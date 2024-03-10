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أمير الباحة يدشن مشاريع مليونية

3/10/2024 2:27:04 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، خلال نهاية الأسبوع الماضي، وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، واستمع إلى شرح منه عن سير العمل في مشاريع الطرق بمنطقة الباحة، وما وصل إليه بعضها من نسبة الإنجاز.
وبحث سمو أمير منطقة الباحة مع وزير النقل أبرز المعوقات والحلول المطروحة لمشروعات الطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة، بالإضافة إلى حاجة المنطقة من المشروعات المستقبلية، وسبل تنفيذها وإنجازها.
من جهة أخرى، دشن أمير الباحة 3 مشاريع للطرق بالمنطقة بإجمالي أطوال يبلغ 75 كم، وبتكلفة تقدر بـ725 مليون ريال، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق.
وتتضمّن المشاريع التي دشنها أمير المنطقة مشروع استكمال ربط طريق ((بلجرشي - العقيق)) وصولًا إلى طريق الملك عبدالعزيز بتقاطع الفلاح، بمسارين في كل اتجاه بقيمة 480 مليون ريال، ومشروع استكمال ربط الطريق الدائري في مدينة الباحة، بطول 3 كم ومسارين في كل اتجاه، حيث بلغت تكلفة المشروع نحو 161 مليون ريال، ومشروع استكمال الطريق الذي يربط منطقة الباحة بطريق ((الرياض - الرين - بيشة)) وصولًا إلى كوبري العفيرية، بطول 32 كم وقيمة إجمالية بلغت 84 مليون ريال.
وطالب عدد من أهالي المنطقة بالنظر إلى مطالبهم، وقال أهالي مركزي كرا ووراخ التابعين لمحافظة العقيق إن طريقهم ما زال كما هو في السابق على الرغم من وقوف عدد من الجهات الحكومية والهندسية ولجان على مشكلته، وتأكيدها حيوية وأهمية الطريق، ووجود كثافة كبيرة عليه، مع أحقية ازدواجيته، بالإضافة إلى أنه خطير، ووقعت عليه العديد من الحوادث المميتة التي خلّفت أسرا ميتمة، وآخرها وفاة أربعة شباب، نشرت ((الوطن)) خبرهم في حينه.
بينما طالب أهالي المندق بأولوية ازدواجية الطريق السياحي، الذي ما زال ضمن اهتمام الوزارة، ولم يحن الوقت للبت فيه. في حين ناشد أهالي المنطقة بتطوير مطار الملك سعود، الذي يعد حلم أهالي المنطقة، وتحويله كغيره من المطارات إلى دولي، بالإضافة إلى رفع عدد الرحلات الداخلية، وتسيير رحلات إلى المدينة المنورة، مشددين على ضرورة النظر في سعر التذاكر، التي تعد الأغلى بين المطارات الأخرى.
من جهته، كشف مصدر بإمارة الباحة أن الشؤون التنموية بالإمارة استعرضت للوزير أهم مشاريع المنطقة التي تعمل بها والمتعثرة، بالإضافة إلى أهم احتياجات ومطالب المنطقة، التي يحتاج البعض منها لتشكيل لجنة، والبعض قد يتعذر بسبب كلفتها العالية.
وذكر المصدر أن أمير المنطقة تطرق مع وزير النقل لمشروع تطوير المطار وأسعار التذاكر، بالإضافة إلى استكمال المشاريع المتعثرة، وصيانة الطرق، وإنشاء سكك حديدية في المنطقة، مبينا أن الوزير وعد بكثير من المشاريع التي تصب في مصلحة المنطقة.

MENAFN10032024000089011017ID1107958102

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