الغذاء والدواء توضح نوع بخاخ الربو الذي لا يُفطر في رمضان

(MENAFN
- Al Watan) أوضحت هيئة الغذاء والدواء عبر منشور لها في منصة "X" الفرق بين بخاخات الربو، حيث يوجد نوعان من بخاخات الربو وهي: البخاخ الإسعافي والبخاخ الوقائي.
حيث أن البخاخ الإسعافي يعمل على توسيع الشعب الهوائية ويستخدم عند الحاجة
كما أنه لا يفطر في رمضان
أما البخاخ الوقائي فإن آلية عمله هي التحكم بتطور الأعراض وتقليل النوبات، كذلك البخاخ الوقائي يؤخذ بانتظام مرة أو مرتين حسب وصف الطبيب، ويمكن أخذه وقت الفطور والسحور.
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