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آفاق لإرشاد المديرين التنفيذيين

3/10/2024 2:27:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت مؤسسة الملك خالد مشروع ((آفاق)) لإرشاد المديرين التنفيذيين للمنظمات غير الربحية؛ بهدف تأهيل قادة قادرين على مواجهة التحديات التي تواجههم، والسعي في تمكين منظماتهم لتصبح قادرة على مواكبة التغيير الاجتماعي، والإسهام في تحقيق أهدافهم، وذلك عن طريق تنمية مهاراتهم القيادية، وبناء قدراتهم الشخصية والمهنية والمؤسسية، وتطويرهم من خلال الحصول على الإرشاد الشخصي والدعم المهني الملائم من قِبل زملائهم الخبراء في القطاع غير الربحي.
يقدم ((آفاق))، الذي يُنفذ على مدى 8 أشهر، إرشادًا وتوجيهًا فرديًا، وورش عمل تفاعلية، بالإضافة للتعلم بين مجموعة من الخبراء ومديري المنظمات غير الربحية، والدعم المتنوع خلال مدة المشروع؛ بهدف الاستفادة من الإرشاد الشخصي المقدم من رؤساء تنفيذيين ناجحين في منظمات غير ربحية، وخبراء في القطاع غير الربحي.

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