رقابة على المنتجات الزراعية والمواشي

(MENAFN
- Al Watan) كثّف فرع مركز وقاء بمنطقة الباحة جولاته الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت الغذائية والحيوانية، ضمن استعداده لاستقبال شهر رمضان.
وأكد مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة الباحة راشد بن عبدالله الزهراني، أن المركز يسعى إلى ضمان وسلامة المنتجات الزراعية والمواشي من خلال السيطرة على الأمراض الحيوانية الوبائية ومكافحة الآفات النباتية، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية نفذت 25 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي تم خلالها سحب 20 عينة مخبرية بغرض التقصي الوبائي والتأكد من سلامة الأغذية، وللتأكّد من التزام المنشآت والعاملين بها بالاشتراطات الصحية والفنية أثناء عملية الذبح والتعبئة والتغليف وذلك لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الأغذية من الميكروبات والفيروسات الوبائية وتعزيزًا للأمن الغذائي.
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