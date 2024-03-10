العازف يقرب الأهلي من الوصافة

العازف يقرب الأهلي من الوصافة
التاريخ
3/10/2024 2:30:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) اقترب الأهلي من وصافة دوري روشن السعودي للمحترفين، وقلص الفارق بينه وبين النصر إلى 6 نقاط، بتغلبه على مضيفه التعاون 1 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في ختام الجولة الـ23 للدوري، سجل لقلعة الكؤوس فراس البريكان "82"، ليرفع الراقي رصيده إلى 47 نقطة ثالثا، وظل الذئاب على 39 نقطة خامسا.
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