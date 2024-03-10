منصة X تنافس Youtube عبر أجهزة التلفاز الذكية

(MENAFN
- Al Watan) تعتزم منصة إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك إطلاق تطبيق لأجهزة التلفاز الذكية من أمازون وسامسونج، في محاولة للتنافس مع يوتيوب وإعادة صياغة نفسها بصفتها منصة للفيديو، حسبما صرحت مجلة فورتشن، ويشير التقرير إلى أن التطبيق يبدو مطابقًا لتطبيق يوتيوب لأجهزة التلفاز الذكية (YouTube TV).
ويهدف ماسك إلى تشجيع المستخدمين على مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة عبر الشاشة الكبيرة، وهو جزء من خطة طرحها أول مرة في شهر يوليو، تهدف إلى زيادة جاذبية إكس للمؤثرين والمعلنين عبر الإنترنت.
ويعتزم ماسك منافسة يوتيوب، كما أنه يريد التنافس مع منصة البث المباشر تويتش، وتطبيق المراسلة المشفر سيجنال، ومنتدى التواصل الاجتماعي ريديت.
ويأتي إطلاق تطبيق إكس لأجهزة التلفاز الذكية في الوقت الذي تسعى فيه المنصة إلى تأدية دور كبير في سوق بث الفيديو، وقد أعلنت إكس في شهر يناير أنها أصبحت الآن منصة مخصصة للفيديو، مروجة لميزة فيديو جديدة تذكر بتجربة التمرير غير النهائية بوضع ملء الشاشة من تيك توك.
ولا تعد خطة المنصة لتوسيع نطاق وصولها من شاشات الهواتف الذكية إلى شاشات التلفاز في غرفة المعيشة خطوة جديدة، إذ أطلقت تويتر تطبيقات التلفاز في ثلاث مناسبات أخرى على الأقل.
ويبدو أن رؤية ماسك لبث الفيديو تركز على مشاهير الإعلام والمؤثرين عبر الإنترنت، وبث ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.
ووقعت منصة التواصل الاجتماعي سابقًا صفقة مع مذيع (سي إن إن) السابق، دون ليمون، لعرض جديد حصريًا عبر إكس، وغالبًا ما ينشر المضيف السابق في فوكس نيوز، تاكر كارلسون، محتوى مرئي طويل عبر إكس، مثل مقابلته الحديثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضح ماسك أن مقاطع الفيديو الطويلة ستكون متاحة قريبًا عبر أجهزة التلفاز الذكية، وقال في رد مقتضب عبر إكس على منشور لأحد المستخدمين يسأل بخصوص إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بالمنصة مباشرة عبر أجهزة التلفاز الذكية: ((قادمة قريبًا)).
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