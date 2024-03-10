إصابة شخصين بانهيار سقف مسجد قيد الإنشاء

إصابة شخصين بانهيار سقف مسجد قيد الإنشاء
التاريخ
3/10/2024 2:31:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أصيب عاملين وافدين اليوم، إثر انهار سقف مسجد قيد الإنشاء في بلدة جحفية التابعة للواء المزار الشمالي في إربد.
وقال مصدر أمني لـ"الغد"، إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.
فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الحادث لتحديد أسبابه.
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