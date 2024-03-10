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تعداد إحصائي شامل للعقبة

3/10/2024 2:31:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد الرواشدة هدف تنفيذ تعداد شامل للسكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية في محافظة العقبة 2024، وقعّت اليوم في دار السلطة مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ودائرة الإحصاءات العامة، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة نايف حميدي الفايز .
ووقعّ المذكرة عن السلطة نائب الرئيس مفوض الاقتصاد والسياحة م. حمزة الحاج حسن، وعن دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، بحضور أعضاء مجلس المفوضين.
وأكد الفايز، أن السلطة تسعى من خلال شراكتها مع دائرة الإحصاءات العامة بهذه المذكرة الحصول على البيانات والمعلومات للمنشآت والأفراد إضافة للمؤشرات والدلالات التي يمكن من خلالها وضع رؤية مستقبلية استشرافية لتنمية وتطوير كافة المجالات في العقبة، مشيراً أن هذه البيانات والمعلومات ستستخدم كمرجعيّة مهمّة في رسم السياسات العامة المستقبلية في منطقة العقبة الاقتصادية التي تساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة.

وأشار الفايز، أن المذكرة تهدف توفير وإعداد سجلات إدارية حديثة للأفراد والمنشآت الاقتصادية والزراعية والمباني والمساكن والبناء عليها مستقبلاً لضمان استدامة هذه البيانات والمعلومات مستقبلاً، مؤكداً أن السلطة ستقدم كافة التسهيلات للإحصاءات العامة وتذليل العقبات والتحديات للفرق الميدانية لضمان إنجاز عملية التعداد بدقة عالية وبما يخدم المصلحة الوطنية في محافظة العقبة.
من جانبه قال فريحات، أننا نعتز بشراكتنا مع سلطة منطقة العقبة في تنفيذ عملية التعداد الشامل مؤكدا أن الدائرة بدأت الاستعدادات لتنفيذ هذا التعداد بشكل حضاري، معززاً بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي لاستقاء البيانات عن السكان والمساكن والمنشآت لتكون أكثر دقة وشمولية وموضوعية و التنسيق مع سلطة العقبة وكافة المؤسسّات والدوائر الحكوميّة في محافظة العقبة، ومؤسسات المجتمع المدني ولجان الأحياء.

وأضاف فريحات أن دائرة الإحصاءات ستطبق خلال التعداد أفضّل الممارسّات العالميّة بالتعامل مع الأفراد والمنشآت خلال عملية التعداد، بمشاركة 150 باحثاً وباحثة من المؤهلين والمختصين في مجال الإحصاء والتعداد خلال مرحلة الحصّر وإستخدام المعدات والأدوات التكنولوجية الحديثة التي ستوفر الوقت والجُهد على الأخوة المواطنين ولضمّان سرّية المعلومات للأفراد والمنشآت.

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