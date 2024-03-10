رونالدو: ريمونتادا إن شاء الله

(MENAFN
- Al Watan) أكد قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه لايعترف بالخسارة، وأنه دوما يعشق التحدي والانتصار، وأنه سيقاتل مع زملائه من أجل تسجيل ريمونتادا قوية تنقل العالمي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللاعب ومدربه، مواطنه لويس كاسترو، قبل مواجهة العين غدا. وقال الدون: ((نحن مؤمنون بأننا سننتصر غدًا، ونتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال. ريمونتادا إن شاء الله)).
بدوره، أبدى كاسترو ثقته في مقدرة فريقه على بلوغ قبل نهائي دوري أبطال آسيا.
وصرح: ((تنتظرنا مواجهة مهمة وصعبة بالغد. لقد عملنا على التدريبات الاستشفائية خلال اليومين الماضيين، ونحن في أتم الجاهزية. من غير الطبيعي ألا نحقق أي انتصار في المباريات الثلاث الأخيرة، لكن من المهم أن ندخل لقاء العين بثقة كبيرة، ونحن نملك الثقة اللازمة لمواجهة مثل هذه التحديات، وسندخل غدا بعقلية تحقيق الفوز)).
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