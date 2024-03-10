مبيعات البنك المركزي العراقي تتخطى 209 ملايين دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الأحد، أن مبيعاته للعملة الأجنبية عبر النافذة الإلكترونية سجلت 192.9 مليون دولار، تحويلات إلى الخارج (حوالات، اعتمادات).
فيما بلغ مجموع البيع النقدي 16.4 مليون دولار، وبلغ إجمالي المبيعات 209.4 مليون دولار، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.
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وأسند سعر البيع النقدي بسعر 1305 دنانير للدولار الواحد، فيما كان للاعتمادات السندية والتسويات الدولية للبطاقة الإلكترونية والحوالات الخارجية بسعر 1310 دنانير للدولار الواحد.
المصدر:
MENAFN10032024000202011048ID1107958093
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