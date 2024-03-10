معرض Big 5 Construct Saudi 2024 يحطم رقماً قياسياً بحضور 64331 زائرا متخصصا

اختتمت فعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض Big 5 Construct Saudi، أكبر حدث للإنشاءات في المملكة، في الرياض، بعد أن استقبل المعرض 64,331 زائراً متخصصاً على مدار أربعة أيام من 26 إلى 29 فبراير 2024 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في واجهة روشن. افتتح المعرض ماجد عبد الله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية حيث أقيم الحدث تحت رعايته الكريمة.

وتعليقاً على الحدث، قال محمد كازي، نائب الرئيس، فعاليات الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس: "مع اختتام نسخة عام 2024، احتفل معرض Big 5 Construct Saudi بنموه الملحوظ، حيث تضاعف حجمه وجذب أكبر تجمع لمتخصصي البناء إلى المملكة العربية السعودية على مدى أربعة أيام، ومن خلال تعزيز الشراكات القيمة وعرض التطورات في تكنولوجيا وممارسات البناء، يظل المعرض ملتزماً بتعزيز قطاع البناء في المملكة الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات".

شراكات جديدة وتوسع في السوق

عزز Big 5 Construct Saudi أهمية المعارض في تسهيل العلاقات التجارية القوية في المملكة، حيث ينضج الطلب على التقنيات الجديدة والتعاون المحلي والدولي بالإضافة إلى المنتجات والخدمات الفريدة.

وخلال المعرض، وقعت جمعية محترفي الاستدامة في المملكة العربية السعودية (SPSA) والجمعية الهندسية النسائية السعودية (SWES)، وكلاهما شريكان لأول مرة في الحدث، مذكرة تفاهم (MoU). ووقعت مذكرة التفاهم كل من الشيماء عبد الله الشايب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستدامة والتعليم، والدكتور محمد السيرف، مؤسس ورئيس الجمعية السعودية للعلوم والسلامة، وتمثل علامة فارقة في تعزيز المساواة بين الجنسين في ممارسات الهندسة والاستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وشارك صلابة المثبتات Salaba Fasteners، وهو عارض شارك بالمعرض لمرات متتالية، في هذا الحدث للإعلان عن توسع أعماله في الرياض وجدة والدمام وجازان وتبوك خلال مشاركة هذا العام. تتخصص الشركة في توريد معدات البناء بالجملة من البراغي والسحابات والأدوات الصناعية.

وتعليقاً على مشاركتهم، قال أمير سويلم، مدير تطوير الأعمال في الشركة القابضة لمنتجات البناء: "لقد كانت تجربة مبهجة أن أكون جزءاً من معرض Big 5 Construct Saudi 2024. وقد أتاح لنا هذا الحدث فرصة للاستفادة من آفاق جديدة والاستفادة من النمو الكبير للسوق في المملكة العربية السعودية. مع المشاريع الضخمة القادمة مثل معرض الرياض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، نحن ملتزمون بتعزيز مكانتنا كمزود الحلول الرئيسي لمشاريع العمل العملاقة الحالية والمستقبلية في المنطقة. نحن حريصون على توسيع عملياتنا، والاستفادة من مرافقنا المتطورة وآلاتنا الحاصلة على براءة اختراع، وتقديم حلول هندسية استثنائية، تمتلك الشركة واحدة من أكبر القدرات التصنيعية في المملكة العربية السعودية لإنتاج مواد البناء المتخصصة مثل الخرسانة الجاهزة والصلب والكابلات والألمنيوم، والزجاج، والرخام والجرانيت".

ضعف الحجم وضعف الفرص في نسخة المعرض عام 2025

أصبح معرض Big 5 Construct Saudi معرضاً تجارياً محورياً، حيث يلعب دوراً مهما في تعزيز التوسع في سوق البناء السعودي. ويعكس نمو هذا الحدث الطلب المتزايد على الشراكات المثمرة طويلة الأجل والتطورات داخل الصناعة.

في عام 2025، في معرض Big 5 Construct Saudi، يمكن للحاضرين الاستفادة من الأنشطة والفرص التجارية في قطاع البناء في المملكة العربية السعودية على مدار أسبوعين. يستقطب الحدث أكثر من 2000 عارض من أكثر من 60 دولة ، وسيستمر في الفترة من 15 إلى 18 فبراير مع التركيز على "الأسس القوية من التصميم إلى البناء" ومن 24 إلى 27 فبراير حول "تحويل المشاريع من التجهيز إلى الخدمات".

وأضاف محمد كازي قائلاً: "إنها المرة الأولى في الشرق الأوسط التي سيقام فيها حدث على مدار أسبوعين وهو أمر غير مسبوق في قطاع المعارض في المملكة العربية السعودية. ومن خلال التركيز على أحدث تصاميم البناء والمواد والتقنيات، فضلا عن عرض التجهيزات الداخلية وخدمات البناء الأساسية، سيشكل معرض Big 5 Construct Saudi مشهد البناء في المملكة العربية السعودية".

سيرافق أكبر حدث للإنشاءات في المملكة العربية السعودية ثمانية أحداث مشتركة بما في ذلك HVAC R Expo Saudi، وWindows, Doors & Facades Event Saudi، وStone & Surface Saudi Arabia، التي تم تغيير اسم علامتها التجارية الآن إلى Marble and Stone Saudi، و FM Expo Saudi الذي تم توسعته وتمت إعادة تسميته إلى Saudi FM &Clean. وإلى جانب الإطلاق المرتقب بالفعل لمعرض تصميم وبناء المستشفيات السعودية، سيقدم معرض Big 5 أيضاً حدثين متخصصين جديدين في المملكة العام المقبل: المعرض السعودي للخرسانة والمعرض السعودي للتصميم الحضري والمناظر الطبيعية.سيعمل المعرض السعودي للخرسانة على تحويل صناعة الخرسانة في المملكة من خلال جلب تقنيات جديدة وأساليب ومنتجات مستدامة. وبشكل منفصل، سيسلط المعرض السعودي لإدارة المرافق والنظافة الضوء على منتجات وخدمات إدارة المرافق والتنظيف التجاري والنظافة للمرافق السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات. سيقدم المعرض السعودي للتصميم الحضري والمناظر الطبيعية للمتخصصين في التصميم والتخطيط الحضري وهندسة المناظر الطبيعية فرصة للتعرف على المنتجات الجديدة لتصميم الحدائق وتصميم الري وصيانة المناظر الطبيعية وما إلى ذلك، واكتساب الإلهام وإقامة اتصالات تجارية قيمة. واختتم كازي حديثه قائلاً: "يؤكد الإطلاق الجماعي لهذه المعارض الثلاثة التزامنا بتمكين سوق البناء السعودي بحلول شاملة وفرص لا مثيل لها للنمو".التسجيل مفتوح الآن لمعرض Big 5 Construct Saudi 2025. الحدث مجاني للحضور للمتخصصين في هذا المجال، باستثناء الزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. للتسجيل، يرجى زيارة: