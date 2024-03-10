Sunday, 10 March 2024 11:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الغذاء والدواء توضح نوع بخاخ الربو الذي لا يُفطر في رمضان

3/10/2024 2:27:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت هيئة الغذاء والدواء عبر منشور لها في منصة "X" الفرق بين بخاخات الربو، حيث يوجد نوعان من بخاخات الربو وهي: البخاخ الإسعافي والبخاخ الوقائي.
حيث أن البخاخ الإسعافي يعمل على توسيع الشعب الهوائية ويستخدم عند الحاجة
كما أنه لا يفطر في رمضان
‏أما البخاخ الوقائي فإن آلية عمله هي التحكم بتطور الأعراض وتقليل النوبات، كذلك البخاخ الوقائي يؤخذ بانتظام مرة أو مرتين حسب وصف الطبيب، ويمكن أخذه وقت الفطور والسحور.

MENAFN10032024000089011017ID1107958116

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث