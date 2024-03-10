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Tik TOK: تمكين 2 مليون شاب بمبادرة رواد السعودية - جريدة الوطن السعودية

3/10/2024 2:29:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت هيلينا ليرش، نائب رئيس قسم السياسة العامة للأسواق الناشئة ورئيس قسم المسؤولية المجتمعية في تيك توك، أن ما حدث مؤخرًا من حذف بعض المقاطع التي تخص السعودية أمر ليس جيدا، وأضافت في حوار خاص بالوطن أننا حضرنا إلى الرياض ضمن عملنا على إصلاح الخطأ، وبينت حرص تيك توك على المساهمة ضمن الأعمال المجتمعية السعودية بمبادرة لتمكين 2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة ((رواد السعودية)).
من هو المنافس الحقيقي لتيك توك؟ نقوم بشكل مستمر على تطوير أدوات وخصائص تساعد مجتمع التيك توك، ونسعى لتوفير تجربة أفضل من أجل المستخدمين من السعودية؛ ولذلك نحن هنا في ليب 2024 لنستمع لصانعي المحتوى واحتياجاتهم من منصتنا، وهذا يعطينا القوة لمنافسة التطبيقات الأخرى، وهذا التنافس يساعد أكثر على التطوير والابتكار والإبداع.
ما حدث في الفترة الأخيرة بالسماح في نشر ما يسيئ للسعودية، وحذف ما يمدحها..
هل ممكن أن نتعرف على سياسات تيك توك، وهل هي انتقائية وغير محايدة؟
أعتقد أن ما حدث ليس جيدًا، وأؤكد أن قواعدنا موحدة في كل المجتمعات؛ ولذلك نحن نوجد هنا في الرياض لنستمع للسعوديين من خلال اجتماعاتنا بصناع المحتوى والمطورين الشباب، ونتعرف أكثر على طبيعة المجتمع السعودي، ومهم جدًا بالنسبة لنا أن نبني طريقة نتصرف بها مع معجبينا، وأعتقد أننا نحتاج إلى عمل أفضل في التحقيق بما حدث، وممكن إصلاحه وفي الغالب شركاؤنا من الحكومات يتواصلون معنا عند حدوث أي مشكلة، وفي معظم الأحيان نستطيع حل المشكلة قبل أن تتطور.
نحن نراقب كل المقاطع وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا جدًا لنطمئن أن ما ينشر متناسب مع قوانين المنصة، ونبحث باستمرار عن أي أخطاء أو مصادر الخطأ، ونقوم بمعالجته حرصا على كل مستخدمي تيك توك، ومن أجل ذلك حضر الرئيس التنفيذي لتيك توك لسد الفجوة إن وجدت، وحرصًا منا جميعًا على المجتمع السعودي وإظهار مدى الشفافية التي نعمل بها، والحقيقة أننا جادون في اصلاح كل شيء حرصا على مشاركينا من السعودية.
هذا أسئلة مهمة جدًا عندما بدأنا كنا حريصين على أن نتطور، ومع مرور السنين أصبح لدينا 100 مليون مستخدم ولدينا الآن أكثر من 40.000 محترف في فرق الأمن والسلامة يتعاملون بكل ما ينشر من محتوى، وهؤلاء يغطون 27 لغة والعربية إحدى اللغات المهمة جدًا لنا، ولدينا سياسات إدارة المحتوى لكل إقليم ولكل ثقافة، ومع ذلك نحن لازلنا نتعلم لمتابعة ومراقبة كل ما ينشر في تيك توك، فهناك أشياء نعملها وتكون غير صحيحة، وأشياء أخرى صحيحة، ومن أجل ذلك نحن نستمع ونتعلم، وحريصون على التعامل مع الأكاديميين والمؤسسات غير الربحية في المنطقة، وفي أول أيام ليب 2024م وقعنا اتفاقية مع إنجاز العرب ومع إنجاز السعودية، وكنا حرصين أن نعمل مع إنجاز السعودية على وجه الخصوص لأنهم أقرب للمجتمع السعودي وعلى دراية باحتياجاته، وهذه البداية ونحن نقترب أكثر من المجتمع السعودي، ونأخذ كل الملاحظات التي تساعدنا على التطور ونيل رضا هذا المجتمع.
هناك اختلاف ثقافات شديد بين المجتمعات التي يصلها تيك توك، هل يطبق معايير واحدة للتحقق من إن ما ينشر يعد لائقًا ومناسًا لمجتمع ما؟ أم أن هذه المعايير مرنة وتتغير حسب الثقافات والمجتمعات؟ اهتمام تيك توك بالمسؤولية المجمتمعية ووضع ضوابط للأطفال يوضح اهتمام المنصة بمنظومة الأخلاق العامة، ولكن يرى الكثير أن ما يبث على التطبيق يؤكد أنها منصة نشر ومراسل توصيل بين المرسل والمستقبل، أين المشكلة؟
أولا تيك توك ليست للأطفال بل لمن هم في سن 13 عامًا وما فوق، ونحن لا نريد أي وجود للأطفال في منصتنا، وهذا ليس تحديًا تيك توك فقط بل كل المنصات الإلكترونية، ونحن نتمنى من كل من يسجل عندنا أن يكون صادقًا في ذكر عمره ثانيًا نحن نوفر للمراهقين أو الأطفال تجربة مقننة لمن هم بين دون 13 إلى سن 18، وأي شخص تحت سن 18 لا يتمكن من استقبال رسائل خاصة، الأمر الثالث يوجد إدارة وقت الشاشة لصغار العمر، لكي نتأكد أن لا يقضون كل وقتهم على المنصة، وكذلك نقدم خاصية رقابة العائلة التي تسمح لأولياء الأمور المراقبة وتسمح لهم أن يحددوا الوقت ويشاهدوا تجربتهم على تيك توك.
ولا نكتفي بذلك، لدينا طرق تمكننا من معرفة عمر المستخدم، كما أننا نستقبل أي بلاغ عن الأطفال المسجلين بأعمار غير حقيقية، وفور تلقي أي بلاغ أو حتى إيميل من الأهل سنتجاوب ونوقف الحساب فورًا.
كيف يتعامل تيك توك مع القيود العالمية، سواءً الحظر الكلي والجزئي أو حتى حملات المقاطعة المؤقتة؟
نحن نتعامل مع أي مشاكل مقاطعة أو حظر بجدية، ونعمد إلى الاستماع عن أسباب ذلك، ونعمل على إصلاحه، ونتواصل مع الحكومات لإيضاح موقفنا بشفافية، وأن المنصة مستقلة ولا تتبع أحدًا.
ما هي الخطوات التي اتخذها تيك توك مع أزمة مقاطعة التطبيق من قبل المستخدمين السعوديين؟
حضرنا للسعودية لنفهم الموضوع بشكل أفضل، وعملنا تحليلات كثيرة من أجل أن نفهم ماذا حصل؟ وسنعمل على إصلاح الخطأ، فنحن الآن ندير فوق المليار حساب، وهذا شيء معقد جدًا وصعب، ولابد أن تحدث أخطاء، ومن الممكن أن يكون خطأ آليًا أو تقنيًا، لأنه لا يوجد أي شيء مقصود أو متعمد.
هل هناك ميزات طرحها التطبيق مؤخرًا أو يفكر في إطلاقها، خصوصًا بعد وجود منافسه من تطبيق جاكو السعودي؟
نبحث عن التطور باستمرار مثلا في تيك توك كان فيه فكرة أغاني قديمة والجيل الجديد لا يعرفها، فأعدناها للحياة؛ لأن المجتمعات لديها تقاليد ومن ضمنها الأغاني.
هل هناك برامج ومبادرات للمسؤولية المجتمعية في السعودية سيراها الناس قريبًا؟
بالتأكيد لقد وقعنا مع إنجاز السعودية، لأننا نريد أن نكون مع مؤسسة محلية قريبة من الشباب السعودي قادرة على إمداد الشباب لما يحتاجونه ليتصدروا سوق العمل المحلي وسوق العمل الدولي؛ ولرفع الوعي بالمهارات المطلوبة، ولكي يكون لديهم فرص عديدة لمن يريد أن يصبح رائد أعمال شاب، ولدينا تجربة الفيديوهات التفاعلية، كما عملنا في باكستان مثلا قدمنا 500 فيديو على المنصة، فكان التفاعل بالرد علينا 500 ألف فيديو من المجتمع، وقدرنا نوصل لشباب كثيرين، وكنا ملهمين لهم، وهذا هدفنا في السعودية فنحن نسعى لتمكين 2 مليون شاب بمبادرة ((رواد السعودية))، وهذه بداية فقط.

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