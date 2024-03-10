ارتفاع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 40.74 نقطة ليسجل 12618.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 312 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 151 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

موضوعاتأوروبا تواجه“أزمة قدرة تنافسية” مع اتساع فجوة الإنتاجية في أمريكا ارتفاع قياسي بمشتريات الأجانب للعقارات في كوريا الجنوبية ارتفاع مؤشر البورصة الأردنية في ختام تعاملات اليوم

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا بمقدار 129.53 نقطة ليسجل 26324.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 152.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 17 مليون سهم.

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