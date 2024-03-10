منطقة جديدة لمراكز بيانات Amazon في السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت ((أمازون ويب سيرفيسز)) (AWS)، التابعة لشركة Amazon المدرجة، عزمها إطلاق منطقتها الجديدة لمراكز بياناتها بالمملكة العربية السعودية في العام 2026. وستمنح هذه المنطقة المطورين والشركات الناشئة ورجال الأعمال والمؤسسات في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والألعاب والمنظمات غير الربحية المزيد من الخيارات لتشغيل تطبيقاتها، وخدمة مستخدميها النهائيين من مراكز البيانات الموجودة في المملكة، لدعم العملاء الراغبين في الاحتفاظ ببياناتهم ومحتواهم داخل المملكة.
وفي إطار التزامها طويل الأمد، تخطط الشركة لاستثمار أكثر من 5.3 مليارات دولار (19.88 مليار ريال تقريبا) في المملكة.
وستتألف منطقة ((أمازون ويب سيرفيسز)) الجديدة من ثلاثة ((مواقع لتوافر الخدمات)) (Availability Zones) عند إطلاقها (يقصد بذلك مواقع مادية منفصلة ومتميزة داخل المنطقة الجغرافية، حيث صممت كل واحدة منها لتكون معزولة عن حالات الفشل التي قد تتعرض لها مناطق التوافر الأخرى، مع الحفاظ على اتصالها البيني، لتوفير درجة عالية من التوافر والقدرة على التعامل مع الأخطاء حال ظهورها)، بالإضافة إلى 105 مناطق أخرى موجودة في 33 منطقة جغرافية على مستوى العالم.
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