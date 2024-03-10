ارتفاع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 40.74 نقطة ليسجل 12618.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 312 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 151 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.
موضوعات متعلقة
أوروبا تواجه“أزمة قدرة تنافسية” مع اتساع فجوة الإنتاجية في أمريكا ارتفاع قياسي بمشتريات الأجانب للعقارات في كوريا الجنوبية ارتفاع مؤشر البورصة الأردنية في ختام تعاملات اليوم
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا بمقدار 129.53 نقطة ليسجل 26324.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 152.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 17 مليون سهم.
المصدر:
MENAFN10032024000202011048ID1107958094
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.