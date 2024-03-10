4 فرق رقابية لمتابعة أسواق صبيا الرمضانية

(MENAFN
- Al Watan) اعتمدت بلدية محافظة صبيا خطتها الموسمية لشهر رمضان المبارك من خلال تخصيص فرق رقابية مكونة من 4 مجموعات تستهدف 4 محاور رئيسية في المحافظة، تعمل على تكثيف جولاتها الرقابية على (المنشآت الغذائية والبسطات والباعة الجائلة وصوالين الحلاقة، والمشاغل ومحلات بيع الحلويات). وتكثيف أعمال النظافة والصيانة العامة على الساحات والأسواق والساحات المحيطة بالجوامع والمساجد.
وأكدت البلدية تكثيف أعمال الرقابة والنظافة وإنهاء التجهيزات لمواجهة الإقبال على الأنشطة في عدد من المواقع والمرافق الحيوية والتجارية التي تنشط وتتضاعف حركتها خلال شهر رمضان المبارك؛ بخطط استباقية في أعمال صحة البيئة، والرخص، والرقابة الشاملة، والنظافة العامة، والإصحاح البيئي، وأعمال الصيانة، إضافة الى أعمال خطة عمل مركز مراقبة المدينة.
وكانت بلدية محافظة صبيا قد وضعت خطه ميدانية كاملة تضمنت نشر العمالة المتخصصة، والمشرفين والمراقبين بأعمال النظافة بالأحياء، والشوارع، والطرق الرئيسية، من خلال تكثيف فترات العمل لاستمرار المحافظة على النظافة العامة من المخلفات، ونظافة دورات المياه العامة في المرافق والأسواق العامة ومحيطها، وتشارك في الأعمال معدات غسل الحاويات، والمكانس الآلية، والمعدات الأخرى، المستخدمة بأعمال النظافة، إضافة إلى أعمال النظافة والصيانة للحدائق العامة.
وقال رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس محمد بن محسن خرمي. إن البلدية أنهت استعداداتها للشهر الكريم، من خلال وضع خطة صحية، تضمنت القيام بحملات ميدانية واسعة النطاق، على جميع المنشآت الغذائية بالمنطقة، والتركيز على الأنشطة الخاصة بالأغذية، ومراكز التسويق والمطابخ والولائم، والمستودعات الغذائية، والمخابز، وصالونات الحلاقة، والملاحم، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة خلال شهر رمضان المبارك، والذي يشهد زيادة في الطلب والإقبال على المنتجات الغذائية، إضافة الى الرقابة المكثفة على الأسواق لمنع الباعة الجائلين المخالفين على الطرق والأماكن غير المخصصة من البيع. داعيًا في الوقت ذاته عموم المواطنين والمقيمين إلى التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية يتم التجاوز بها عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.
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