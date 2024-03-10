تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في 3 دول

(MENAFN
- Al Watan) دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جنوب إفريقيا، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين لمسلمي جمهورية جنوب إفريقيا والدول التابعة للملحقية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، بحضور القائم بالأعمال بسفارة المملكة المستشار علي نجمي، والملحق الديني المهندس محمد عاشور، وعدد من رؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية والدعاة.
كما دشنت الوزارة في العاصمة السنغالية داكار، برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في السنغال، وذلك في مقر المعهد الإسلامي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، ومعالي وزير الحج السنغالي الدكتور أبو بكر سار، والملحق الديني بسفارة المملكة سلمان بن عبدالعزيز الفهيد، وعدد من المسؤولين.
ويبلغ وزن التمور التي سيتم توزيعها على الصائمين من الأسر المتعففة والمراكز الإسلامية، ودور الأيتام والمساجد في جميع المناطق داخل السنغال، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، (15) طنًّا.
ودشَّنت الوزارة أيضًا برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في بلغاريا، وذلك بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة البلغارية ((صوفيا))، بحضور مفتي عام بلغاريا مصطفى حاجي، والقائم بالأعمال بالسفارة الدكتور نايف بن عصاي، والملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالبوسنة والهرسك عامر العنزي، وعدد من الشخصيات الإسلامية في بلغاريا وأعضاء السلك الدبلوماسي والمسؤولين.
وبلغت هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور (3) أطنان، وعدد المستفيدين من البرنامج أكثر من (80) ألف مستفيد، سيتم توزيعها على الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية في جمهورية بلغاريا.
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