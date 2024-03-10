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مؤشرات تقرير التنمية المحلية المستدامة

3/10/2024 2:34:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يهدف تقرير التنمية المحلية المستدامة إلى التركيز الأكبر على أن أي نمو اقتصادي لا بد أن ينعكس على معظم جوانب الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والبنية التحتية وفي جميع القطاعات وبين مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز الانتاجية كماً ونوعا.
إن ما كشفه تقرير التنمية المحلية المستدامة الصادر عن منتدى الإستراتيجيات الأردني أظهر تباينا وفرقا واسعا بين ما نقوم به في العاصمة عمان وما تعاني منه المحافظات، فلا وجه للمقارنة بين العاصمة والمحافظات في أي من النقاط الخمسة الرئيسية التي أوردها المؤشر، وهي: "الأداء الاقتصادي، والتعليم والصحة والبنية التحتية والمكانة الاجتماعية".
وللمفارقة فإن الكشف عن هذا التباين الكبير بين العاصمة والمحافظات في التقرير جاء بعد مؤتمر صحافي قالت فيه الحكومة إنها أنجزت أكثر من 87 % من الخطة التنفيذية لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي.
ففي مؤشر الأدء الاقتصادي في المحافظات، أورد التقرير حصول العاصمة عمّان على 75 %، فيما حصلت عجلون على 14.2 %، وبين الرقمين محافظات غرقت بالأداء الاقتصادي الضعيف الذي لونه التقرير باللون الاحمر وتدرجاته.
أما في مؤشر التعليم فقد حصلت عجلون على 58.7 % وحصلت المفرق على 19.8 %.
أليست مؤشرات التنمية المحلية المستدامة هذه يجب أن تكون من أهم المؤشرات التي يفترض أننا اعتمدنا عليها في عمل وتقييم وإنجاز برنامج رؤية التحديث الاقتصادي؟
فقبل الحديث عن الإنجازات، على المواطن أن يراها واقعا ملموساً على الأرض، ومن دون ذلك سيبقى الحديث مجرد "زبد بحر" اعتاد على سماعه المواطن على ألسنة المسؤولين السابقين والحاليين، ومنذ عشرات السنين، يسمعه وهو يدرك أنه يتناقض مع الواقع.
ثم كان لافتا أكثر من أي أمر آخر عدم إعلان الحكومة سواء في هذا المؤتمر أو الذي سبقه عن أرقام استحداث الوظائف، وهو مؤشر في غاية الأهمية، علماً بأنه وبعد مرور عام ونيف على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي من المفترض أننا استحدثنا أكثر 100 ألف وظيفة جديدة على الأقل، ولكن وللأسف لم نصل إلى نصف هذا
الرقم!

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