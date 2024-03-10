الذكاء الاصطناعي يتنبأ بالأمطار

(MENAFN
- Al Watan) قطع باحثون صينيون أخيرا خطوات واسعة في تحسين التنبؤ بهطول الأمطار باستخدام نهج جديد يجمع بين الفيزياء والذكاء الاصطناعي.
وأجريت الدراسة، التي نُشرت في مجلة ((رسائل البحوث الجيوفيزيائية))، من قِبل فريق بحثي بقيادة معهد فيزياء الغلاف الجوي، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.
ووفقا للدراسة، ففي عصر الذكاء الاصطناعي بدأت نماذج الأرصاد الجوية والمناخ المعتمدة على البيانات تلحق تدريجيا، بل تتجاوز النماذج الرقمية التقليدية. مع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة في نماذج التعلم العميق الحالية، التي تعيق القدرات التنبؤية للظواهر الجوية والمناخية المعقدة، بما في ذلك هطول الأمطار.
واقترح الباحثون نهجا جديدا لمعالجة هذه التحديات، ينطوي على الجمع بين الفيزياء وديناميكيات الغلاف الجوي ونماذج التعلم العميق.
ومن خلال الاستفادة من ((إرثلاب)) (مختبر الأرض)، وهو مرفق جديد للمحاكاة العددية لنظام علوم الأرض طوره معهد فيزياء الغلاف الجوي، استخدم الفريق البيانات والقوة الحسابية في تعزيز مهارات النماذج الرقمية للتنبؤ بهطول الأمطار.
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