14 رائيا يقودهم الخضيري يتحرون هلال رمضان - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) وصل الرائي الشهير عبدالله الخضيري لى موقع رصد الترائي في حوطة سدير، في حين وصل عدد الرؤاة المشاركين في عملية تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك عصر اليوم الأحد في مرصد حوطة سدير إلى 14 رائي يقودهم الخضيري.
من جانبها، كشفت الحسابات العلمية لمرصد جامعة المجمعة الفلكي، عن بقاء الهلال بعد غروب شمس اليوم الأحد 29 شعبان 1445هـ في سماء عدد من مدن المملكة لفترة تتراوح بين 11 - 13 دقيقة.
وبحسب المرصد فإن مدة بقاء الهلال في الأفق 13 دقيقة في سماء مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك؛ فيما سيبقى الهلال 12 دقيقة في سماء الحريق والبكيرية وحائل. وحدد المرصد مدة بقاء الهلال في الأفق بـ11 دقيقة في سماء الرياض وحريملاء وحوطة بني تميم وحفر الباطن وعرعر، مؤكداً إمكانية رؤية الهلال ما لم يُحجب الهلال بغيم أو قتر.
وخلصت المعطيات الحسابية العلمية للمرصد ليوم الأحد 29 شعبان 1445هـ - حسب تقويم أم القرى - خلال رصده لهلال شهر رمضان 1445هـ إلى أن الاقتران حدث اليوم الساعة 12:00 ظهرًا ، فيما ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:29 ويغرب الهلال الساعة 6:42، أما في موقع المرصد الفلكي بالجامعة فستغرب الشمس الساعة 6:04 عند درجة 266 وسيغرب الهلال الساعة 6:15 عند درجة 265، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 11 دقيقة بارتفاع 2,66 درجة واستطالة 4,5
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