بايدن يصرح: لن أتخلى عن إسرائيل وسأمنحها الأسلحة

MENAFN - Al Watan) قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها" بسبب طريقته في إدارة الحرب على قطاع غزة والتي تشنها الدولة العبرية منذ السابع من أكتوبر.

وفي مقابلة أجراها مع شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، أكد بايدن حق نتنياهو في الدفاع عن إسرائيل ومهاجمة حماس، مشددًا على "ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر لحماية الأرواح البريئة التي تزهق بسبب الإجراءات المتخذة".

كما اعتبر بايدن أنه "غير مقبول أن يفقد 30 ألف فلسطيني آخر حياتهم بسبب مطاردة حركة حماس"

ووفقا لتعبيره، "هناك طرقا أخرى للتعامل مع الصدمة التي سببتها الحركة"

ونفذت حركة حماس هجومها المباغت على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، وقلبت كيان الدولة العبرية رأسا على عقب.

وشدد بايدن على "أنه لا يوجد أي خط أحمر تجاه إسرائيل، وأنه لن يمنع عنها الأسلحة، ولن يتخلى عنها أبدا".

وبحسب موقع "يورونيوز" فقد لفت بايدن إلى أنه يريد أن يرى وقفا لإطلاق النار في القطاع لمدة 6 أسابيع والبدء بعملية تبادل كبيرة للأسرى والمحتجزين.

وأشار إلى أن الحركة الإسلامية "تريد وقفا شاملا لإطلاق النار لأنها ترى أن لديها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة"، بحسب تعبيره.