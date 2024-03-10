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إصابة شخصين بانهيار سقف مسجد قيد الإنشاء

3/10/2024 2:31:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب عاملين وافدين اليوم، إثر انهار سقف مسجد قيد الإنشاء في بلدة جحفية التابعة للواء المزار الشمالي في إربد.

وقال مصدر أمني لـ"الغد"، إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.

فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الحادث لتحديد أسبابه.

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