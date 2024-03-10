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منطقة جديدة لمراكز بيانات Amazon في السعودية

3/10/2024 2:30:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت ((أمازون ويب سيرفيسز)) (AWS)، التابعة لشركة Amazon المدرجة، عزمها إطلاق منطقتها الجديدة لمراكز بياناتها بالمملكة العربية السعودية في العام 2026. وستمنح هذه المنطقة المطورين والشركات الناشئة ورجال الأعمال والمؤسسات في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والألعاب والمنظمات غير الربحية المزيد من الخيارات لتشغيل تطبيقاتها، وخدمة مستخدميها النهائيين من مراكز البيانات الموجودة في المملكة، لدعم العملاء الراغبين في الاحتفاظ ببياناتهم ومحتواهم داخل المملكة.
وفي إطار التزامها طويل الأمد، تخطط الشركة لاستثمار أكثر من 5.3 مليارات دولار (19.88 مليار ريال تقريبا) في المملكة.
وستتألف منطقة ((أمازون ويب سيرفيسز)) الجديدة من ثلاثة ((مواقع لتوافر الخدمات)) (Availability Zones) عند إطلاقها (يقصد بذلك مواقع مادية منفصلة ومتميزة داخل المنطقة الجغرافية، حيث صممت كل واحدة منها لتكون معزولة عن حالات الفشل التي قد تتعرض لها مناطق التوافر الأخرى، مع الحفاظ على اتصالها البيني، لتوفير درجة عالية من التوافر والقدرة على التعامل مع الأخطاء حال ظهورها)، بالإضافة إلى 105 مناطق أخرى موجودة في 33 منطقة جغرافية على مستوى العالم.

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