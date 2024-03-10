ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بدعم من ارتفاع مؤشر قطاعي المال والمواد الأساسية.
وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) – أن مؤشر البحرين العام ارتفع بمقدار 3.25 نقطة ليسجل 2015.68 نقطة.
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كما زاد مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 0.46 نقطة ليسجل 770.46 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 907 آلاف و436 سهما بقيمة إجمالية قدرها 372 ألفا و885 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 61 صفقة.
وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 43.81% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
المصدر:
MENAFN10032024000202011048ID1107958089
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