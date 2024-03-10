بايدن يصرح: لن أتخلى عن إسرائيل وسأمنحها الأسلحة

(MENAFN
- Al Watan) قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها" بسبب طريقته في إدارة الحرب على قطاع غزة والتي تشنها الدولة العبرية منذ السابع من أكتوبر.
وفي مقابلة أجراها مع شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، أكد بايدن حق نتنياهو في الدفاع عن إسرائيل ومهاجمة حماس، مشددًا على "ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر لحماية الأرواح البريئة التي تزهق بسبب الإجراءات المتخذة".
كما اعتبر بايدن أنه "غير مقبول أن يفقد 30 ألف فلسطيني آخر حياتهم بسبب مطاردة حركة حماس"
ووفقا لتعبيره، "هناك طرقا أخرى للتعامل مع الصدمة التي سببتها الحركة"
ونفذت حركة حماس هجومها المباغت على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، وقلبت كيان الدولة العبرية رأسا على عقب.
وشدد بايدن على "أنه لا يوجد أي خط أحمر تجاه إسرائيل، وأنه لن يمنع عنها الأسلحة، ولن يتخلى عنها أبدا".
وبحسب موقع "يورونيوز" فقد لفت بايدن إلى أنه يريد أن يرى وقفا لإطلاق النار في القطاع لمدة 6 أسابيع والبدء بعملية تبادل كبيرة للأسرى والمحتجزين.
وأشار إلى أن الحركة الإسلامية "تريد وقفا شاملا لإطلاق النار لأنها ترى أن لديها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة"، بحسب تعبيره.
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