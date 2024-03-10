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Nothing تُقدّم هاتف Phone 2A

3/10/2024 2:30:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت Nothing رسميا هاتفها الذكي الجديد Phone (2a)، الذي يعتبر مثاليا للأشخاص الذين يحبون استكشاف الابتكارات والتصاميم الحديثة، حيث يتضمن معالجا فريدا وقويا، وكاميرا خلفية مزدوجة واستثنائية بدقة 50 ميجابكسل، وشاشة AMOLED مرنة فائقة السطوع، ونظام تشغيل سهل الاستخدام يوفر تجربة سريعة وسلسة مع كل تفاعل.
وقال كارل باي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى Nothing: ((يتمحور عملنا هذا العام حول تسريع وتيرة تقدمنا، ويعتبر هاتف Phone (2a) أول خطوة ضخمة لنا للأمام. سيعمل الهاتف الجديد على تمكين المزيد من الأشخاص من تجربة ابتكارات Nothing التي أحبها الكثيرون، ونحن على ثقة في أنه سيصبح منتجنا الأكثر مبيعا على الإطلاق)).
وصُمم معالج Dimensity 7200 Pro الخاص بهاتف Phone (2a) حصريا بالتعاون مع MediaTek، لتقديم أفضل أداء مع كفاءة مثالية في استهلاك الطاقة. وتم تزويد Phone (2a) بأحدث تقنيات المعالجة TSMC مقاس 4 نانومتر، ليعمل بسهولة على تنفيذ أي مهمة بكفاءة لا مثيل لها في استهلاك الطاقة والسرعة. كما يمتلك ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 20 جيجابايت قابلة للتوسع عبر تقنية RAM Booster، وشريحة ذات 8 نوى تصل سرعتها إلى 2.8 جيجاهرتز، لضمان أداء المهام المتعددة بسرعة استجابة ممتازة طول اليوم. وينتج عن ذلك أداء أقوى بـ%13، وأكثر كفاءة بـ%16 مقارنةً بهاتف Phone (1).
كما يحتوي هاتف Phone (2a) على أكبر بطارية بين الهواتف الذكية حتى الآن بقدرة 5000 مللي أمبير، مما يوفر ما يصل إلى يومين من الاستخدام بشحن كامل.
ويدعم هاتف Phone (2a) خاصية الشحن السريع بقدرة 45 واط، لتوفير عمليات شحن سريعة يمكنها توفير %50 من الطاقة خلال 20 دقيقة شحن فقط.
ويمتلك هاتف Phone (2a) كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل.

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