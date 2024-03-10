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محكمة تدريبية في جامعة نجران

3/10/2024 2:27:05 PM
(MENAFN- Al Watan) دشنت جامعة نجران مقر المحكمة التدريبية، لمحاكاة المحكمة الفعلية في كلية الشريعة وأصول الدين، حيث سيقوم الطلاب من خلالها بالتدريب العملي، وتطبيق ما تعلموه نظريا، ويجرون محاكمات فعلية، من قاضٍ ومدعٍ ومدعٍ عليه ومحامٍ وأمين سر وشهود، حتى إصدار الأحكام وفض المنازعات. ومن خلالها، تجرى تهيئة الطلاب قبل تخرجهم للعمل في المحاكم والنيابات العامة والمحاماة.
وأكد الدكتور ناصر الشهراني، رئيس قسم الشريعة بجامعة نجران، أن المحكمة التدريبية تهدف لتلبية متطلبات مقررات قسم الشريعة، ومن تلك المقررات المحكمة التدريبية، بما يعزز الجانب العملي التطبيقي، فيكون الطالب بذلك طبق ما تعلمه ودرسه من أمور علمية ونظرية، ويربط بين الجانب العلمي النظري والجانب العلمي التطبيقي، ويعرف طريقة عمل المحكمة بصورة مختصرة.

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