Sunday, 10 March 2024 11:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


HONOR العلامة التجارية الوحيدة للهواتف الذكية التي تلقي خطابا في LEAP2024

3/10/2024 2:27:04 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد النجاح الذي حققه HONOR خلال MWC 2024، حيث كشفت النقاب عن إستراتيجيتها الجديدة لجميع السيناريوهات التي تتميز بالتعاون عبر أنظمة التشغيل المدعمة بالذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي القائم على الهدف الذي يضع الإنسان في المقام الأول إلى جانب إطلاق مجموعة من الأجهزة الرائدة بما في ذلك HONOR Magic6 Pro، أحدث AIPC، جهاز HONOR MagicBook Pro 16، والمجهزة جميعها بالذكاء الاصطناعي على مستوى منصة HONOR لتمكين التجارب التي تتمحور حول الإنسان، وحصول العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا على إجمالي 45 جائزة من وسائل الإعلام العالمية، استمرت في مسيرتها الناجحة على المستوى الإقليمي من خلال الاشتراك في LEAP 2024 في

خلال الملتقى، عرضت HONOR أحدث تطوراتها في مجال الذكاء الاصطناعي ومنتجاتها الرائدة. كما القى دكتور راي جو، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة HONOR Device Co., Ltd.، خطاباً أكد فيه على الدور المحوري لعلامة HONOR في المشهد التكنولوجي ورؤيتها المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي. والجدير بالذكر أن خطاب دكتور راي كان الخطاب الوحيد من علامة تجارية للهواتف الذكية في هذا الملتقى.
تقنيات HONOR بالذكاء الاصطناعي
تتمثل رؤية العلامة التجارية HONOR في إنشاء عالم ذكي جديد كلياً للمستخدمين ومن خلال تبني استراتيجية شاملة لجميع السيناريوهات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف HONOR إلى إحداث ثورة في تجارب المستخدم من خلال الابتكار الذي يركز على الإنسان، ومنصة الذكاء الاصطناعي القائمة على النوايا، ونظام التشغيل المتصل السلس، اعلاناً ببدء عصر جديد وذكي لجميع المستخدمين.
أطلقت HONOR مؤخراً أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بها، MagicOS 8.0، الذي يتميز بأول واجهة مستخدم قائمة على النية (IUI). إحدى الميزات البارزة هي Magic Portal والتي تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لفهم واستيعاب رسائل المستخدمين وعاداتهم.
ومن ناحية أخرى، يُحدث محرك الاتصال HONOR MagicRing ثورة في أنماط حياة المستخدمين في المستقبل من خلال إعادة تشكيل الطريقة التي يتفاعلون بها مع أجهزتهم. فهو يقدم مستوى جديدًا من التعاون والاتصال بين أجهزة HONOR، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة وذكية. ومع MagicRing، يمكن للمستخدمين مشاركة المواد ومزامنتها بسهولة عبر أجهزة HONOR الخاصة بهم، مما يضمن سهولة الوصول إليها.
HONOR Magic6 Pro
وفي هذا الملتقى، كشفت HONOR أيضًا عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية الرائدة، HONOR Magic6 Pro، في سوق المملكة العربية السعودية. يمثل هذا الإطلاق أول طرح لهذا المنتج الرائد في المنطقة. بفضل الأداء المحسن، المتانة ونظام كاميرا Falcon المتقدم ونظام التشغيل الذكي، فإن HONOR على ثقة بأن هاتف HONOR Magic6 Pro سيعيد تعريف تجربة استخدام الهاتف الذكي.
بالإضافة إلى Magic Portal وMagicRing في HONOR Magic6 Pro، يأتي الهاتف الذكي الجديد كلياً مع ميزة Magic Capsule المبتكرة، والتي تتيح التفاعل متعدد الوسائط من خلال شاشة اللمس. عند النقر على إشعار في الجزء العلوي، تتوسع Magic Capsule لتقديم معلومات إضافية تتعلق بالإشعار، مما يعزز تجربة المستخدم من خلال توفير وصول سريع ومريح إلى المعلومات ذات الصلة دون الحاجة إلى التنقل عبر تطبيقات النظام المختلفة.
HONOR توسع تواجدها في السوق السعودي
تركز HONOR بشكل كبير على السوق السعودية، باعتبارها سوق استراتيجي لكل من المستهلكين والعلامة التجارية. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، وفي نوفمبر 2023، افتتحت HONOR أول متجر لتجربة HONOR في الشرق الأوسط، والذي يقع في المملكة العربية السعودية.
كما أنشأت العلامة التجارية أيضًا المستودع الوطني السعودي وأطلقت متجرها الرسمي عبر الإنترنت، حيث تقدم خدمات توصيل محسنة لمزيد من الراحة للعملاء. وفي إطار التزام العلامة التجارية بالتحسين المستمر، تخطط HONOR لتقديم مركز الخدمة الحصرية في جدة، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي يهدف إلى رفع معايير الخدمة للمستهلكين السعوديين.

MENAFN10032024000089011017ID1107958099

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث