HONOR العلامة التجارية الوحيدة للهواتف الذكية التي تلقي خطابا في LEAP2024

(MENAFN
- Al Watan) بعد النجاح الذي حققه HONOR خلال MWC 2024، حيث كشفت النقاب عن إستراتيجيتها الجديدة لجميع السيناريوهات التي تتميز بالتعاون عبر أنظمة التشغيل المدعمة بالذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي القائم على الهدف الذي يضع الإنسان في المقام الأول إلى جانب إطلاق مجموعة من الأجهزة الرائدة بما في ذلك HONOR Magic6 Pro، أحدث AIPC، جهاز HONOR MagicBook Pro 16، والمجهزة جميعها بالذكاء الاصطناعي على مستوى منصة HONOR لتمكين التجارب التي تتمحور حول الإنسان، وحصول العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا على إجمالي 45 جائزة من وسائل الإعلام العالمية، استمرت في مسيرتها الناجحة على المستوى الإقليمي من خلال الاشتراك في LEAP 2024 في
خلال الملتقى، عرضت HONOR أحدث تطوراتها في مجال الذكاء الاصطناعي ومنتجاتها الرائدة. كما القى دكتور راي جو، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة HONOR Device Co., Ltd.، خطاباً أكد فيه على الدور المحوري لعلامة HONOR في المشهد التكنولوجي ورؤيتها المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي. والجدير بالذكر أن خطاب دكتور راي كان الخطاب الوحيد من علامة تجارية للهواتف الذكية في هذا الملتقى. تقنيات HONOR بالذكاء الاصطناعي
تتمثل رؤية العلامة التجارية HONOR في إنشاء عالم ذكي جديد كلياً للمستخدمين ومن خلال تبني استراتيجية شاملة لجميع السيناريوهات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف HONOR إلى إحداث ثورة في تجارب المستخدم من خلال الابتكار الذي يركز على الإنسان، ومنصة الذكاء الاصطناعي القائمة على النوايا، ونظام التشغيل المتصل السلس، اعلاناً ببدء عصر جديد وذكي لجميع المستخدمين.
أطلقت HONOR مؤخراً أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بها، MagicOS 8.0، الذي يتميز بأول واجهة مستخدم قائمة على النية (IUI). إحدى الميزات البارزة هي Magic Portal والتي تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لفهم واستيعاب رسائل المستخدمين وعاداتهم.
ومن ناحية أخرى، يُحدث محرك الاتصال HONOR MagicRing ثورة في أنماط حياة المستخدمين في المستقبل من خلال إعادة تشكيل الطريقة التي يتفاعلون بها مع أجهزتهم. فهو يقدم مستوى جديدًا من التعاون والاتصال بين أجهزة HONOR، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة وذكية. ومع MagicRing، يمكن للمستخدمين مشاركة المواد ومزامنتها بسهولة عبر أجهزة HONOR الخاصة بهم، مما يضمن سهولة الوصول إليها. HONOR Magic6 Pro
وفي هذا الملتقى، كشفت HONOR أيضًا عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية الرائدة، HONOR Magic6 Pro، في سوق المملكة العربية السعودية. يمثل هذا الإطلاق أول طرح لهذا المنتج الرائد في المنطقة. بفضل الأداء المحسن، المتانة ونظام كاميرا Falcon المتقدم ونظام التشغيل الذكي، فإن HONOR على ثقة بأن هاتف HONOR Magic6 Pro سيعيد تعريف تجربة استخدام الهاتف الذكي.
بالإضافة إلى Magic Portal وMagicRing في HONOR Magic6 Pro، يأتي الهاتف الذكي الجديد كلياً مع ميزة Magic Capsule المبتكرة، والتي تتيح التفاعل متعدد الوسائط من خلال شاشة اللمس. عند النقر على إشعار في الجزء العلوي، تتوسع Magic Capsule لتقديم معلومات إضافية تتعلق بالإشعار، مما يعزز تجربة المستخدم من خلال توفير وصول سريع ومريح إلى المعلومات ذات الصلة دون الحاجة إلى التنقل عبر تطبيقات النظام المختلفة. HONOR توسع تواجدها في السوق السعودي
تركز HONOR بشكل كبير على السوق السعودية، باعتبارها سوق استراتيجي لكل من المستهلكين والعلامة التجارية. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، وفي نوفمبر 2023، افتتحت HONOR أول متجر لتجربة HONOR في الشرق الأوسط، والذي يقع في المملكة العربية السعودية.
كما أنشأت العلامة التجارية أيضًا المستودع الوطني السعودي وأطلقت متجرها الرسمي عبر الإنترنت، حيث تقدم خدمات توصيل محسنة لمزيد من الراحة للعملاء. وفي إطار التزام العلامة التجارية بالتحسين المستمر، تخطط HONOR لتقديم مركز الخدمة الحصرية في جدة، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي يهدف إلى رفع معايير الخدمة للمستهلكين السعوديين.
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