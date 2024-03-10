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أكاديمية الحكام تواصل اكتشاف الواعدين

3/10/2024 2:27:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل أكاديمية الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أعمالها لاستكشاف وتطوير الحكام الواعدين في المسابقات السعودية والتي انطلقت في سبتمبر 2021.
وينتظم 66 حكم ساحة في الأكاديمية حيث يحصلون على الدورات التعليمية والتدريبية خلال 12 تجمعًا موزعين على مدار العام في مختلف مناطق المملكة، فيما تستهدف الأكاديمية الحكام من مواليد 1996-2002.
ويترأس الأكاديمية الحكم الدولي السابق ومقيم الحكام خليل جلال بالتنسيق مع دائرة الحكام الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعقدت الأكاديمية تجمعها الأخير الأسبوع الماضي، حيث خضع الحكام المشاركين لعدد من التمارين اللياقية والفنية والنظرية.
ويقوم المنهج التعليمي في أكاديمية الحكام على 6 ركائز أساسية في مقدمتها تعليم اللغة الإنجليزية، قانون كرة القدم، اللياقة البدنية، تحليل اللقطات، مناقشة أداء الحكام وتطبيقات تقنية الفيديو (VAR)، والجوانب النفسية والعلاجية والغذائية.
ونجحت الأكاديمية منذ تأسيسها في تخريج عددٍ من الحكام المميزين الذين تواجدوا في مختلف المسابقات المحلية، من بينهم 3 حكام في دوري روشن للمحترفين، و9 حكام في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، و16 حكمًا في دوري الدرجة الثانية و7 حكام في دوري الدرجة الثالثة، كما انضم من الأكاديمية الحكمان خالد الأحمري ومحمد الغامدي إلى أكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي.

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