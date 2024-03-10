معرض Big 5 Construct Saudi 2024 يحطم رقماً قياسياً بحضور 64331 زائرا متخصصا

(MENAFN
- Al Watan)
اختتمت فعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض Big 5 Construct Saudi، أكبر حدث للإنشاءات في المملكة، في الرياض، بعد أن استقبل المعرض 64,331 زائراً متخصصاً على مدار أربعة أيام من 26 إلى 29 فبراير 2024 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في واجهة روشن. افتتح المعرض ماجد عبد الله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية حيث أقيم الحدث تحت رعايته الكريمة.
وتعليقاً على الحدث، قال محمد كازي، نائب الرئيس، فعاليات الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس: "مع اختتام نسخة عام 2024، احتفل معرض Big 5 Construct Saudi بنموه الملحوظ، حيث تضاعف حجمه وجذب أكبر تجمع لمتخصصي البناء إلى المملكة العربية السعودية على مدى أربعة أيام، ومن خلال تعزيز الشراكات القيمة وعرض التطورات في تكنولوجيا وممارسات البناء، يظل المعرض ملتزماً بتعزيز قطاع البناء في المملكة الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات".
شراكات جديدة وتوسع في السوق
عزز Big 5 Construct Saudi أهمية المعارض في تسهيل العلاقات التجارية القوية في المملكة، حيث ينضج الطلب على التقنيات الجديدة والتعاون المحلي والدولي بالإضافة إلى المنتجات والخدمات الفريدة.
وخلال المعرض، وقعت جمعية محترفي الاستدامة في المملكة العربية السعودية (SPSA) والجمعية الهندسية النسائية السعودية (SWES)، وكلاهما شريكان لأول مرة في الحدث، مذكرة تفاهم (MoU). ووقعت مذكرة التفاهم كل من الشيماء عبد الله الشايب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستدامة والتعليم، والدكتور محمد السيرف، مؤسس ورئيس الجمعية السعودية للعلوم والسلامة، وتمثل علامة فارقة في تعزيز المساواة بين الجنسين في ممارسات الهندسة والاستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وشارك صلابة المثبتات Salaba Fasteners، وهو عارض شارك بالمعرض لمرات متتالية، في هذا الحدث للإعلان عن توسع أعماله في الرياض وجدة والدمام وجازان وتبوك خلال مشاركة هذا العام. تتخصص الشركة في توريد معدات البناء بالجملة من البراغي والسحابات والأدوات الصناعية.
وتعليقاً على مشاركتهم، قال أمير سويلم، مدير تطوير الأعمال في الشركة القابضة لمنتجات البناء: "لقد كانت تجربة مبهجة أن أكون جزءاً من معرض Big 5 Construct Saudi 2024. وقد أتاح لنا هذا الحدث فرصة للاستفادة من آفاق جديدة والاستفادة من النمو الكبير للسوق في المملكة العربية السعودية. مع المشاريع الضخمة القادمة مثل معرض الرياض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، نحن ملتزمون بتعزيز مكانتنا كمزود الحلول الرئيسي لمشاريع العمل العملاقة الحالية والمستقبلية في المنطقة. نحن حريصون على توسيع عملياتنا، والاستفادة من مرافقنا المتطورة وآلاتنا الحاصلة على براءة اختراع، وتقديم حلول هندسية استثنائية، تمتلك الشركة واحدة من أكبر القدرات التصنيعية في المملكة العربية السعودية لإنتاج مواد البناء المتخصصة مثل الخرسانة الجاهزة والصلب والكابلات والألمنيوم، والزجاج، والرخام والجرانيت".
ضعف الحجم وضعف الفرص في نسخة المعرض عام 2025
أصبح معرض Big 5 Construct Saudi معرضاً تجارياً محورياً، حيث يلعب دوراً مهما في تعزيز التوسع في سوق البناء السعودي. ويعكس نمو هذا الحدث الطلب المتزايد على الشراكات المثمرة طويلة الأجل والتطورات داخل الصناعة.
في عام 2025، في معرض Big 5 Construct Saudi، يمكن للحاضرين الاستفادة من الأنشطة والفرص التجارية في قطاع البناء في المملكة العربية السعودية على مدار أسبوعين. يستقطب الحدث أكثر من 2000 عارض من أكثر من 60 دولة ، وسيستمر في الفترة من 15 إلى 18 فبراير مع التركيز على "الأسس القوية من التصميم إلى البناء" ومن 24 إلى 27 فبراير حول "تحويل المشاريع من التجهيز إلى الخدمات".
وأضاف محمد كازي قائلاً: "إنها المرة الأولى في الشرق الأوسط التي سيقام فيها حدث على مدار أسبوعين وهو أمر غير مسبوق في قطاع المعارض في المملكة العربية السعودية. ومن خلال التركيز على أحدث تصاميم البناء والمواد والتقنيات، فضلا عن عرض التجهيزات الداخلية وخدمات البناء الأساسية، سيشكل معرض Big 5 Construct Saudi مشهد البناء في المملكة العربية السعودية".
سيرافق أكبر حدث للإنشاءات في المملكة العربية السعودية ثمانية أحداث مشتركة بما في ذلك HVAC R Expo Saudi، وWindows, Doors & Facades Event Saudi، وStone & Surface Saudi Arabia، التي تم تغيير اسم علامتها التجارية الآن إلى Marble and Stone Saudi، و FM Expo Saudi الذي تم توسعته وتمت إعادة تسميته إلى Saudi FM &Clean. وإلى جانب الإطلاق المرتقب بالفعل لمعرض تصميم وبناء المستشفيات السعودية، سيقدم معرض Big 5 أيضاً حدثين متخصصين جديدين في المملكة العام المقبل: المعرض السعودي للخرسانة والمعرض السعودي للتصميم الحضري والمناظر الطبيعية.
سيعمل المعرض السعودي للخرسانة على تحويل صناعة الخرسانة في المملكة من خلال جلب تقنيات جديدة وأساليب ومنتجات مستدامة. وبشكل منفصل، سيسلط المعرض السعودي لإدارة المرافق والنظافة الضوء على منتجات وخدمات إدارة المرافق والتنظيف التجاري والنظافة للمرافق السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات. سيقدم المعرض السعودي للتصميم الحضري والمناظر الطبيعية للمتخصصين في التصميم والتخطيط الحضري وهندسة المناظر الطبيعية فرصة للتعرف على المنتجات الجديدة لتصميم الحدائق وتصميم الري وصيانة المناظر الطبيعية وما إلى ذلك، واكتساب الإلهام وإقامة اتصالات تجارية قيمة. واختتم كازي حديثه قائلاً: "يؤكد الإطلاق الجماعي لهذه المعارض الثلاثة التزامنا بتمكين سوق البناء السعودي بحلول شاملة وفرص لا مثيل لها للنمو".
التسجيل مفتوح الآن لمعرض Big 5 Construct Saudi 2025. الحدث مجاني للحضور للمتخصصين في هذا المجال، باستثناء الزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. للتسجيل، يرجى زيارة:
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