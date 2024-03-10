ارتفاع مؤشر البورصة الأردنية في ختام تعاملات اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر البورصة الأردنية في نهاية تعاملاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.21%، ليصل إلى مستوى 2496 نقطة.

وأغلقت البورصة اليوم الأحد، على تداول نحو 3.3 مليون سهم، موزعة على 2224 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3 ملايين دينار.

موضوعاتأوروبا تواجه“أزمة قدرة تنافسية” مع اتساع فجوة الإنتاجية في أمريكا ارتفاع قياسي بمشتريات الأجانب للعقارات في كوريا الجنوبية انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

وانخفضت أسعار أسهم 28 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، واستقرت أسعار أسهم 31 شركة أخرى.

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