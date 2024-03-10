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وسط تزايد عدد النباشين بإربد.. هل تنجح جهود تنظيم عملهم؟

3/10/2024 2:31:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- وسط تنامي عمل "النباشين"، بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة في مدينة إربد، تسعى البلدية إلى تنظيم المهنة، ووضع العاملين تحت مظلة حماية، بالتشاركية مع جهات مختلفة، في وقت تدرك أن الوصول لهذه الغاية ليس سهلا ويحتاج إلى الجهد الوقت.
قضية تنظيم عمل "النباشين"، دفعت البلدية إلى توقيع اتفاقية مع الجمعية التعاونية، لتدوير النفايات، وجمعية اربد للتوعية وحماية البيئة، لتنظيم عمل جامعي المواد القابلة للتدوير في المدينة، بدعم وتمويل من منظمة GIZ. والمقدر عددهم بحوالي 1000 شخص من مختلف الاعمار والفئات.
يقول رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن عملية تنظيم هذه العمالة غير الرسمية، من خلال مظلة جمعية تعاونية بالتعاون مع البلدية، عملية تحتاج إلى وقت وجهد، لأن طبيعة هذه العمل تجعل من الصعب السيطرة عليه، ويبدو أن هناك خشية من قبل البعض تجاه عمليات التنظيم.
ويؤكد الكوفحي أنه لا بد من تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن عمليات النبش، وتوعية العاملين فيها، ومن الصعوبة كذلك إيجاد حماية لهؤلاء "النباشين" مقابل أولئك الذين سيمارسون عملية النبش دون أي تنسيق مسبق.
ويضيف، أن البلدية ستحرص على إعطاء الذين سينظمون لهذه الجمعية، ميزات عدة، مثل تخصيص أماكن لهم، وألا يلاحقوا، وأن يتم العناية بهم صحياً واشراكهم في مظلة الضمان الاجتماعي من خلال جمعيتهم ضمن اشتراطات الحفاظ على النظافة العامة والمظهر العام وعدم إقلاق راحة السكان.
ولفت إلى مجموعة إجراءات، تحسن من هذا العمل، وتخفف من السلبيات الناتجة عنه، سواء على مستوى النظافة أو الراحة العامة.
ويشير الكوفحي، إلى أنه يمكن للبلدية من خلال الجمعية التعاونية التي تم توقيع مذكرة التفاهم معها تأمين مستلزمات السلامة العامة للعاملين بهذا القطاع، وتخصيص مواقع محددة لكل واحد منهم، ومنحهم تدريبات مختصة بموضوع جمع وفرز النفايات لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وسوق لبيع المنتجات بعيداً عن احتكار بعض التجار وشمولهم بالضمان الاجتماعي.
ولم يخف الكوفحي أن "النباشين" الذين ينتشرون في شوارع اربد، باتوا يفرغون الحاويات من القمامة، بحثا عن مواد قابلة للبيع، ويتركون القمامة بجانب الحاوية، الأمر الذي يحد من قدرة كوادر وآليات البلدية على افراغ الحاوية، مما رتب على عمال الوطن جهودا إضافية في تنظيف النفايات التي خلفها النباشون واعادتها الى الحاوية من جديد.
ويؤكد الكوفي، أن مئات الحاويات المعدنية في مدينة اربد تتعرض للنبش يوميا، رغم أن البلدية تنظم يوميا جولتين لنقل النفايات من الحاويات وتفريغها للمحافظة على نظافة المدينة، إلا أنه ومع انتشار "النباشين"، وتزايد عددهم، بات الأمر أكثر صعوبة في ظل عدم قدرة البلدية على تنظيم اكثر من جولتين في اليوم.
ويضيف أن تنظيم "النباشين"، باتت ضرورة للحد من العشوائية في تفريغ الحاويات، وأن يكونوا تحت مظلة واحدة ترعاهم، مبينا أن البلدية على استعداد لتوسيع هذه القاعدة وإنشاء شراكات واسعة مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية، لأن الشراكة الحقيقية هي مفتاح إقامة المشاريع الهامة في المدينة وسر كبير من أسرار النجاح.
ومن حاوية إلى أخرى، يقوم الشاب صالح -وهو اسم مستعار- بنبش القمامة وتجميع ما يعثر عليه من علب معدنية واخرى بلاستكية، إضافة إلى مواد الحديد والالمنيوم بواسطة عربة يرافقه شاب آخر.
ورصد "الغد" خلال جولة لها في شوارع المدينة، شباب واطفال ونساء وكبار سن، يقومون بنبش الحاويات وافراغها كاملة في سبيل الحصول على أشياء يمكن بيعها لتجار الخردة، فيما يقوم هؤلاء النباشون بجمعها وحملها بواسطة عربات أو على دراجات هوائية، بعد ان يتم وضعها في أكياس كبيرة مخصصى لذلك.
وعلى ما يبدو، فإن نبش الحاويات في اربد، تحول إلى مهنة لدى العديد من المتعطلين عن العمل، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعاني منها المواطنون، ومحدودية فرص العمل في المحافظة.
خالد احد "النباشين"، وعمره 30 عاما، أكد لـ"الغد" أنه يجوب شوارع مدينة اربد والأحياء السكنية مع صديقه، بحثا عن المخلفات الصلبة كالبلاستيك والحديد والكرتون وجميع المنتجات القابلة للتدوير والبيع ويقومون بنبش الحاويات وافراغها أحيانا من أجل العثور على مواد قابلة للبيع.
ويتابع: أنه كان اكمل الصف السادس قبل أن يخرج من المدرسة، ولم يتمكن من الحصول على أي عندما اصبح شابا، لافتا إلى أنه توجه للعمل في مهنة "نبش الحاويات"، ومنذ 5 سنوات وهو يمتهن هذه العمل، الذي يؤمن له لقمة العيش، ويمكنه من إعالة أسرته.
وأكد أن العمل في هذه المهنة "شاق" ويتعرض لمخاطر صحية جراء قيامه بنبش الحاويات وما تحتويه من روائح كريهة ومواد يمكن أن تشكل خطورة على صحته.
ويضيف أنه يستيقظ باكرا قبل أن تقوم آليات البلدية بإفراغ الحاويات من القمامة، ويعمل يوميا قرابة 8 ساعات، وبعد ان يتم جمع كل ما يعثر عليه، يذهب لبيعه لأحد محال الخردة.
وأوضح أن كل ما يحصل عليه جراء هذا العمل لا يزيد على 7 دنانير يوميا، مؤكدا أن العمل في هذه المهنة صعب في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والامطار في فصل الشتاء.
وعن فكرة وجود مظلة وجهة لتنظيم عمل "النباشين"، أكد أنه مع التنظيم والحصول على خدمات الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وخصوصا وأن هناك الآلاف من الأشخاص باتوا يمتهنون، هذه المهنة في نبش الحاويات، مؤكدا أن "النباشين" باتوا يعملوا في العلن، للبحث عن مصدر دخل لهم بعد ان كانت في وقت سابق تقتصر على اشخاص محددين يعملون في ساعات الليل وفي الخفاء ويقومون بتغطية وجوهم.
ويضيف آخر، أن هناك بعض المناطق تكون مقسمة ما بين النباشين ويمنع دخولها من قبل آخرين، وعادة ما تحدث خلافات، حال تعدى أحد الأشخاص على منطقتهم، مؤكدا أن ثقافة العيب لدى العديد من النباشين تلاشت وبات هناك المئات من النباشين يجوبون شوارع المدينة بحثا عن أي شيء يمكن بيعه.
بدوره، قال رئيس الجمعية التعاونية لتدوير النفايات حسين أبو جبل أن الجمعية جادة في تحمل هذه المسؤولية مع وجود مئات من الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال دون أن تقوم أي جهة بتأهيلهم ورعايتهم، مؤكدا أن تنظيم هؤلاء النباشين سيخفف من التلوث البيئي، واسترداد ما يهدر من موارد كانت تدفن تحت الأرض دون أن يتم إعادة تدويرها والاستفادة منها.
وتهدف هذه الاتفاقية لرفع معدل استرجاع المواد القابلة للتدوير من النفايات المتولدة وتقليل كلف جمع النفايات وما يترتب عليها من عبء مالي وبيئي على المكبات المخصصة، كما أن من شأن تطبيقها توفير فرص عمل إضافية للعاملين في القطاع غير الرسمي وتحسين دخلهم من خلال منحهم حرية الوصول للنفايات وفق ضوابط ومدونة سلوك متفق عليها بهدف تمكينهم من جمع المواد القابلة للتدوير والاستفادة من عوائد بيعها للقطاعات الصناعة والتجارية.

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