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نجم تتفاعل في مؤتمر 3LEAP وتعرض منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية

3/10/2024 2:27:05 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد جناح شركة نجم لخدمات التأمين الذي أقيم في مؤتمر 3LEAP، تفاعلاً كبيراً من زوار هذا الحدث التكنولوجي الأكثر حضورًا في العالم، والذي انطلق في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، في اليوم الرابع من الشهر الجاري، ويستمر حتى اليوم السابع من الشهر.
وقام فريق نجم المشارك في المعرض باستعراض أحدث الخدمات والمبادرات الرقمية المعتمدة في عملياتها التشغيلية، مع تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي الهادفة إلى تعزيز الاستدامة لخدماتها.
كما شهدت نشاطات نجم والتي تعد أحد الرعاة للمعرض، توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المحلية و العالمية، وذلك في إطار اهتمام نجم بالتوسع في استخدام الحلول التقنية لمواكبة أهم التطورات التي يشهدها العالم في مجالات التقنية الرقمية وتعزيز تجربة العملاء.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة نجم، الأستاذ محمد يحى الشهري: " عن سعادته بالإقبال الكبير على جناح نجم في ليب وحرص الزوار من مختلف الأجيال على الوصول لفهم أكبر عن دور نجم في تنويع الخدمات وتقديم المبادرات التي ترتقي بالسلامة وجودة الحياة في المجتمع، مشيراً إلى أن مذكرات التفاهم التي وقعتها نجم مع هذه الشركات الرائدة في مجالات الحلول التقنية وتقديم الخدمات، تؤكد على حرص نجم لتكوين شراكات مميزة مع قطاعات متخصصة تسهم في توسيع الخدمات ضمن رحلة الابتكار والتعاون، مع السعي الدائم والمستمر على تقديم تجارب استثنائية لعملائنا".
وقد ركزت نجم في جناحها على عرض مجموعة متنوعة من الخدمات التي تستهدف قطاعات عريضة من المجتمع السعودي، منها على سبيل المثال خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية ( DLI)، التي تمثل منظومة إلكترونية لأتمتة عمليات طلبات العروض وإصدار وثائق التأمين على عقود العمالة المنزلية بين شركات التأمين و منصة "مساند" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ولتعزيز السلامة على الطرق ولسرعة إكمال إجراءات التعامل مع الحوادث ولتسهيل حركة السير والحد من الاختناقات المرورية، قدمت نجم تعريفاً للزوار بخدمة المعاينة عن بعد التي تتيح تقديم بلاغات الحوادث عن طريق القنوات الرقمية حيث يتابعها محققو نجم ويصدرون تقاريرهم تبعاً لذلك، كما عرضت نجم أيضاً في جناحها في ليب الدراجة النارية باعتبارها من الوسائل السريعة والفعالة لوصول محققي نجم لمواقع الحوادث في المناطق المزدحمة، مع استخدام كاميرا التوثيق لحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا الإطار، تعرف زوار جناح نجم في ليب على عدد آخر من الخدمات منها خدمة خصم أحقية (NCD)، التي تكافئ بخصم على سعر التأمين يصل إلى 60%، للعملاء الذين يحملون سجلاً تأمينياً خالياً من المطالبات ويقومون بتجديد التأمين على جميع مركباتهم.
الجدير بالذكر أن شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة سعودية مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007م) بهدف تعزيز قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة ‏من الحلول والخدمات التأمينية ‏للمواطنين والمقيمين والزائرين في 44‏ مدينة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة

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