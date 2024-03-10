كفالة يفوز بـ7 جوائز

(MENAFN
- Al Watan) حصد برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) 7 جوائز من ((ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)) في نسختها الخامسة لهذا العام، منها ذهبيتان في الابتكار بالقطاع المالي عن نظام كافل لإصدار الكفالات، والابتكار في تجديد الهوية عن مشروع إطلاق هوية برنامج ((كفالة)) الجديدة، وجائزة الإدارة المبتكرة في الأنظمة المالية عن نظام ((كافل)).
أما الجوائز الخمس المتبقية فكانت برونزيات، 3 منها لمشروع ((تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي: النمو والانتشار)) عن ابتكار المنتجات، وابتكار منتجات قطاع الأعمال ((B2B))، والابتكار في الخدمات الحكومية. كذلك برونزية لمشروع تحول كفالة الفعال عن ابتكار التطوير التقني للحكومات، وبرونزية لنظام ((كافل)) لإصدار الكفالات عن ابتكار الإدارة والتخطيط التقني للقطاع المالي.
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