باستثمارات 30 مليار جنيه.. IL Cazar تطرح مشروع The Crest بالقاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة IL Cazar للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع The Crest، والممتد على مساحة 158 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة، ويصل إجمالي استثماراته 30 مليار جنيه، كأولى خطوات التعاون بين IL Cazar وشركة UDC الإماراتية للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر (MOBH HOLDING).
ويأتى المشروع في إطار اتفاقية الشراكة فيما بين الطرفين والتي تم توقيعها في ديسمبر الماضي 2023 من قبل نادر خزام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IL Cazar، وفادي نصيف نائب رئيس مجلس إدارة IL Cazar، ومحمد زاهد البطرني الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة.
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ويتم تطوير المشروع على ثلاث مراحل، توفر كل منها مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تتباين ما بين الفيلات المميزة والمستقلة والتاون هاوس والوحدات الكواترو والشقق، بالإضافة إلى منطقة تجارية متخصصة.
ومن المقرر أن تنتهي أعمال البناء بمشروع The Crest في غضون ثلاث سنوات ونصف لتبدأ عمليات التسليم في 2027.
وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات إجمالية من المشروع بقيمة 60 مليار جنيه.
في سياق ذلك، عبّر القائمون عن شركة IL Cazar عن حماسهم الكبير لهذه الخطوة الهامة، فإطلاق مشروع The Crest، هو دليل حقيقي على حرص IL Cazar الدائم على التميز والابتكار، فالموقع الاستراتيجي الفريد من نوعه والتصميمات الرائعة والخدمات ذات المستويات العالمية للمشروع تمنح The Crest القدرة على إعادة تعريف معايير الحياة العصرية بمنطقة القاهرة الجديدة، حيث تبذل شركة IL Cazar قصاري جهدها لتقديم تجربة مثالية لعملائها في كل جزء من المشروع، ومن هنا كان حرصها على التعاون مع أكثر الكيانات احترافية كلاً بمجاله في تطوير المشروع والبداية كانت بالشراكة مع UDC للتطوير العقاري، أحد أكثر الشركات العقارية شهرة وتميزًا بدولة الإمارات العربية المتحدة والمعروفة بمشاريعها العالمية الناجحة، هذا التعاون المشترك الذي سيجمع خبرات كلا الشركتين بما يضمن بحق توفير أعلى معايير التطوير للمجتمعات العمرانية المتكاملة.
المخططات الرئيسية لمشروع The Crest صُممت من قبل مكتب رائف فهمي للاستشارات.
وتمتلك شركة IL Cazar محفظة أراضي متنوعة تصل إلى 1000 فدان تشمل مشروع” Creek Town” و”The VILL” و”AIAN” بالقاهرة الجديدة، و”Go Heliopolis” بمصر الجديدة، وأيضا مشروعها الأحدث The Crest بالقاهرة الجديدة، هذا إلى جانب مع خطتها الطموحة للتوسع في أهم المناطق الاستثمارية الحيوية بجميع أنحاء مصر، وخاصة في القاهرة الجديدة، والساحل الشمالي ومدينة السادس من أكتوبر.
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