محكمة تدريبية في جامعة نجران

(MENAFN
- Al Watan) دشنت جامعة نجران مقر المحكمة التدريبية، لمحاكاة المحكمة الفعلية في كلية الشريعة وأصول الدين، حيث سيقوم الطلاب من خلالها بالتدريب العملي، وتطبيق ما تعلموه نظريا، ويجرون محاكمات فعلية، من قاضٍ ومدعٍ ومدعٍ عليه ومحامٍ وأمين سر وشهود، حتى إصدار الأحكام وفض المنازعات. ومن خلالها، تجرى تهيئة الطلاب قبل تخرجهم للعمل في المحاكم والنيابات العامة والمحاماة.
وأكد الدكتور ناصر الشهراني، رئيس قسم الشريعة بجامعة نجران، أن المحكمة التدريبية تهدف لتلبية متطلبات مقررات قسم الشريعة، ومن تلك المقررات المحكمة التدريبية، بما يعزز الجانب العملي التطبيقي، فيكون الطالب بذلك طبق ما تعلمه ودرسه من أمور علمية ونظرية، ويربط بين الجانب العلمي النظري والجانب العلمي التطبيقي، ويعرف طريقة عمل المحكمة بصورة مختصرة.
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