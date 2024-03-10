Sunday, 10 March 2024 11:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

3/10/2024 2:26:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 4.88 نقطة ما نسبته 0.05% ليصل إلى 10 آلاف و235.1 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 125 مليونا و367 ألفا و933 سهما، بقيمة 366 مليونا و649 ألفا و096.724 ريال، نتيجة تنفيذ 10725 صفقة في جميع القطاعات.

موضوعات متعلقة أوروبا تواجه“أزمة قدرة تنافسية” مع اتساع فجوة الإنتاجية في أمريكا ارتفاع قياسي بمشتريات الأجانب للعقارات في كوريا الجنوبية ارتفاع مؤشر البورصة الأردنية في ختام تعاملات اليوم

وصعدت في الجلسة أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق بنهاية الجلسة 589 مليارا و120 مليونا و233 ألفا و706.450 ريال، مقابل 588 مليارا و172 مليونا و848 ألفا و129.610 ريال، في الجلسة السابقة.

المصدر:

MENAFN10032024000202011048ID1107958092

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث