انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30”، اليوم الأحد، عند مستوى 4759.82 نقطة منخفضًا 16.9 نقطة وبنسبة 0.35% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4776.71 نقطة.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد بلغت قيمة التداول 3 ملايين و555 ألفًا و554 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 33.9% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5 ملايين و381 ألفًا و978 ريالًا عُمانيًّا.

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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.084% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.10 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 301 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 8.46%، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 644 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 18.10%، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 343 ألف ريال عُماني وبنسبة 9.64%.

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