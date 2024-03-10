الملك وولي العهد يتبادلان التهاني مع قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان

(MENAFN
- Al Watan) حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فقد بعث خادم الحرمين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.
كما تلقى خادم الحرمين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، وقد وجه لهما خادم الحرمين وولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.
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