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العازف يقرب الأهلي من الوصافة

3/10/2024 2:30:20 PM
(MENAFN- Al Watan) اقترب الأهلي من وصافة دوري روشن السعودي للمحترفين، وقلص الفارق بينه وبين النصر إلى 6 نقاط، بتغلبه على مضيفه التعاون 1 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في ختام الجولة الـ23 للدوري، سجل لقلعة الكؤوس فراس البريكان "82"، ليرفع الراقي رصيده إلى 47 نقطة ثالثا، وظل الذئاب على 39 نقطة خامسا.

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