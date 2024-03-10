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4 فرق رقابية لمتابعة أسواق صبيا الرمضانية

3/10/2024 2:27:06 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمدت بلدية محافظة صبيا خطتها الموسمية لشهر رمضان المبارك من خلال تخصيص فرق رقابية مكونة من 4 مجموعات تستهدف 4 محاور رئيسية في المحافظة، تعمل على تكثيف جولاتها الرقابية على (المنشآت الغذائية والبسطات والباعة الجائلة وصوالين الحلاقة، والمشاغل ومحلات بيع الحلويات). وتكثيف أعمال النظافة والصيانة العامة على الساحات والأسواق والساحات المحيطة بالجوامع والمساجد.
وأكدت البلدية تكثيف أعمال الرقابة والنظافة وإنهاء التجهيزات لمواجهة الإقبال على الأنشطة في عدد من المواقع والمرافق الحيوية والتجارية التي تنشط وتتضاعف حركتها خلال شهر رمضان المبارك؛ بخطط استباقية في أعمال صحة البيئة، والرخص، والرقابة الشاملة، والنظافة العامة، والإصحاح البيئي، وأعمال الصيانة، إضافة الى أعمال خطة عمل مركز مراقبة المدينة.
وكانت بلدية محافظة صبيا قد وضعت خطه ميدانية كاملة تضمنت نشر العمالة المتخصصة، والمشرفين والمراقبين بأعمال النظافة بالأحياء، والشوارع، والطرق الرئيسية، من خلال تكثيف فترات العمل لاستمرار المحافظة على النظافة العامة من المخلفات، ونظافة دورات المياه العامة في المرافق والأسواق العامة ومحيطها، وتشارك في الأعمال معدات غسل الحاويات، والمكانس الآلية، والمعدات الأخرى، المستخدمة بأعمال النظافة، إضافة إلى أعمال النظافة والصيانة للحدائق العامة.
وقال رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس محمد بن محسن خرمي. إن البلدية أنهت استعداداتها للشهر الكريم، من خلال وضع خطة صحية، تضمنت القيام بحملات ميدانية واسعة النطاق، على جميع المنشآت الغذائية بالمنطقة، والتركيز على الأنشطة الخاصة بالأغذية، ومراكز التسويق والمطابخ والولائم، والمستودعات الغذائية، والمخابز، وصالونات الحلاقة، والملاحم، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة خلال شهر رمضان المبارك، والذي يشهد زيادة في الطلب والإقبال على المنتجات الغذائية، إضافة الى الرقابة المكثفة على الأسواق لمنع الباعة الجائلين المخالفين على الطرق والأماكن غير المخصصة من البيع. داعيًا في الوقت ذاته عموم المواطنين والمقيمين إلى التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية يتم التجاوز بها عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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