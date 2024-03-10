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تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في 3 دول

3/10/2024 2:27:04 PM
(MENAFN- Al Watan) دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جنوب إفريقيا، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين لمسلمي جمهورية جنوب إفريقيا والدول التابعة للملحقية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، بحضور القائم بالأعمال بسفارة المملكة المستشار علي نجمي، والملحق الديني المهندس محمد عاشور، وعدد من رؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية والدعاة.
كما دشنت الوزارة في العاصمة السنغالية داكار، برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في السنغال، وذلك في مقر المعهد الإسلامي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، ومعالي وزير الحج السنغالي الدكتور أبو بكر سار، والملحق الديني بسفارة المملكة سلمان بن عبدالعزيز الفهيد، وعدد من المسؤولين.
ويبلغ وزن التمور التي سيتم توزيعها على الصائمين من الأسر المتعففة والمراكز الإسلامية، ودور الأيتام والمساجد في جميع المناطق داخل السنغال، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، (15) طنًّا.
ودشَّنت الوزارة أيضًا برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في بلغاريا، وذلك بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة البلغارية ((صوفيا))، بحضور مفتي عام بلغاريا مصطفى حاجي، والقائم بالأعمال بالسفارة الدكتور نايف بن عصاي، والملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالبوسنة والهرسك عامر العنزي، وعدد من الشخصيات الإسلامية في بلغاريا وأعضاء السلك الدبلوماسي والمسؤولين.
وبلغت هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور (3) أطنان، وعدد المستفيدين من البرنامج أكثر من (80) ألف مستفيد، سيتم توزيعها على الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية في جمهورية بلغاريا.

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