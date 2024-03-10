آفاق لإرشاد المديرين التنفيذيين

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت مؤسسة الملك خالد مشروع ((آفاق)) لإرشاد المديرين التنفيذيين للمنظمات غير الربحية؛ بهدف تأهيل قادة قادرين على مواجهة التحديات التي تواجههم، والسعي في تمكين منظماتهم لتصبح قادرة على مواكبة التغيير الاجتماعي، والإسهام في تحقيق أهدافهم، وذلك عن طريق تنمية مهاراتهم القيادية، وبناء قدراتهم الشخصية والمهنية والمؤسسية، وتطويرهم من خلال الحصول على الإرشاد الشخصي والدعم المهني الملائم من قِبل زملائهم الخبراء في القطاع غير الربحي.
يقدم ((آفاق))، الذي يُنفذ على مدى 8 أشهر، إرشادًا وتوجيهًا فرديًا، وورش عمل تفاعلية، بالإضافة للتعلم بين مجموعة من الخبراء ومديري المنظمات غير الربحية، والدعم المتنوع خلال مدة المشروع؛ بهدف الاستفادة من الإرشاد الشخصي المقدم من رؤساء تنفيذيين ناجحين في منظمات غير ربحية، وخبراء في القطاع غير الربحي.
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