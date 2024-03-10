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كفالة يفوز بـ7 جوائز

3/10/2024 2:27:05 PM
(MENAFN- Al Watan) حصد برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) 7 جوائز من ((ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)) في نسختها الخامسة لهذا العام، منها ذهبيتان في الابتكار بالقطاع المالي عن نظام كافل لإصدار الكفالات، والابتكار في تجديد الهوية عن مشروع إطلاق هوية برنامج ((كفالة)) الجديدة، وجائزة الإدارة المبتكرة في الأنظمة المالية عن نظام ((كافل)).
أما الجوائز الخمس المتبقية فكانت برونزيات، 3 منها لمشروع ((تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي: النمو والانتشار)) عن ابتكار المنتجات، وابتكار منتجات قطاع الأعمال ((B2B))، والابتكار في الخدمات الحكومية. كذلك برونزية لمشروع تحول كفالة الفعال عن ابتكار التطوير التقني للحكومات، وبرونزية لنظام ((كافل)) لإصدار الكفالات عن ابتكار الإدارة والتخطيط التقني للقطاع المالي.

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