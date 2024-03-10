Sunday, 10 March 2024 11:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرضا للمصاحف المذهّبة والمزخرفة

3/10/2024 2:27:05 PM
(MENAFN- Al Watan) تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأسبوع المقبل معرضًا للمصاحف الشريفة المذهّبة والمزخرفة النادرة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم 1445 هـ.
ويأتي المعرض في سياق المعارض النوعية التي تقيمها المكتبة في المناسبات الدينية والوطنية، وذلك بعرض مجموعات من مقتنياتها النادرة للزوار والباحثين والمهتمين بالفنون التراثية العربية والإسلامية والدارسين لها، حيث يقام المعرض في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فرع المربع - مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.
ويضم المعرض مجموعات نادرة منتقاة من أكثر من (350) مصحفًا شريفًا تقتنيها المكتبة، من المصاحف المذهبة والمزخرفة التي نسخت خلال القرون الماضية، التي أبدى فيها الناسخون والفنانون قيم الفنون الزخرفية الإسلامية وجمالياتها، وأبرزوا فيها الطرق الفنية المتنوعة للمشجّرات والمنمنمات الجانبية التي تحفّ بهوامش السور والآيات القرآنية، كما أبرزوا فيها تنويعات المذهبات والزخارف الإسلامية عبر نسخ سور القرآن الكريم بخطوط فنية متنوعة ما بين النسخ والكوفي والثلث والتمبكتي، والسوداني، وكذلك بخطوط الشام والعراق ومصر واليمن، التي تمثل عراقة فن الكتابة العربية في التراث على امتداد العصور المختلفة، كما تمثل مشهدًا بارزًا من مشاهد الفن الإسلامي بتنوعاته وألوانه الرمزية المستلهمة من آيات القرآن الكريم.
ومن بين المصاحف المعروضة مصحف شريف كتب في القرن 13 الهجري، فيه زخارف نباتية وهندسية مع تلوين وتذهيب، وسحب ذهبية بين الأسطر، كُتب بشكل إبداعي يسمى (مرآة) يتوافق حرف أو كلمة أو كلمات في أول سطر مع آخر سطر، وهكذا كل سطر يقابله سطر حسب نوع التوافق، كما يتم عرض مصحف (تمبوكتي) يتميز بحافظته على شكل حقيبة، وبزخارفه المتنوعة، ويعرض كذلك مصحف (قاجاري) يتضمن زخارف نباتية وهنسدية وفي الهوامش المجدولة تفسير مختصر بلغة غير عربية.

MENAFN10032024000089011017ID1107958115

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث