أرباح أكتوبر فارما ترتفع 39% خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لشركة أكتوبر فارما، خلال العام الماضي بنسبة 39%، لتصل إلى 182.1 مليون جنيه، مقابل 130.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقابلة من 2022.

وارتفعت صافي مبيعات الشركة بنهاية ديسمبر الماضي، لتصل إلى 1 مليار جنيه، مقابل 727.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

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وصعدت تكلفة المبيعات بنهاية 2023 لتصل إلى 513.3 مليون جنيه، مقابل 372.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وارتفع مجمل ربح“اكتوبر فارما” خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي لتصل إلى 498.2 مليون جنيه، مقابل 354.9 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2022.

وسجل نصيب السهم من صافي أرباح الفترة ارتفاعًا ليصل إلى 12.53 جنيه، مقابل 9.48 جنيه للسهم الواحد في الفترة المقارنة.