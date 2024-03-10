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رونالدو: ريمونتادا إن شاء الله

3/10/2024 2:27:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه لايعترف بالخسارة، وأنه دوما يعشق التحدي والانتصار، وأنه سيقاتل مع زملائه من أجل تسجيل ريمونتادا قوية تنقل العالمي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللاعب ومدربه، مواطنه لويس كاسترو، قبل مواجهة العين غدا. وقال الدون: ((نحن مؤمنون بأننا سننتصر غدًا، ونتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال. ريمونتادا إن شاء الله)).
بدوره، أبدى كاسترو ثقته في مقدرة فريقه على بلوغ قبل نهائي دوري أبطال آسيا.
وصرح: ((تنتظرنا مواجهة مهمة وصعبة بالغد. لقد عملنا على التدريبات الاستشفائية خلال اليومين الماضيين، ونحن في أتم الجاهزية. من غير الطبيعي ألا نحقق أي انتصار في المباريات الثلاث الأخيرة، لكن من المهم أن ندخل لقاء العين بثقة كبيرة، ونحن نملك الثقة اللازمة لمواجهة مثل هذه التحديات، وسندخل غدا بعقلية تحقيق الفوز)).

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