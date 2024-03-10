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المركزي يطلق الإستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023 - 2028

3/10/2024 2:34:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- أطلق البنك المركزي الأردني أمس، الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي للأعوام (2023-2028)، بحضور ممثلين عن شركائه من الوزارات، ومؤسّسات القطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية، الذين ساهموا في إعداد الاستراتيجية ودعم مسيرة الاشتمال المالي في المملكة .
يأتي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2028)، استجابة لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، حيث تسعى إلى تطبيق سياسات وبرامج تهدف بدورها إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، تمس قطاعات الأعمال كافة، وجميع شرائح المجتمع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس على الدور القيادي الذي يتولاه البنك المركزيّ الأردني في مجال تعزيز الاشتمال المالي في المملكة، وأهمية الدور التّشاركي مع القطاعين العام والخاص في وضع السياسات والرؤى، وذلك من منطلق الإيمان بحق فئات المجتمع كافة، من أفراد وشركات بالوصول إلى الخدمات المالية المتعددة بسهولة ويسر، وبشكل يتناسب مع احتياجاتهم ويساهم في تحسين مستوى معيشتهم، إضافة إلى ضرورة تمكين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع المشاركة في مسيرة النهضة المستمرة للمملكة.
وتطرق الشركس إلى أبرز الأهداف الوطنية المزمع تحقيقها مع نهاية فترة تطبيق الاستراتيجيّة الوطنية للاشتمال المالي (2023-2028)، والتي تتمثل برفع نسبة الاشتمال المالي من (43.1 %) إلى (65 %)، وتقليص الفجوة الجندرية من (22 %) إلى (12 %)، ورفع نسبة ملكية الحسابات المالية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من (52.4 %) إلى (75 %)، مؤكدا، أن هذه الأهداف سيتم تحقيقها عبر مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية؛ كتوفير منتجات تمويلية وادخارية وتأمينية تتلاءم مع احتياجات مختلف الشرائح المستهدفة، وحث المؤسسات البنكية والمؤسسات المالية غير البنكية على توعية وتثقيف عملائها بالخدمات التي تقدمها، وغيرها من الإجراءات التي سيتم تنفيذها تباعاً بمشاركة الشركاء الرئيسيين.
كما وألقت السيدة Holly Benner ممثلة البنك الدولي في الأردن كلمة تطرّقت من خلالها إلى أهمية الاشتمال المالي كداعم أساسي للنمو الاقتصادي وضرورة للأفراد والشركات للحصول على خدمات أفضل، والارتقاء بالمستوى المعيشي للجميع. ومن الجدير بالذكر، أن البنك الدولي قد قدم الدعم الفني والتدريب للبنك المركزي وفرق العمل أثناء إعداد الاستراتيجية، كما وسيقدم الدعم لوضع خطط عمل متكاملة لتحقيق أهداف الاستراتيجيّة الطموحة. وأعربت Benner عن سعادتها بالتعاون مع البنك المركزي ودوره القيادي في توحيد الجهود على مستوى المملكة، لتعزيز الاشتمال المالي ووضعه على قائمة الأولويات التنموية للمملكة. هذا وتتمحور رؤية الاستراتيجيّة الوطنية للاشتمال المالي (2023-2028)، حول "الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للمنتجات والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصاديّة والاجتماعية في المملكة"، والتي تعتبر بمثابة نواة وثيقة الاستراتيجية التي تم إعدادها استنادا إلى مجموعة من الركائز الأساسية والممكنات ذات الأولوية، والتي تضم أربع ركائز أساسية، وهي: التمويل والادخار والتأمين والدفع والتحويل، حيث تدعمها مجموعة من الممكنات ذات الأولوية التي من شأنها تعزيز الوصول والاستخدام الفعال والمستدام للخدمات والمنتجات المالية، والتي تضم، تمكين المستهلك المالي وسلوكيات السوق، والتكنولوجيا المالية والابتكار، والبيانات والأبحاث، والأطر القانونية والتشريعية، إضافة إلى التنسيق والالتزام المؤسسي. وتجدر الإشارة، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023 – 2028)، تستهدف الأفراد القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية كافة، وقطاع الأعمال، ولا سيما المستبعدون من الخدمات والمنتجات المالية، وعلى وجه الخصوص المرأة، والشباب، واللاجئين، والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

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