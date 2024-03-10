أمير الباحة يدشن مشاريع مليونية

(MENAFN
- Al Watan) استقبل أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، خلال نهاية الأسبوع الماضي، وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، واستمع إلى شرح منه عن سير العمل في مشاريع الطرق بمنطقة الباحة، وما وصل إليه بعضها من نسبة الإنجاز.
وبحث سمو أمير منطقة الباحة مع وزير النقل أبرز المعوقات والحلول المطروحة لمشروعات الطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة، بالإضافة إلى حاجة المنطقة من المشروعات المستقبلية، وسبل تنفيذها وإنجازها.
من جهة أخرى، دشن أمير الباحة 3 مشاريع للطرق بالمنطقة بإجمالي أطوال يبلغ 75 كم، وبتكلفة تقدر بـ725 مليون ريال، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق.
وتتضمّن المشاريع التي دشنها أمير المنطقة مشروع استكمال ربط طريق ((بلجرشي - العقيق)) وصولًا إلى طريق الملك عبدالعزيز بتقاطع الفلاح، بمسارين في كل اتجاه بقيمة 480 مليون ريال، ومشروع استكمال ربط الطريق الدائري في مدينة الباحة، بطول 3 كم ومسارين في كل اتجاه، حيث بلغت تكلفة المشروع نحو 161 مليون ريال، ومشروع استكمال الطريق الذي يربط منطقة الباحة بطريق ((الرياض - الرين - بيشة)) وصولًا إلى كوبري العفيرية، بطول 32 كم وقيمة إجمالية بلغت 84 مليون ريال.
وطالب عدد من أهالي المنطقة بالنظر إلى مطالبهم، وقال أهالي مركزي كرا ووراخ التابعين لمحافظة العقيق إن طريقهم ما زال كما هو في السابق على الرغم من وقوف عدد من الجهات الحكومية والهندسية ولجان على مشكلته، وتأكيدها حيوية وأهمية الطريق، ووجود كثافة كبيرة عليه، مع أحقية ازدواجيته، بالإضافة إلى أنه خطير، ووقعت عليه العديد من الحوادث المميتة التي خلّفت أسرا ميتمة، وآخرها وفاة أربعة شباب، نشرت ((الوطن)) خبرهم في حينه.
بينما طالب أهالي المندق بأولوية ازدواجية الطريق السياحي، الذي ما زال ضمن اهتمام الوزارة، ولم يحن الوقت للبت فيه. في حين ناشد أهالي المنطقة بتطوير مطار الملك سعود، الذي يعد حلم أهالي المنطقة، وتحويله كغيره من المطارات إلى دولي، بالإضافة إلى رفع عدد الرحلات الداخلية، وتسيير رحلات إلى المدينة المنورة، مشددين على ضرورة النظر في سعر التذاكر، التي تعد الأغلى بين المطارات الأخرى.
من جهته، كشف مصدر بإمارة الباحة أن الشؤون التنموية بالإمارة استعرضت للوزير أهم مشاريع المنطقة التي تعمل بها والمتعثرة، بالإضافة إلى أهم احتياجات ومطالب المنطقة، التي يحتاج البعض منها لتشكيل لجنة، والبعض قد يتعذر بسبب كلفتها العالية.
وذكر المصدر أن أمير المنطقة تطرق مع وزير النقل لمشروع تطوير المطار وأسعار التذاكر، بالإضافة إلى استكمال المشاريع المتعثرة، وصيانة الطرق، وإنشاء سكك حديدية في المنطقة، مبينا أن الوزير وعد بكثير من المشاريع التي تصب في مصلحة المنطقة.
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