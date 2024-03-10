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طلبات الحصول على تراخيص في الكهرباء والمتجددة تقفز %96

3/10/2024 2:34:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- ارتفع عدد الطلبات المقدمة إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للحصول على تراخيص في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة تقارب 96 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وبحسب البيانات الصادرة حديثا عن الهيئة، بلغ عدد هذه الطلبات خلال كانون الثاني (يناير) الماضي 55 طلبا مقابل 28 طلبا خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وتوزعت طلبات الرخص المقدمة في هذا الشهر ما بين 43 طلبا للحصول على رخص وتصاريح لأول مرة منها 40 لمحطات شحن عامة و3 رخص لأشخاص عاملين ، فيما كانت الطلبات الباقية لتجديد الرخص والتصاريح المصدرة سابقا أو للتنازل
عنها.
أما الطلبات خلال نفس الشهر من العام الماضي فكانت 22 طلبا للحصول على رخص وتصاريح في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة منها 20 طلبا لمحطات تحويل مساهمة عامة وطلبين لاشخاص عاملين في القطاع، وكانت الباقية لتجديد رخص وتصاريح سابقة.
وأتي هذه الطلبات من مجموع 879 طلبا استقبلتها الهيئة في كانون ثاني الماضي بمختلف مجالات عملها التي تشمل ايضا العمل الإشعاعي والنووي، والمصادر الطبيعية، والنفط ومشتقاته، قبلت منها 871 طلبا ورفضت الباقية لعدم مطابقتها ، فيما كان عدد هذه الطلبات في نفس الشهر من العام الماضي 865 طلبا تم قبول 854 طلبا منها ورفضت الباقية لعدم مطابقتها أيضا.
يذكر أن الهيئة بدأت اعتبارا من الأول من نيسان (أبريل) من العام الماضي تطبيق فرض بدل خدمات الشبكة على جميع الاشتراكات والمؤسسات والدوائر الحكومية المستفيدة من نظام مصادر الطاقة المتجددة بمقدار دينارين لكل كيلوواط شهريا لأنظمة
صافي القياس.
الهيئة أكدت أنها تعمل على تنفيذ جملة من الإجراءات بهدف تنفيذ عدد من المشاريع المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصاد خاصة في مجال الطاقة المتجددة إذ تتضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة للأعوام 2023-2025 مشاريع منها تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في محطات الشحن الكهربائية واستكمال تركيب العدادات الذكية لشبكات التوزيع.
كما تتضمن هذه المشاريع تبني مراجعات وسياسات تقلل من كلفة النظام الكهربائي مثل التعرفة المرتبطة بالزمن وزيادة القدرات التخزينية من الطاقة المتجددة.

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