تداول 35 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط 10 سفن وغادرته 11 سفينة الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي السفن التي تم التداول عليها بالميناء 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم الأحد – أنه تم استقبال ناقلة الغاز المسال (PALU LNG) التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 44 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 60 ألفا و502 طن من الغاز المسال.

موضوعاتقناة السويس تقرر تغيير آلية تقديم خدمات الرباط للسفن بداية من مايو المقبل وزير النقل يترأس الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة تداول 30 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وأوضح أنه تم استقبال السفينة (HERO SD) والتي ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 150 م وعرضها 26 م القادمة من أوكرانيا وعليها حمولة تقدر بـ6496 طنًا من القمح لصالح القطاع الخاص، والسفينة (ANTHOS) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعليها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وتابع أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، منوهًا بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28 ألفا و323 طنا شملت 515 طن علف، و4261 طن رمل، و1755 طن يوريا، و21 ألفا و792 طن بضائع متنوعة.

وأشار إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 48 ألفا و509 أطنان شملت 14 ألفا و157 طن قمح، و12 ألفا و192 طن خردة، و3430 طن أبلاكاش، و8700 طن حديد، و860 طن زيت طعام، و3470 ذرة، و1400 طن فول صويا و4300 طن كسب صويا.

ولفت إلى أن حركة الصادر بلغت من الحاويات 254 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 413 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5119 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56 ألفًا و22 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 81 ألفا و380 طنًا.

ونوه بأن 3 قطارات غادرت بحمولة إجمالية 3724 طن قمح متجهين لصوامع شبرا وإمبابة وكوم أبو راضي، وقطارًا بعد أن فرغ 45 حاوية و20 قدمًا قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5844 شاحنة.

المصدر: