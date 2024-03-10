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رقابة على المنتجات الزراعية والمواشي

3/10/2024 2:27:05 PM
(MENAFN- Al Watan) كثّف فرع مركز وقاء بمنطقة الباحة جولاته الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت الغذائية والحيوانية، ضمن استعداده لاستقبال شهر رمضان.
وأكد مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة الباحة راشد بن عبدالله الزهراني، أن المركز يسعى إلى ضمان وسلامة المنتجات الزراعية والمواشي من خلال السيطرة على الأمراض الحيوانية الوبائية ومكافحة الآفات النباتية، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية نفذت 25 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي تم خلالها سحب 20 عينة مخبرية بغرض التقصي الوبائي والتأكد من سلامة الأغذية، وللتأكّد من التزام المنشآت والعاملين بها بالاشتراطات الصحية والفنية أثناء عملية الذبح والتعبئة والتغليف وذلك لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الأغذية من الميكروبات والفيروسات الوبائية وتعزيزًا للأمن الغذائي.

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