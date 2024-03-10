أرباح أكتوبر فارما ترتفع 39% خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لشركة أكتوبر فارما، خلال العام الماضي بنسبة 39%، لتصل إلى 182.1 مليون جنيه، مقابل 130.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقابلة من 2022.
وارتفعت صافي مبيعات الشركة بنهاية ديسمبر الماضي، لتصل إلى 1 مليار جنيه، مقابل 727.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.
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وصعدت تكلفة المبيعات بنهاية 2023 لتصل إلى 513.3 مليون جنيه، مقابل 372.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
وارتفع مجمل ربح“اكتوبر فارما” خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي لتصل إلى 498.2 مليون جنيه، مقابل 354.9 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2022.
وسجل نصيب السهم من صافي أرباح الفترة ارتفاعًا ليصل إلى 12.53 جنيه، مقابل 9.48 جنيه للسهم الواحد في الفترة المقارنة.
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