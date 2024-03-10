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العقبة.. حافلات كهربائية لتعزيز وسائل النقل العام الصديقة للبيئة

3/10/2024 2:31:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة – تعتزم سلطة العقبة وضمن إستراتيجية تعزيز حلول النقل الصديقة للبيئة، والأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، إدخال حافلات كهربائية على وسائل النقل العام في المدينة، تلبي تطلعاتها، وطموحات سكانها في توفير خدمات متطورة ومستدامة.
وأعلنت "السلطة"، عن خطة متكاملة، لشراء 20 حافلة كهربائية مطلع العام المقبل، لخدمة متطلبات النقل في العقبة، تأكيدا على مشروع التطوير الشامل لمنظومة النقل في المدينة الساحلية نظرا لما تشكله هذه الحافلات من قيمة مضافة في تعزيز أسطول النقل العام في العقبة، إضافة الى قدرة هذه الحافلات على خدمة ذوي الإعاقة الخاصة في التنقل بيسر وسهولة كونها مجهزة بما يلزم لتنقلهم.
وتسهم الحافلات الكهربائية في الحد من انبعاثات عوادم السيارات وتقليل تلوث الهواء وتحقيق وفورات كبيرة في الطاقة، ما يساهم في تعزيز جودة الحياة المستدامة بالعقبة والتي تتواجه إلى الدخول تدريجيا إلى الاقتصاد الأخضر.
ويتزايد الاهتمام أردنيا، بمساعي التحول نحو ما يعرف بـ"الاقتصاد الأخضر" وتخفيض الانبعاثات الكربونية في العديد من المنشآت الصناعية، إلى أن وصلت إلى الحافلات، وذلك بعد مرور أعوام عدة على شروع وزارة البيئة بإقامة البيئة التشريعية والتمكينية اللازمة لدعم هذا التحول، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر، وتطوير السياسات والخطط التنفيذية على رأسها الخطة الوطنية للنمو الأخضر (2021 - 2025).
وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، رئيس مجلس ادارة شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية، المهندس حمزه الحاج حسن، إن مشروع تطوير وتحديث منظومة النقل في العقبة يعد أولوية من أولويات سلطة العقبة الخاصة، وذلك ضمن الرؤية المتقدمة للعقبة الخاصة في تمكين ودعم كل القطاعات الفاعلة والمؤثرة في نهضة العقبة وتقدمها، لا سيما وأن منظومة النقل تعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة لتكون العقبة في مصاف المدن المتقدمة والذكية في النقل.
وبين الحاج حسن أن المشروع يهدف إلى دعم إدخال الحافلات الكهربائية لأول مرة في مدينة العقبة الساحلية للمساهمة في التوسع في التنقل الكهربائي في المملكة، إلى جانب تقديم حافلات جديدة ذات جودة أفضل وموثوقية أعلى وإمكانية وصول أكبر وكفاءة وأمان، كما يسعى المشروع إلى توفير خدمة تقاضي للأجور عبر أنظمة تذاكر جديدة تجعل الخدمات أكثر جاذبية للركاب.
وكشف الحاج حسن عن إطلاق مشروع الدفع الإلكتروني على كافة الباصات التابعة للشركة وعددها 24 باصا تعمل على 11 مسارا في مدينة العقبة تحت شعار "لا تدفع كاش واطلع ببلاش" طيلة شهر رمضان المبارك و عطلة عيد الفطر السعيد، مؤكداً أن الشركة حددت 5 مواقع لشحن وبيع بطاقات الدفع الإلكتروني تسهيلا على المواطنين و الزوار وذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من سكان العقبة وزوارها من استخدام البطاقات الذكية المدفوعة مسبقا في التنقل عبر باصات شركة العقبة للنقل، منوها في الوقت ذاته على أن الشركة تمتلك حاليا 80 %، من خطوط النقل في مدينة العقبة والعمل جار على إجراءات تملك ما تبقى من خطوط النقل الأهلية بعد الوصول إلى اتفاق مع المالكين.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية خالد مرسى أبو عبد الله أن إستراتيجية النقل الحديثة في العقبة اعتمدت حاليا على تطوير وتحديث خدمات النقل والدفع الذكي وتطبيقات الموبايل وبما يوائم مكانة العقبة كمقصد سياحي واستثماري، مؤكدا على أن شركة العقبة للنقل تعد محركا أساسيا للتنمية داخل محافظة العقبة لما تقدمه من خدمات متطورة للمواطنين في مجال النقل حيث تمتلك شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية حاليا 80 % من خطوط النقل الداخلي في العقبة.
وأوضح أبو عبدالله أن شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية أسهمت خلال السنوات الماضية في تطوير وتحديث النقل العام في مدينة العقبة من خلال مجموعة من الاتفاقيات والتفاهمات مع عدد من الشركات والمؤسسات العاملة في المدينة لنقل موظفيها والعاملين فيها، وسط إشادة من هذه الشركات والمؤسسات بمستوى الخدمة والانتظام والدقة في المواعيد المحددة للنقل، إضافة إلى ما وفرته شركة العقبة للنقل من أسعار رمزية لا سيما لطلبة الجامعات والمدارس والمواطنين.

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