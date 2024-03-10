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14 رائيا يقودهم الخضيري يتحرون هلال رمضان - جريدة الوطن السعودية

3/10/2024 2:29:58 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل الرائي الشهير عبدالله الخضيري لى موقع رصد الترائي في حوطة سدير، في حين وصل عدد الرؤاة المشاركين في عملية تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك عصر اليوم الأحد في مرصد حوطة سدير إلى 14 رائي يقودهم الخضيري.
من جانبها، كشفت الحسابات العلمية لمرصد جامعة المجمعة الفلكي، عن بقاء الهلال بعد غروب شمس اليوم الأحد 29 شعبان 1445هـ في سماء عدد من مدن المملكة لفترة تتراوح بين 11 - 13 دقيقة.
وبحسب المرصد فإن مدة بقاء الهلال في الأفق 13 دقيقة في سماء مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك؛ فيما سيبقى الهلال 12 دقيقة في سماء الحريق والبكيرية وحائل. وحدد المرصد مدة بقاء الهلال في الأفق بـ11 دقيقة في سماء الرياض وحريملاء وحوطة بني تميم وحفر الباطن وعرعر، مؤكداً إمكانية رؤية الهلال ما لم يُحجب الهلال بغيم أو قتر.
وخلصت المعطيات الحسابية العلمية للمرصد ليوم الأحد 29 شعبان 1445هـ - حسب تقويم أم القرى - خلال رصده لهلال شهر رمضان 1445هـ إلى أن الاقتران حدث اليوم الساعة 12:00 ظهرًا ، فيما ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:29 ويغرب الهلال الساعة 6:42، أما في موقع المرصد الفلكي بالجامعة فستغرب الشمس الساعة 6:04 عند درجة 266 وسيغرب الهلال الساعة 6:15 عند درجة 265، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 11 دقيقة بارتفاع 2,66 درجة واستطالة 4,5

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