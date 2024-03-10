Sunday, 10 March 2024 11:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جائزة عبد الله بن إدريس الثقافيّة تعلن عن أسماء الفائزين بدورتها الأولى

3/10/2024 2:30:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة جائزة عبد الله بن إدريس الثقافيّة عن نتائج دورتها الأولى (لعام 2023)، التي اختير الشعر موضوعاً لها بالتوازي مع إعلان وزارة الثقافة عام 2023 عاما للشعر العربي، بهدف تعزيز النشاط الثقافي والأدبي من خلال اكتشاف المبدعين وإبرازهم وتكريمهم، وقد شارك في الجائزة 560 شاعراً عربياً، من 33 دولة.
حيث جرى الفرز والاختيار من خلال لجنة تحكيم ضمت الشعراء: عبدالله الصيخان، د. فاطمة القرني وجاسم الصحيح.
وتنوعت فروع الجائزة الثلاثة التي بلغ إجمالي قيمتها 300 ألف ريال سعودي "برعاية من: مكتبة جرير" دعما للنشاط الثقافي.
وشملت الفروع: مسار القضايا الوطنية: وموضوعه التنـوع الثقـافي في المملكــــة العربيــــــة السعــــودية ومدى ثرائه وجماله، ومسار التحديات المعاصرة : وموضوعه أهمية القيم الإنسانية في خضم التحديات الأخلاقية المستقبلية التي يواجهها الشباب، ومسار المعارضة الشعرية: وموضوعه معارضة قصيدة: "أأرحل قبلك أم ترحلين" للشاعر عبدالله بن إدريس رحمه الله.
في مسار ‏((القضايا الوطنية)) حصد الشاعر اليمني عمار عبد الله محمد المركز الأول عن قصيدته ((عروجٌ إلى سدرة المشتهى)) ، وفاز الشاعر السعودي ياسر عبد الله آل غريب بالمركز الثاني عن قصيدته ((منمنمة وطن، وفي مسار ‏((التحديات المعاصرة)) حصد الشاعر العراقي محمد باقر جميل الحسين المركز الأول عن قصيدته ((رسالة الناجي الأخير))، وفاز الشاعر السوري أحمد محمود عميش بالمركز الثاني عن قصيدته ((لا أحب الآفلين)) ، وفي مسار ‏(( المعارضة الشعريّة)) حصد الشاعر الكويتي عبد الله علي العنزي المركز الأول عن قصيدته ((تكادُ الخُطى أن تُضيء))، وفاز الشاعر العراقي حسام لطيف البطاط بالمركز الثاني عن قصيدته ((تراتيل الوفاء)) ، وفاز الشاعر اليمني محمد عبده عبد الوهاب بالمركز الثالث عن قصيدته ((رقصة أخيرة في حانة المتعبين)).
وقررت اللجنة حجب المركز الثالث في الفرعين الأول والثاني.
وسيقام حفل تكريم الفائزين بجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية مساء الثلاثاء ١٤ شوال القادم، الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ بمدينة الرياض بإذن الله تعالى.
الجدير ذكره أن جائزة عبد الله بن إدريس الثقافيّة انطلقت لتحقيق أهداف مركز عبد الله بن إدريس الثقافي القائمة على تعزيز العمل الثقافي وطنياً وعربيًا، ومستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيزًا للتوجهات الثقافية التي تشرف عليها وزارة الثقافة،
وهي تحمل اسم الرائد أدبًا وصحافةً وشعرًا؛ الراحل عبد الله بن إدريس -رحمه الله-؛ لتذكر بإرثه الثقافي الخالد، وتستحث المثقفين لإثراء المشهد الثقافي بإنتاجاتٍ إبداعيّة أصيلة تخدم الثقافة العربيّة وتعزّز مكانتها العالميّة.

MENAFN10032024000089011017ID1107958143

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث