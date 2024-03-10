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منصة X تنافس Youtube عبر أجهزة التلفاز الذكية

3/10/2024 2:27:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم منصة إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك إطلاق تطبيق لأجهزة التلفاز الذكية من أمازون وسامسونج، في محاولة للتنافس مع يوتيوب وإعادة صياغة نفسها بصفتها منصة للفيديو، حسبما صرحت مجلة فورتشن، ويشير التقرير إلى أن التطبيق يبدو مطابقًا لتطبيق يوتيوب لأجهزة التلفاز الذكية (YouTube TV).
ويهدف ماسك إلى تشجيع المستخدمين على مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة عبر الشاشة الكبيرة، وهو جزء من خطة طرحها أول مرة في شهر يوليو، تهدف إلى زيادة جاذبية إكس للمؤثرين والمعلنين عبر الإنترنت.
ويعتزم ماسك منافسة يوتيوب، كما أنه يريد التنافس مع منصة البث المباشر تويتش، وتطبيق المراسلة المشفر سيجنال، ومنتدى التواصل الاجتماعي ريديت.
ويأتي إطلاق تطبيق إكس لأجهزة التلفاز الذكية في الوقت الذي تسعى فيه المنصة إلى تأدية دور كبير في سوق بث الفيديو، وقد أعلنت إكس في شهر يناير أنها أصبحت الآن منصة مخصصة للفيديو، مروجة لميزة فيديو جديدة تذكر بتجربة التمرير غير النهائية بوضع ملء الشاشة من تيك توك.
ولا تعد خطة المنصة لتوسيع نطاق وصولها من شاشات الهواتف الذكية إلى شاشات التلفاز في غرفة المعيشة خطوة جديدة، إذ أطلقت تويتر تطبيقات التلفاز في ثلاث مناسبات أخرى على الأقل.
ويبدو أن رؤية ماسك لبث الفيديو تركز على مشاهير الإعلام والمؤثرين عبر الإنترنت، وبث ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.
ووقعت منصة التواصل الاجتماعي سابقًا صفقة مع مذيع (سي إن إن) السابق، دون ليمون، لعرض جديد حصريًا عبر إكس، وغالبًا ما ينشر المضيف السابق في فوكس نيوز، تاكر كارلسون، محتوى مرئي طويل عبر إكس، مثل مقابلته الحديثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضح ماسك أن مقاطع الفيديو الطويلة ستكون متاحة قريبًا عبر أجهزة التلفاز الذكية، وقال في رد مقتضب عبر إكس على منشور لأحد المستخدمين يسأل بخصوص إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بالمنصة مباشرة عبر أجهزة التلفاز الذكية: ((قادمة قريبًا)).

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