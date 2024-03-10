البورصة تقفز 5.17% مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأحد، وسط مشتريات من المستثمرين المصريين بلغت 688.9 مليون جنيه.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 5.17% ليصل إلى مستوى 32919 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.50% ليصل إلى مستوى 7404 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.07% إلى مستوى 10596 نقطة، وصعد مؤشر EGX30Capped بنسبة 4.87%، ليستقر عند مستوى 40691 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 7.4 مليار جنيه، من خلال تداول 1.1 مليار سهم، بتنفيذ 184 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركة مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 118 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية بنسبة 20%.
وتراجعت أسعار 36 سهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“مصر للزيوت و الصابون” بنحو 14.2%، فيما لم تتغير أسعار 53 سهم، وارتفع رأس المال السوقى ليسجل 2.19 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي تعاملات نحو 274.9 مليون جنيه، و191.2 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.5% و 3.8% على الترتيب، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 466.1 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 88.7%.
ونفذ الأفراد 73.2% من التعاملات، واتجه الأفراد المصريين والعرب نحو البيع بصافى تعاملات 222.7 مليون جنيه و122.8 مليون جنيه، بينما اتجه الاجانب نحو البيع بصافى تعاملات 1.7 مليون جنيه على الترتيب.
فيما اقتنصت المؤسسات 26.7% من التداولات، واتجهت المؤسسات العربية والاجنبية نحو البيع بصافى تعاملات 152.1 مليون جنيه، و189.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات المحلية نحو الشراء بصافى تعاملات 688.9 مليون جنيه.
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