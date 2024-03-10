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ارتفاع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

3/10/2024 2:26:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 40.74 نقطة ليسجل 12618.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 312 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 151 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا بمقدار 129.53 نقطة ليسجل 26324.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 152.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 17 مليون سهم.

المصدر:

MENAFN10032024000202011048ID1107958094

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