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الجوازات تعلن مواعيد العمل الرسمية خلال رمضان

3/10/2024 2:27:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المديرية العامة للجوازات مواعيد العمل في إدارات الجوازات وفروعها في مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك، داعية إلى الاستفادة من خدماتها في منصة وزارة الداخلية (أبشر، وأبشر أعمال)، وبوابة مقيم، التي تتيح تنفيذ الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.
وأوضحت أن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض من الساعة 10:00 حتى 15:00 من الأحد إلى الخميس ومن الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 طوال أيام الأسبوع، وشعبة الخدمات الإلكترونية في روشن مول في محافظة الخرج من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00، من يوم الأحد حتى الخميس.
وأضافت أن شعبة جوازات الصيرفي مول، وشعبة جوازات التحلية مول في محافظة جدة ستستقبل المراجعين من الساعة 13:00 حتى الساعة 17:00، ومن الساعة 21:00 حتى الساعة 2:00 من يوم الأحد حتى يوم الخميس.
وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن بقية إدارات جوازات المناطق والمحافظات سيكون العمل فيها من الساعة 10:00 حتى الساعة 15:00 من يوم الأحد حتى يوم الخميس، منوهة بأهمية الاستفادة من خدمة "تواصل"، التي تتيح للمستفيدين معالجة الملاحظات التي تعوق تنفيذ الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر.

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