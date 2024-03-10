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ارتفاع مؤشر البورصة الأردنية في ختام تعاملات اليوم

3/10/2024 2:26:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر البورصة الأردنية في نهاية تعاملاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.21%، ليصل إلى مستوى 2496 نقطة.

وأغلقت البورصة اليوم الأحد، على تداول نحو 3.3 مليون سهم، موزعة على 2224 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3 ملايين دينار.

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وانخفضت أسعار أسهم 28 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، واستقرت أسعار أسهم 31 شركة أخرى.

المصدر:

MENAFN10032024000202011048ID1107958086

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