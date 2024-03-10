ارتفاع مؤشر البورصة الأردنية في ختام تعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر البورصة الأردنية في نهاية تعاملاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.21%، ليصل إلى مستوى 2496 نقطة.
وأغلقت البورصة اليوم الأحد، على تداول نحو 3.3 مليون سهم، موزعة على 2224 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3 ملايين دينار.
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وانخفضت أسعار أسهم 28 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، واستقرت أسعار أسهم 31 شركة أخرى.
المصدر:
MENAFN10032024000202011048ID1107958086
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