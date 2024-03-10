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مبيعات البنك المركزي العراقي تتخطى 209 ملايين دولار

3/10/2024 2:26:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الأحد، أن مبيعاته للعملة الأجنبية عبر النافذة الإلكترونية سجلت 192.9 مليون دولار، تحويلات إلى الخارج (حوالات، اعتمادات).

فيما بلغ مجموع البيع النقدي 16.4 مليون دولار، وبلغ إجمالي المبيعات 209.4 مليون دولار، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

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وأسند سعر البيع النقدي بسعر 1305 دنانير للدولار الواحد، فيما كان للاعتمادات السندية والتسويات الدولية للبطاقة الإلكترونية والحوالات الخارجية بسعر 1310 دنانير للدولار الواحد.

المصدر:

MENAFN10032024000202011048ID1107958093

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