غرة رمضان الاثنين بالسعودية والإمارات ومصر.. ودول أخرى تعلنه الثلاثاء

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين واليمن وفلسطين ولبنان ومصر أن غدا الاثنين غرة شهر رمضان، في حين حددت سلطنة عمان والأردن بعد غد الثلاثاء بداية للشهر الفضيل.
وأفاد الديوان الملكي في السعودية -في بيان- بأن المحكمة العليا تقرر أن يوم غد الاثنين، الموافق 11 مارس 2024، هو غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجري عام 1445، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.
في حين أعلنت سلطنة عمان والأردن أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان لعدم ثبوت رؤية الهلال.
كما أعلنت كل من ماليزيا وإندونيسيا وتايلند وسنغافورة أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.
ويحل شهر رمضان هذا العام، وسط حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء.
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