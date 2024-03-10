Nothing تُقدّم هاتف Phone 2A

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- Al Watan) أعلنت Nothing رسميا هاتفها الذكي الجديد Phone (2a)، الذي يعتبر مثاليا للأشخاص الذين يحبون استكشاف الابتكارات والتصاميم الحديثة، حيث يتضمن معالجا فريدا وقويا، وكاميرا خلفية مزدوجة واستثنائية بدقة 50 ميجابكسل، وشاشة AMOLED مرنة فائقة السطوع، ونظام تشغيل سهل الاستخدام يوفر تجربة سريعة وسلسة مع كل تفاعل.
وقال كارل باي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى Nothing: ((يتمحور عملنا هذا العام حول تسريع وتيرة تقدمنا، ويعتبر هاتف Phone (2a) أول خطوة ضخمة لنا للأمام. سيعمل الهاتف الجديد على تمكين المزيد من الأشخاص من تجربة ابتكارات Nothing التي أحبها الكثيرون، ونحن على ثقة في أنه سيصبح منتجنا الأكثر مبيعا على الإطلاق)).
وصُمم معالج Dimensity 7200 Pro الخاص بهاتف Phone (2a) حصريا بالتعاون مع MediaTek، لتقديم أفضل أداء مع كفاءة مثالية في استهلاك الطاقة. وتم تزويد Phone (2a) بأحدث تقنيات المعالجة TSMC مقاس 4 نانومتر، ليعمل بسهولة على تنفيذ أي مهمة بكفاءة لا مثيل لها في استهلاك الطاقة والسرعة. كما يمتلك ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 20 جيجابايت قابلة للتوسع عبر تقنية RAM Booster، وشريحة ذات 8 نوى تصل سرعتها إلى 2.8 جيجاهرتز، لضمان أداء المهام المتعددة بسرعة استجابة ممتازة طول اليوم. وينتج عن ذلك أداء أقوى بـ%13، وأكثر كفاءة بـ%16 مقارنةً بهاتف Phone (1).
كما يحتوي هاتف Phone (2a) على أكبر بطارية بين الهواتف الذكية حتى الآن بقدرة 5000 مللي أمبير، مما يوفر ما يصل إلى يومين من الاستخدام بشحن كامل.
ويدعم هاتف Phone (2a) خاصية الشحن السريع بقدرة 45 واط، لتوفير عمليات شحن سريعة يمكنها توفير %50 من الطاقة خلال 20 دقيقة شحن فقط.
ويمتلك هاتف Phone (2a) كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل.
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