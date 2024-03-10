ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 4.88 نقطة ما نسبته 0.05% ليصل إلى 10 آلاف و235.1 نقطة.
وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 125 مليونا و367 ألفا و933 سهما، بقيمة 366 مليونا و649 ألفا و096.724 ريال، نتيجة تنفيذ 10725 صفقة في جميع القطاعات.
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وصعدت في الجلسة أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وبلغ رأس مال السوق بنهاية الجلسة 589 مليارا و120 مليونا و233 ألفا و706.450 ريال، مقابل 588 مليارا و172 مليونا و848 ألفا و129.610 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر:
MENAFN10032024000202011048ID1107958092
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