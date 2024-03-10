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الذكاء الاصطناعي يتنبأ بالأمطار

3/10/2024 2:27:06 PM
(MENAFN- Al Watan) قطع باحثون صينيون أخيرا خطوات واسعة في تحسين التنبؤ بهطول الأمطار باستخدام نهج جديد يجمع بين الفيزياء والذكاء الاصطناعي.
وأجريت الدراسة، التي نُشرت في مجلة ((رسائل البحوث الجيوفيزيائية))، من قِبل فريق بحثي بقيادة معهد فيزياء الغلاف الجوي، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.
ووفقا للدراسة، ففي عصر الذكاء الاصطناعي بدأت نماذج الأرصاد الجوية والمناخ المعتمدة على البيانات تلحق تدريجيا، بل تتجاوز النماذج الرقمية التقليدية. مع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة في نماذج التعلم العميق الحالية، التي تعيق القدرات التنبؤية للظواهر الجوية والمناخية المعقدة، بما في ذلك هطول الأمطار.
واقترح الباحثون نهجا جديدا لمعالجة هذه التحديات، ينطوي على الجمع بين الفيزياء وديناميكيات الغلاف الجوي ونماذج التعلم العميق.
ومن خلال الاستفادة من ((إرثلاب)) (مختبر الأرض)، وهو مرفق جديد للمحاكاة العددية لنظام علوم الأرض طوره معهد فيزياء الغلاف الجوي، استخدم الفريق البيانات والقوة الحسابية في تعزيز مهارات النماذج الرقمية للتنبؤ بهطول الأمطار.

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