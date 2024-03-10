البترول: ارتفاع حصة غازتك في سوق تموين السيارات بالغاز إلى 43%

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الشركـة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) ارتفاع مبيعات الغاز المحققة خلال العام لتبلغ حوالي 576.4 مليون م3 بنسبة 43% من إجمالي السوق وهو أعلى معدل مبيعات بين جميع الشركات العاملة في مجال تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

جاء ذلك في بيان لوزارة البترول، اليوم الأحد، عقب اجتماع الجمعية العامة للشركـة المصريـة الدوليـة لتكنولوجيا الغاز (غازتك) والمخصص لاعتماد نتائج أعمال عام 2023.

موضوعاتتراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا في أسبوع افتتاح محطة متكاملة لتموين السيارات في“القاهرة الجديدة” عمومية“غاز مصر” تُقر زيادة رأس االمال إلى 1.44 مليار جنيه

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن التكامل الذي يعمل به قطاع البترول حقق العديد من النتائج المتميزة، وعلى رأسها جذب استثمارات وشراكات جديدة وخاصة في نشاط تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والذي يشهد توسعاً كبيراً وتطوراً، مشيراً إلى أن خطة تنويع الخدمات المقدمة والتسهيلات المقدمة من الدولة للمشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، تؤتي ثمارها الطيبة في زيادة السيارات المحولة وكميات الغاز الطبيعي المستخدمة في مجال النقل وما يرتبط به من فوائد اقتصادية وبيئية.

وأوضح أن زيادة وتضاعف عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز وكذا محطات التموين بالغاز يحقق قيمة مضافة لإنتاج مصر من ثرواتها الطبيعية ويخفف من الضغط على المنتجات البترولية السائلة بتقليل الجانب الذي يتم استيراده، مشددا على تقديم كامل المساندة للشركات المحلية والشركاء والشركات العالمية المشاركة في تقديم خدمات الوقود بالسوق المحلي وحرص هذه الشركات والشركاء العالميين على زيادة حصصهم، والتوسع في تقديم الخدمات بالسوق المصري الذي يشهد نمواً وتطوراً مستمراً، مشيدا بحرص شركة غازتك على زيادة حصتها السوقية وتقديم خدمات متميزة وإنهاء المشاكل المتراكمة من خلال استغلال تكاملية عمل قطاع البترول.

من جانبه، استعرض رئيس الشركة المهندس عبد الفتاح فرحات أهم نـتائج أعـمال العام والتي تمثلت في إنشاء وتشغيل 39 محطة تموين جديدة في مختلف محافظات الجمهورية ليصل إجمالي المحطات التابعة للشركة حتى نهاية عام 2023 إلى 352 محطة منتشرة في 26 محافظة، منها 4 محطات متكاملة جديدة للتموين بالغاز الطبيعي والوقود السائل تحمل شعار (غازتك – إيـني) فضلاً عن تطوير ورفع الطاقة التشغيلية لـ 18 محطة من المحطات العاملة، كما نجحت في تحويل أكثر من 22 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام ليرتفع بذلك إجمالي السيارات المحولة من خلال شركة غازتك منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2023 إلى حوالي 4ر246 سيارة بحصة سوقية إجمالية بلغت 5ر45%، بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل 9 مراكز تحويل جديدة لمواكبة خطط التحويل على مستوى الجمهورية واستيعاب الطلب المتزايد من العملاء، كما قامت بتدشين 5 مراكز تحويل وصيانة متنقلة لزيادة مرونة التعامل مع العملاء من الأفراد والمؤسسات يتم توزيعها على مناطق الشركة المختلفة.

وأوضح أنها قامت بالتعاقد وبدء خطوات تطبيق نظام إدارة الموارد الفنية والبشرية (SAP-ERP) ليغطي كافة أنشطة الشركة والتي تشمل الإدارة المالية والمهمات والمشـروعات والصيانة والمبيعات وربطه بمنظومة المراقبة والتحكم عن بعد (SCADA System) لمحطات التموين بالغاز الطبيعي، كما قامت تطبيق منظومة الكارت الذكي لسداد قيمة تموين السيارات بالغاز بدلاً من السداد النقدي وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي مع الربط مع منظومة التحول الرقمي بالشركة (نظام SAP) ودعم العمل بالكروت والمحافظ الإلكترونية.

وفيما يخص نشاط نقل الغاز الطبيعي المضغوط للمنشآت الصناعية والسياحية والتي تبعد عن الشبكة القومية للغازات الطبيعية فقد نجحت في نقل 6 ملايين متر مكعب باستخدام أحدث التقنيات وتستهدف غازتك مواصلة جهودها خلال عام 2024 لاستمرار إنشاء وتحديث شبكة المحطات وتسهيلات التموين بالغاز الطبيعي، وتطوير كافة أعمال وأنشطة استخدام الغاز الطبيعي كوقود تنفيذاً لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ودعماً للاقتصاد القومي.

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