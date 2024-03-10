انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر بورصة مسقط“30”، اليوم الأحد، عند مستوى 4759.82 نقطة منخفضًا 16.9 نقطة وبنسبة 0.35% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4776.71 نقطة.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد بلغت قيمة التداول 3 ملايين و555 ألفًا و554 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 33.9% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5 ملايين و381 ألفًا و978 ريالًا عُمانيًّا.
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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.084% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.10 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 301 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 8.46%، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 644 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 18.10%، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 343 ألف ريال عُماني وبنسبة 9.64%.
المصدر:
MENAFN10032024000202011048ID1107958088
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