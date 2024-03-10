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غرة رمضان الاثنين بالسعودية والإمارات ومصر.. ودول أخرى تعلنه الثلاثاء

3/10/2024 2:27:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين واليمن وفلسطين ولبنان ومصر أن غدا الاثنين غرة شهر رمضان، في حين حددت سلطنة عمان والأردن بعد غد الثلاثاء بداية للشهر الفضيل.
وأفاد الديوان الملكي في السعودية -في بيان- بأن المحكمة العليا تقرر أن يوم غد الاثنين، الموافق 11 مارس 2024، هو غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجري عام 1445، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.
في حين أعلنت سلطنة عمان والأردن أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان لعدم ثبوت رؤية الهلال.
كما أعلنت كل من ماليزيا وإندونيسيا وتايلند وسنغافورة أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.
ويحل شهر رمضان هذا العام، وسط حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء.

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