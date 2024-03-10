باستثمارات 30 مليار جنيه.. IL Cazar تطرح مشروع The Crest بالقاهرة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة IL Cazar للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع The Crest، والممتد على مساحة 158 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة، ويصل إجمالي استثماراته 30 مليار جنيه، كأولى خطوات التعاون بين IL Cazar وشركة UDC الإماراتية للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر (MOBH HOLDING).

ويأتى المشروع في إطار اتفاقية الشراكة فيما بين الطرفين والتي تم توقيعها في ديسمبر الماضي 2023 من قبل نادر خزام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IL Cazar، وفادي نصيف نائب رئيس مجلس إدارة IL Cazar، ومحمد زاهد البطرني الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة.

موضوعات((FUD)) تطرح مشروع ((أوكارديا)) باستثمارات 3 مليارات جنيه “تطوير مصر” تستثمر 10 مليارات جنيه خلال 2024 لتطوير محفظة مشروعاتها رئيس الوزراء يتفقد المنطقة السكنية بالزيتونة في مدينة سانت كاترين

ويتم تطوير المشروع على ثلاث مراحل، توفر كل منها مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تتباين ما بين الفيلات المميزة والمستقلة والتاون هاوس والوحدات الكواترو والشقق، بالإضافة إلى منطقة تجارية متخصصة.

ومن المقرر أن تنتهي أعمال البناء بمشروع The Crest في غضون ثلاث سنوات ونصف لتبدأ عمليات التسليم في 2027.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات إجمالية من المشروع بقيمة 60 مليار جنيه.

في سياق ذلك، عبّر القائمون عن شركة IL Cazar عن حماسهم الكبير لهذه الخطوة الهامة، فإطلاق مشروع The Crest، هو دليل حقيقي على حرص IL Cazar الدائم على التميز والابتكار، فالموقع الاستراتيجي الفريد من نوعه والتصميمات الرائعة والخدمات ذات المستويات العالمية للمشروع تمنح The Crest القدرة على إعادة تعريف معايير الحياة العصرية بمنطقة القاهرة الجديدة، حيث تبذل شركة IL Cazar قصاري جهدها لتقديم تجربة مثالية لعملائها في كل جزء من المشروع، ومن هنا كان حرصها على التعاون مع أكثر الكيانات احترافية كلاً بمجاله في تطوير المشروع والبداية كانت بالشراكة مع UDC للتطوير العقاري، أحد أكثر الشركات العقارية شهرة وتميزًا بدولة الإمارات العربية المتحدة والمعروفة بمشاريعها العالمية الناجحة، هذا التعاون المشترك الذي سيجمع خبرات كلا الشركتين بما يضمن بحق توفير أعلى معايير التطوير للمجتمعات العمرانية المتكاملة.

المخططات الرئيسية لمشروع The Crest صُممت من قبل مكتب رائف فهمي للاستشارات.

وتمتلك شركة IL Cazar محفظة أراضي متنوعة تصل إلى 1000 فدان تشمل مشروع” Creek Town” و”The VILL” و”AIAN” بالقاهرة الجديدة، و”Go Heliopolis” بمصر الجديدة، وأيضا مشروعها الأحدث The Crest بالقاهرة الجديدة، هذا إلى جانب مع خطتها الطموحة للتوسع في أهم المناطق الاستثمارية الحيوية بجميع أنحاء مصر، وخاصة في القاهرة الجديدة، والساحل الشمالي ومدينة السادس من أكتوبر.