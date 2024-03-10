البترول: ارتفاع حصة غازتك في سوق تموين السيارات بالغاز إلى 43%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الشركـة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) ارتفاع مبيعات الغاز المحققة خلال العام لتبلغ حوالي 576.4 مليون م3 بنسبة 43% من إجمالي السوق وهو أعلى معدل مبيعات بين جميع الشركات العاملة في مجال تموين السيارات بالغاز الطبيعي.
جاء ذلك في بيان لوزارة البترول، اليوم الأحد، عقب اجتماع الجمعية العامة للشركـة المصريـة الدوليـة لتكنولوجيا الغاز (غازتك) والمخصص لاعتماد نتائج أعمال عام 2023.
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وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن التكامل الذي يعمل به قطاع البترول حقق العديد من النتائج المتميزة، وعلى رأسها جذب استثمارات وشراكات جديدة وخاصة في نشاط تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والذي يشهد توسعاً كبيراً وتطوراً، مشيراً إلى أن خطة تنويع الخدمات المقدمة والتسهيلات المقدمة من الدولة للمشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، تؤتي ثمارها الطيبة في زيادة السيارات المحولة وكميات الغاز الطبيعي المستخدمة في مجال النقل وما يرتبط به من فوائد اقتصادية وبيئية.
وأوضح أن زيادة وتضاعف عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز وكذا محطات التموين بالغاز يحقق قيمة مضافة لإنتاج مصر من ثرواتها الطبيعية ويخفف من الضغط على المنتجات البترولية السائلة بتقليل الجانب الذي يتم استيراده، مشددا على تقديم كامل المساندة للشركات المحلية والشركاء والشركات العالمية المشاركة في تقديم خدمات الوقود بالسوق المحلي وحرص هذه الشركات والشركاء العالميين على زيادة حصصهم، والتوسع في تقديم الخدمات بالسوق المصري الذي يشهد نمواً وتطوراً مستمراً، مشيدا بحرص شركة غازتك على زيادة حصتها السوقية وتقديم خدمات متميزة وإنهاء المشاكل المتراكمة من خلال استغلال تكاملية عمل قطاع البترول.
من جانبه، استعرض رئيس الشركة المهندس عبد الفتاح فرحات أهم نـتائج أعـمال العام والتي تمثلت في إنشاء وتشغيل 39 محطة تموين جديدة في مختلف محافظات الجمهورية ليصل إجمالي المحطات التابعة للشركة حتى نهاية عام 2023 إلى 352 محطة منتشرة في 26 محافظة، منها 4 محطات متكاملة جديدة للتموين بالغاز الطبيعي والوقود السائل تحمل شعار (غازتك – إيـني) فضلاً عن تطوير ورفع الطاقة التشغيلية لـ 18 محطة من المحطات العاملة، كما نجحت في تحويل أكثر من 22 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام ليرتفع بذلك إجمالي السيارات المحولة من خلال شركة غازتك منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2023 إلى حوالي 4ر246 سيارة بحصة سوقية إجمالية بلغت 5ر45%، بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل 9 مراكز تحويل جديدة لمواكبة خطط التحويل على مستوى الجمهورية واستيعاب الطلب المتزايد من العملاء، كما قامت بتدشين 5 مراكز تحويل وصيانة متنقلة لزيادة مرونة التعامل مع العملاء من الأفراد والمؤسسات يتم توزيعها على مناطق الشركة المختلفة.
وأوضح أنها قامت بالتعاقد وبدء خطوات تطبيق نظام إدارة الموارد الفنية والبشرية (SAP-ERP) ليغطي كافة أنشطة الشركة والتي تشمل الإدارة المالية والمهمات والمشـروعات والصيانة والمبيعات وربطه بمنظومة المراقبة والتحكم عن بعد (SCADA System) لمحطات التموين بالغاز الطبيعي، كما قامت تطبيق منظومة الكارت الذكي لسداد قيمة تموين السيارات بالغاز بدلاً من السداد النقدي وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي مع الربط مع منظومة التحول الرقمي بالشركة (نظام SAP) ودعم العمل بالكروت والمحافظ الإلكترونية.
وفيما يخص نشاط نقل الغاز الطبيعي المضغوط للمنشآت الصناعية والسياحية والتي تبعد عن الشبكة القومية للغازات الطبيعية فقد نجحت في نقل 6 ملايين متر مكعب باستخدام أحدث التقنيات وتستهدف غازتك مواصلة جهودها خلال عام 2024 لاستمرار إنشاء وتحديث شبكة المحطات وتسهيلات التموين بالغاز الطبيعي، وتطوير كافة أعمال وأنشطة استخدام الغاز الطبيعي كوقود تنفيذاً لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ودعماً للاقتصاد القومي.
المصدر:
MENAFN10032024000202011048ID1107958090
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