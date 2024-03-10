أكاديمية الحكام تواصل اكتشاف الواعدين

(MENAFN
- Al Watan) تواصل أكاديمية الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أعمالها لاستكشاف وتطوير الحكام الواعدين في المسابقات السعودية والتي انطلقت في سبتمبر 2021.
وينتظم 66 حكم ساحة في الأكاديمية حيث يحصلون على الدورات التعليمية والتدريبية خلال 12 تجمعًا موزعين على مدار العام في مختلف مناطق المملكة، فيما تستهدف الأكاديمية الحكام من مواليد 1996-2002.
ويترأس الأكاديمية الحكم الدولي السابق ومقيم الحكام خليل جلال بالتنسيق مع دائرة الحكام الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعقدت الأكاديمية تجمعها الأخير الأسبوع الماضي، حيث خضع الحكام المشاركين لعدد من التمارين اللياقية والفنية والنظرية.
ويقوم المنهج التعليمي في أكاديمية الحكام على 6 ركائز أساسية في مقدمتها تعليم اللغة الإنجليزية، قانون كرة القدم، اللياقة البدنية، تحليل اللقطات، مناقشة أداء الحكام وتطبيقات تقنية الفيديو (VAR)، والجوانب النفسية والعلاجية والغذائية.
ونجحت الأكاديمية منذ تأسيسها في تخريج عددٍ من الحكام المميزين الذين تواجدوا في مختلف المسابقات المحلية، من بينهم 3 حكام في دوري روشن للمحترفين، و9 حكام في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، و16 حكمًا في دوري الدرجة الثانية و7 حكام في دوري الدرجة الثالثة، كما انضم من الأكاديمية الحكمان خالد الأحمري ومحمد الغامدي إلى أكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي.
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