الاستثمار في بناء مهاراتهم.

كما يواجه هذا المحور تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج المختلفة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن والتكاليف المرتفعة لفاتورة الكهرباء والمحروقات والمياه.

وفي مجال النقل، تعتبر كلف النقل البري الداخلي من الكلف العالية المؤثرة في تنافسية المنتج، إضافة إلى محدودية موارد المياه، وكفاءة استهلاك المياه في الصناعة والمحددات التنظيمية لاستخدامات الطاقة المتجددة، ومحدودية الدراسات والبيانات التي تخص الإمكانات المتوفرة لتحسين كفاءة استخدام النفايات في التصنيع.

كما يواجه هذا المحور تحديا يتعلق بضعف الريادة واستخدام التكنولوجيا في قطاع التصنيع بسبب ضعف استخدام أنظمة الصناعة الرقمية، فيما يتعلق بالمعرفة الرقمية والقدرات المتصلة بالبيانات بسبب ارتفاع كلف أنظمة البحث والتطوير لبعض الصناعات وصعوبة الوصول إلى التمويل لدعم الأفكار والحلول الهندسية.

وتظهر السياسة الصناعية مجالات التدخل في معالجة تحديات المحور الأول من خلال، تطوير المهارات لاستيعاب الطلبين الحالي والمستقبلي في قطاع الصناعة من خلال توسيع مجال المهارات القطاعية وتوسعة مراكز التميز التدريبية لتشمل القطاعات الصناعية كافة، إضافة إلى دمج وتحسين المهارات المهنية في القطاعات الصناعية ضمن البرامج المدرسية والصناعية وتوسيع برامج الفروع الإنتاجية.

كما تظهر أيضا مجالات التدخل من أجل تخفيض كلف الإنتاج من خلال، البرنامج الوطني لتخفيض كلف الطاقة للقطاع الصناعي عبر دعم إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، وصندوق الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة الذي يهدف إلى دعم الشركات الصناعية للاستثمار في كفاءة الطاقة ودراسة خيارات تخزين الطاقة الكهربائية والحرارية، حيث ما يزال التخزين من القيود المهمة التي تواجه استهلاك الطاقة المتجددة.

كما سيتم العمل على تسريع البرامج المرتبطة بتعزيز البنية التحتية لأنماط النقل من خلال، مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية (المرحلة الاولى –العقبة –عمان ) والإسراع في جذب الاستثمار لمشروع الشبكة وتطوير البنية التحتية لمنظومة النقل البري، وتوفير المواصلات العامة بهدف تسهيل الوصول للمصانع في الأماكن المختلفة.

كما سيتم خلال هذا المحور، تشجيع الأنشطة الخضراء في المرافق الصناعية إذ يهدف البرنامج إلى تنفيذ طرق التصنيع الخضراء في القطاع الصناعي، مثل التسويق الأخضر وإعادة التدوير، والتي تقود للاستفادة من النفايات كمدخلات إنتاج وتوفير معلومات حول توليد النفايات الصناعية والقدرات المتوفرة لإعادة التدوير لهذه النفايات، إضافة إلى الإسراع في التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال، إنشاء مناطق صناعية خضراء واستخدام الطاقة المتجددة وتوسيع مجالات إعادة تدوير النفايات والمياه واستخدامها في الإنتاج وجائزة المصنع الأخضر، التي تدعم الاستدامة البيئية وتقليل كلف التصنيع، إضافة إلى إعداد آلية نقاط الملصقات الخضراء لشركات التصنيع.

كما سيتم أيضا، ضمن هذا المحور العمل على تعزيز استخدام التكنولوجيا من خلال، تعزيز البنية التحتية للابتكار عبر دعم مراكز الابتكار المعنية بالثورة الصناعية الرابعة وكذلك، تجمعات الإبداع القطاعية لتنفيذ مشاريع تعزز القدرة التنافسية في قطاع التصنيع وقطاع تكنولوجيا المعلومات عن طريق تسهيل الوصول إلى الابتكارات، وتقديم خدمات استشارية للشركات الصناعية، لتمكينها من تبني حلول وتطبيقات تساهم في تطويرها وتدعم سلاسل القيمة للصناعات المختلفة.

وسيتم التركيز أيضا، على وجود حاضنات للشركات الناشئة الحالية للخدمات ذات الصلة بالقطاع الصناعي، ودعم إنشاء مراكز تكنولوجية قطاعية لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المعنية بالصناعة، إضافة إلى تيسير وتبسيط عملية تسجيل وترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية.

وتكشف السياسة الصناعية، ضمن مجالات التدخل بالمحور الأول إنشاء إطار عمل للإنذار المبكر وتعزيز مبدأ "الفرصة الثانية" لشركات التصنيع الجديدة، إذ يعد نظام الإنذار المبكر آلية تتيح مراقبة شركات التصنيع الجديدة خلال فترة معينة من إنشائها( لتحديد المشكلات المحتملة في مرحلة مبكرة واستكشاف سبل مساعدة الشركات من خلال الأجهزة الحكومية وغرف الصناعة وإضافة إلى ذلك، ينطوي إطار الفرصة الثانية على مراجعة القوانين والأنظمة الحالية للحد من "العقوبات" المفروضة على رواد الأعمال الذين فشلت مشاريعهم، وإتاحة الفرصة لهم ليحاولوا مجدًدا في استثمارات تصنيع جديدة.

أما المحور الثاني، والمتعلق بالقيمة المضافة للتصنيع فتشير السياسة الصناعية إلى وجود تحديات تواجه هذا المحور وتتعلق بالاعتماد على مدخلات مستوردة بسبب محدودية قاعدة الموردين المحليين، مما يؤدي إلى ارتفاع حصة المدخلات والمنتجات الوسيطة المستوردة، إضافة إلى محدودية إنتاج المنتجات الوسيطة ذات التكنولوجيا المتقدمة، ونقص المعلومات حول الشركات المحلية في مختلف الصناعات والتي تحد من الترابطات بين الشركات، عدا عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج أو المنتجات الوسيطة محليا مقارنة مع مثيلاتها من المنتجات المستوردة نظرا لارتفاع كلف الإنتاج.

كما يواجه هذا المحور تحديات تتعلق بالتركيز على المنتجات منخفضة القيم بفعل محدودية القدرات في البحث والتطوير، خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وعدم وجود نظام واضح لدعم الابتكار في الصناعة، وضعف الترابطات مع القطاع الأكاديمي، ومحدودية دور مراكز البحث العلمي وضعف الاستثمار في الابتكار والتطوير في طرق الإنتاج، ومكونات المنتجات بسبب محدودية الحصول على التمويل اللازم لذلك، وارتفاع نسبة المخاطرة.

كما يواجه هذا المحور تحديا يتعلق بجودة المنتج والامتثال لمعايير الجودة، بسبب متطلبات الجودة والمعايير في بعض القطاعات وترابط الإنتاج والاتساق في جودة المنتجات بين سلاسل القيمة، وتكلفة الامتثال للمعايير العالمية بالنسبة لصادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع كلفة إنتاج السلع عالية الجودة مما يضعف منافسة المنتجات المحلية لمثيلاتها الأجنبية، بخاصة في ظل صغر حجم الشركات الصناعية وضعف التسويق والترويج، مما ينعكس على نمط وسلوك المستهلك واتجاهه نحو المنتج المستورد بافتراض أنه أعلى جودة.

وحددت السياسة الصناعية مجالات التدخل في هذا المحور من خلال، تعزيز سلاسل القيمة وإنشاء ترابطات بين مختلف الصناعات المحلية من خلال برنامج تطوير الموردين المحليين وتعنى هذه الأداة بإطلاق برنامج جديد لتطوير الموردين في القطاعات الصناعية ذات الألولوية، سيستهدف جذب الاستثمارات في مدخلات الإنتاج للصناعات الجديدة أو الوسيطة، والتشبيك والربط بين الموردين المحليين والشركات الصناعية، إضافة إلى توفير برامج تأهيل وتدريب للموردين الحاليين للوصول للمستوى المطلوب للصناعة.

كما سيتم العمل على إطلاق برامج الترابط الوطني الذي يهدف إلى تعزيز التحالفات بين الشركات الصناعية الكبيرة والصغيرة في الإنتاج، إضافة إلى توفير ترابطات تكاملية بين الشركات الصناعية والقطاعات الأخرى ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها، وتعزيز التكامل الرأسي والأفقي من خلال دعم إنشاء الصناعات والأنشطة التي تخدم ذلك.

وسيتم التركيز على الاستثمار في الصناعات عالية القيمة من خلال، تطوير استراتيجيات قطاعية بهدف التحسين في القطاعات الصناعية عالية القيمة، وإعداد استراتيجية خاصة بكل قطاع والمستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية والترويج لجذب الاستثمارات.

وسيتم العمل ايضا، على تحسين جودة الصناعات القائمة من خلال برنامج لتعزيز المكون التكنولوجي في الصناعة، ويهدف إلى تشجيع الشركات على تحسين المنتجات القائمة، والتوسع في منتجات التكنولوجيا المتوسطة والعالية وتوسعة نطاق تمويل المشاريع الجديدة في قطاع التصنيع، خصوصا تلك التي تنطوي على أفكار جديدة في المجالات ذات الأولوية كالاقتصاد الدائري والأخضر، والمنتجات عالية القيمة، والتكنولوجيا الرقمية ومراجعة معايير الجودة وزيادة الترابطات بين الشركات والمؤسسات الأكاديمية والباحثين، وبرنامج متخصص لتقديم حوافز لريادة الأعمال في قطاع التصنيع.

وفيما يخص المحور الثالث والمتعلق بتنويع المنتجات، تظهر السياسة الصناعية تحديات تواجه هذا المحور تتعلق بتركز منتجات وأسواق التصدير، بسبب المتطلبات والمعايير المطبقة على المنتجات المختلفة والمطلوبة من دول التصدير والتكلفة غير المنافسة للمنتج الأردني ذي الجودة العالية، إضافة إلى محدودية قدرات البحث والتطوير في مجال الصناعات المختلفة والمتقدمةـ ونقص المعرفة والمعلومات حول المنتجات الجديدة ومتطلبات الأسواق المختلفة. كما يواجه هذا المحور تحديات في حصة المنتج الوطني في الأسواق المحلية، بسبب التكلفة غير المنافسة للمنتج الأردني عالي الجودة مع مثيلاتها من المنتجات المستوردة، إضافة إلى التصور والمعرفة حول مواصفات وجودة المنتج الأردني لدى المستهلك، وضعف معالجة المواد الخام، إذ إن كلفة الاستخراج أو حجم الاستثمار اللازم يعتبر مرتفعا نسبيا لبعض من هذه المدخلات والسعر المرتفع للمواد الخام مقارنة باستيرادها نصف مصنعه من الخارج.

وتطرقت السياسة الصناعية، إلى مجالات التدخل لمعالجة تحديات في محور تنويع المنتجات من خلال، تمويل الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير والعمل على إنشاء مراكز توزيع في الأسواق ذات الفرص العالية، للصادرات وتعزيز التجارة عبر السوق الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز برامج الترويج والتسويق والترابطات بين المشترين والموردين، وتوسيع قاعدة المصدرين وتحفيز الصادرات من المنتجات ذات الفرص العالية، وتوفير برنامج تمويلي لدعم تنويع المنتجات في سلة الصادرات.

كما تشمل مجالات التدخل في هذا المحور، زيادة حصة المنتج الوطني في الأسواق المحلية من خلال، برنامج العلامة "صنع في الأردن"، وتعزيز مشاركة المنشآت الصناعية في هذا البرنامج والترويج للمنتجات الحاصلة عليها، إضافة إلى إطلاق حملة وطنية للترويج للمنتج المحلي خصوصا، وأن بعض المنتجات الأردنية تعتبر ذات حضور محدود في السوق المحلية، وكذلك العمل على توعية المستهلكين بخصوصها.

وسيتم العمل على تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، إذ تقدم هذه الأداة معاملة تفضيلية في المشتريات الحكومية للموردين المحليين، كما تفرض حداً أدنى للتوريد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للمنتجات المستوردة ذات القابلية للتصنيع محليا، وتشمل هذه الأداة، إنشاء قاعدة بيانات للمنتجات التي تتمتع بإمكانية عالية للتصنيع، وبالتالي زيادة البدائل لإحلال الواردات.

وسيتم العمل في هذا المحور، على الاستغلال الأمثل للمواد الخام والمواد الأولية في الصناعة من خلال، جذب الاستثمار في قطاع التعدين خصوصا وأن الأردن ينتج عدًدا من المواد المعدنية والخام، والتي يجري تصديرها بعد معالجتها بدرجة بسيطة محليا، إضافة إلى العمل على مشروع إنتاج الهيدروجين من خلال الاستثمار في مشاريع الهيدروجين، بما يزيد من القيمة المضافة للتصنيع وتوفير المواد الداخلة في الإنتاج للقطاع الصناعي، إضافة إلى مشروع إنتاج الأمونيا بهدف إنتاج إحدى المواد الخام الضرورية في الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة للصناعات التي تعتمد على الأمونيا في التصنيع.







