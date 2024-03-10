ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 4.88 نقطة ما نسبته 0.05% ليصل إلى 10 آلاف و235.1 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 125 مليونا و367 ألفا و933 سهما، بقيمة 366 مليونا و649 ألفا و096.724 ريال، نتيجة تنفيذ 10725 صفقة في جميع القطاعات.

موضوعاتأوروبا تواجه“أزمة قدرة تنافسية” مع اتساع فجوة الإنتاجية في أمريكا ارتفاع قياسي بمشتريات الأجانب للعقارات في كوريا الجنوبية ارتفاع مؤشر البورصة الأردنية في ختام تعاملات اليوم

وصعدت في الجلسة أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق بنهاية الجلسة 589 مليارا و120 مليونا و233 ألفا و706.450 ريال، مقابل 588 مليارا و172 مليونا و848 ألفا و129.610 ريال، في الجلسة السابقة.

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