البورصة تقفز 5.17% مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأحد، وسط مشتريات من المستثمرين المصريين بلغت 688.9 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 5.17% ليصل إلى مستوى 32919 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.50% ليصل إلى مستوى 7404 نقطة.

موضوعاتأرباح“أكتوبر فارما” ترتفع 39% خلال 2023 الرقابة المالية تصدر معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية عمومية“سوديك” تُقر بيع“سوديك للتوريق” إلى“بلتون”

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.07% إلى مستوى 10596 نقطة، وصعد مؤشر EGX30Capped بنسبة 4.87%، ليستقر عند مستوى 40691 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 7.4 مليار جنيه، من خلال تداول 1.1 مليار سهم، بتنفيذ 184 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركة مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 118 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية بنسبة 20%.

وتراجعت أسعار 36 سهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“مصر للزيوت و الصابون” بنحو 14.2%، فيما لم تتغير أسعار 53 سهم، وارتفع رأس المال السوقى ليسجل 2.19 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي تعاملات نحو 274.9 مليون جنيه، و191.2 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.5% و 3.8% على الترتيب، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 466.1 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 88.7%.

ونفذ الأفراد 73.2% من التعاملات، واتجه الأفراد المصريين والعرب نحو البيع بصافى تعاملات 222.7 مليون جنيه و122.8 مليون جنيه، بينما اتجه الاجانب نحو البيع بصافى تعاملات 1.7 مليون جنيه على الترتيب.

فيما اقتنصت المؤسسات 26.7% من التداولات، واتجهت المؤسسات العربية والاجنبية نحو البيع بصافى تعاملات 152.1 مليون جنيه، و189.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات المحلية نحو الشراء بصافى تعاملات 688.9 مليون جنيه.