ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بدعم من ارتفاع مؤشر قطاعي المال والمواد الأساسية.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) – أن مؤشر البحرين العام ارتفع بمقدار 3.25 نقطة ليسجل 2015.68 نقطة.

موضوعاتأوروبا تواجه“أزمة قدرة تنافسية” مع اتساع فجوة الإنتاجية في أمريكا ارتفاع قياسي بمشتريات الأجانب للعقارات في كوريا الجنوبية ارتفاع مؤشر البورصة الأردنية في ختام تعاملات اليوم

كما زاد مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 0.46 نقطة ليسجل 770.46 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 907 آلاف و436 سهما بقيمة إجمالية قدرها 372 ألفا و885 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 61 صفقة.

وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 43.81% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

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